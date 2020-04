Hannover

Ein menschenleeres Maschsee-Ufer, ein fast leerer Bahnhofsvorplatz, ein leerer Maschpark. Die Aufnahmen eines neuen Clips des Filmdienstleisters TVN zeigen eindrücklich, wie sehr die Corona-Krise und der Lockdown das öffentliche Leben der Landeshauptstadt runtergefahren hat. Das Team produziert in der Regel Luftaufnahmen für Liveübertragungen von Sport- und Showevents. Das eigene Live-Copter-Team liefert mit hochwertiger Drohnen-Technik und zoomfähigen Systemkameras die passenden Bilder für die Bundesliga, für den ZDF-„Fernsehgarten“ und für Konzerte von Helene Fischer. Zum Beginn der Corona-Krise begleiteten die Kameraleute noch das Streaming-Konzert von Johannes Oerding in der Elbphilharmonie. Doch seitdem gibt es nur wenige Aufträge. „Also sind wir los und haben festgehalten, wie Hannover im Lockdown aussieht“, sagt der Christian Panhorst, Abteilungsleiter der Luftaufnahmen bei TVN in Hannover. TVN ist ein Tochterunternehmen der Madsack Mediengruppe, die auch die HAZ herausgibt.

Anzeige

Gedreht und produziert wurde an insgesamt fünf Tagen. „Wir haben nach schönen Plätze für diese spektakulären Aufnahmen gesucht. Und wir wollten die Bilder mit einer Botschaft verbinden: Zurückhaltung und Abstand für unsere Zukunft“, sagt Panhorst. Der einminütige Clip wird nun auf Social Media-Kanälen ausgestrahlt. „Wir möchten diese Aufnahmen für die Zukunft aufbewahren, denn spätestens in einem Jahr wird es sicher erste Rückblicke auf die jetzige Zeit geben“, sagt Panhorst. Es seien historische Bilder.

Weitere HAZ+ Artikel

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 8 Uhr im E-Mail-Postfach.

Von Jan Sedelies