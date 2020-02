Fieber messen auf der Messe: Das sagen die Besucher zu den strengen Kontrollen

Hannover

Die große Sorge vor der Ausbreitung des Coronavirus ist seit gestern auf dem Gelände der hannoverschen Messe unmittelbar zu spüren. Die Organisatoren der dreitägigen internationalen Reifenmesse Tire Technology Expo, die gestern startete, haben strenge Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, um eine mögliche Covid-19-Pandemie zu verhindern. „Wir haben unsere chinesischen Aussteller gebeten, kein Personal aus China zu schicken“, sagt Annika Gleichmann von der Messeorganisation. „Sollten sie keinen Sitz in Europa haben, mögen sie im nächsten Jahr wiederkommen.“

Und auch Besucher der Fachmesse sind betroffen: Wer auf das Gelände will, muss schriftlich bestätigen, dass er in den 17 Tagen vor seiner Ankunft nicht in China war und nicht an Grippe und Lungenentzündung leidet oder den Coronavirus trägt. Visa oder Reisepässe werden darauf allerdings nicht überprüft. „Da setzen wir auch die Professionalität und Ehrlichkeit unserer Besucher“, sagt Gleichmann.

Die Sicherheitsmaßnahmen gehen am Eingang weiter: Noch vor der Einlasskontrolle müssen Besucher durch ein elektronisches Screening, bei der die Körpertemperatur gemessen wird. Bei mehr als 38 Grad schlägt es an. Ist das der Fall, müssen Betroffene noch einmal gemessen werden. Bei Verdacht auf Fieber wird ein Arzt vor Ort hinzugezogen. Bestätigt sich, dass der Gast Fieber hat, muss er draußen bleiben.

„Wir haben die Situation um das Virus seit Wochen beobachtet“, sagt Gleichmann. „Vor einem Monat haben wir zum ersten Mal über das Screening nachgedacht und vor zwei Wochen eine Firma gefunden, die die Temperaturmessung vornimmt.“ Dienstag, am ersten Messetag habe es noch keinen Fall gegeben. „Die Gäste haben Verständnis für die Maßnahme“, sagt Organisatorin Gleichmann.

Das denken Besucher über die strengen Maßnahmen

Zumindest auf das Sicherheitsempfinden von vielen Besuchern und Ausstellern haben die drastischen Schritte positive Auswirkungen: „In Hannover fühle ich mich viel sicherer als derzeit in Japan“, sagt Saturo Uno. Mit einer handvoll japanischer Kollegen betreut er den Stand seiner Firma. Doch auf der Reifenmesse ist am Dienstagnachmittag wenig los. Dafür hat der Japaner zwei Gründe: Zum einen die übersichtliche Größe der Reifenbranche, die hier an drei Tagen ausstellt. 200 Aussteller und 5000 Gäste werden insgesamt erwartet.

Der zweite Grund ist die Sorge anderer Besucher vor Covid-19. „In Japan ist es überall Thema“, sagt Uno. Und auch in Hannover merkt er die Auswirkungen: „Viele unserer chinesischen Kunden haben Verabredung abgesagt, weil sie nicht herkommen können.“ Auch Torsten Rupp von Continental-Reifen fällt der Besucherrückgang auf: „Das ist schade, war aber abzusehen“, sagt er. „Die Reifenbranche ist klein und wir sind auch so in Kontakt. Es tut mir leid, dass es dieses Jahr weniger persönlichen Kontakt gibt.“ Diese Aussage hört man bei vielen Unternehmen.

Aussteller Peter Kang aus Taiwan lobt die Sicherheitsmaßnahmen: „Das Screenig hilft bestimmt und ich glaube, dass es sehr sicher hier ist“, sagt er. Nur beim Gang in die hannoversche Innenstadt oder in Restaurants habe er „ein bisschen Angst“. Einmal stündlich wäscht er sich die Hände, um sich vor einer möglichen Corona-Infektion zu schützen.

Organisatoren setzen auf Hygiene

Auf Hygiene wird neben den strengen Einlasskontrollen großen Wert gelegt: Die Türen werden vom Personal geöffnet oder sind mit Stoppern verkeilt. Spender mit Desinfektionsspray säumen die Gänge, genau wie Hinweisschilder zum Händewaschen. Außerdem werden in den Konferenzräumen regelmäßig die Mikrofone gereinigt, das Messe- und Cateringpersonal wird ebenfalls gescreent.

Für den Japaner Takatoshi Mizuno wird die Messe in Hannover vorerst die letzte Auslandsstation sein. Sein Unternehmen hat am Wochenende alle internationalen Dienstreisen eingestellt – Mizuno war da schon in Deutschland. „Ich bin mir nicht so sicher, ob die ganzen Sicherheitsmaßnahmen hier helfen“, sagt er. In die Stadt zu gehen – dieser Gedanke behagt ihm ebenfalls nicht. Er zögert kurz und sagt dann: „Dieser Virus verändert gerade so viel.“

