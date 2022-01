„Schreiendes Schweigen“ - Kurzfilm-Dreh in Haus in Hannovers Südstadt – so erleben es die Bewohner

Im Wohnhaus am Rande der Südstadt bei HAZ-Redakteur Conrad von Meding haben Studenten einen Kurzfilm gedreht. Für ein paar Minuten Filmzeit herrscht tagelang Belagerungszustand, fast wie in einer Szene bei Loriots „Pappa ante portas“. Ein Bericht vom Set.