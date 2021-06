Am 20. Juli wird in Hainholz ein neuer öffentlicher Bücherschrank aufgestellt – der alte war zu Ostern Opfer einer Brandstiftung geworden. Kinder der Grundschule Fichteschule haben schon mal Briefe und Zeichnungen am Standort aufgehängt. Denn der neue Schrank soll ein Fach für Kinderbücher haben.