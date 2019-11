Linden-Nord

Gian Luca Kropp ist mit dem Skateboard gekommen. Es lehnt im Café an der Wand. Er habe dem Skaten viel zu verdanken, sagt er. „Wer Skateboard fährt und ständig neue Tricks übt, braucht Geduld. Das hilft mir auch im Job.“

Seitdem er mit 15 Jahren ein Schulpraktikum bei einem Kameramann gemacht hat, dreht der 23-jährige Hannoveraner Filme – und das überall. Die ersten Filme entstanden auf der Halfpipe. Heute klettert er nachts für Musikvideos auf Parkhäuser in Laatzen, er lässt sich von Sportlern auf der Parkour-Anlage in Garbsen die neusten Tricks zeigen, filmt ausgefallene Modekollektionen, und auch auf seinen Reisen ist die Kamera immer mit dabei.

Dokumentation über Jamaika

Im August 2018 ist er für ein paar Tage nach Jamaika geflogen – eigentlich zum Urlaub machen und Entspannen. Doch irgendwie war das nicht genug. „Ich wollte wissen, wie die Menschen dort leben, wie ihre Kultur aussieht“, sagt er. Deshalb hat sich Kropp auf die Suche nach Antworten gemacht: Er hat einen Hängematten-Produzenten getroffen und mit Einheimischen am Strand bei Lagerfeuer Musik gemacht, über Religion und Geschichte diskutiert.

Daraus ist die rund 30-minütige Dokumentation „Skin, Flesh & Bones“ entstanden. Sie ist am 1. November um 17 Uhr im Apollo-Kino in Linden zu sehen. Auch eine DVD ist geplant.

„Ich brauche immer wieder ein neues Ziel, eine neue Vision“, sagt Kropp. Wie viele Ideen in seinem Kopf sind, wird im Gespräch immer wieder deutlich. Dann zeigt er auf seinem Smartphone Videosequenzen von spektakulären Sprüngen auf der Halfpipe und von Drohnenflügen über einsamen Stränden.

KroppFaktor Films hat er seine Firma genannt, mit der er sich im August 2017 selbstständig gemacht hat. Er dreht für den Norddeutschen Rundfunk, die Deutsche Welle, filmt Hochzeiten und arbeitet mit Musikern, wie dem Rapper Jubin und lokalen Firmen wir dem hannoverschen Lautsprecher-Hersteller Coda Audio International zusammen.

Arbeiten als Autodidakt

In der wenigen Zeit, die bleibt, arbeitet er an privaten Projekten – oft in Nachtschichten. „Ich liebe es, mich in Dinge hineinzustürzen“, sagt Kropp. Wenn er sich eine neue Kamera zulege, probiere er so lange herum, bis er alles verstanden hat. Auch die Arbeit mit einer Drohne hat er sich selbst beigebracht.

„Als Skater muss man sich auch immer wieder mit den gleichen kleinen Problemen auseinandersetzen“, sagt der Hannoveraner, der mit zehn Jahren das erste Mal auf einem Board stand. „Skateboarder merken schnell, dass man Dinge schaffen kann, wenn man nur dranbleibt.“ Seine erste eigene Dokumentation hat Kropp 2017 über den 2er Skaterpark in der Fössestraße gedreht. Sie heißt „The 2er Dimension – a documentary“.

Eine Pause gibt es für den Filmemacher nach der Premiere seiner zweiten Dokumentation nicht. „Dann reise ich nach New York“, sagt er. Gemeinsam mit der Laatzener Designerin Julia Luedtke hat er einen Fashionfilm für ihre neueste Kollektion gedreht. Damit könnte er bei einem Festival einen Preis gewinnen. „Es bleibt also spannend“, sagt der Filmemacher.

Für den Rückweg nimmt er wieder das Skateboard. Das gehe schneller.

