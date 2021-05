Hannover

„Nur wenn sich Frauen um ihr eigenes Geld kümmern, gibt es echte Gleichberechtigung“, lautet die Devise des Informationsportals herMoney. Die Gründerin des Portals, Anne Connelly, will Frauen fit im Umgang mit Finanzen machen. Im Live-Stream am Mittwoch in der Reihe „Alles angelegt?“ von Sparda-Bank, HAZ und NP hat sie Tipps gegeben, wie Frauen lernen können, souverän mit ihrem Geld umzugehen und in der Partnerschaft finanziell unabhängig zu bleiben.

Geld und Liebe - So geht es gut

Dass sich Frauen bei der Vorsorge immer noch schwerer tun als Männer, sei kein Vorurteil. „Das hat historische, gesellschaftliche und steuerliche Gründe“, sagt die Finanzexpertin. Die größten finanziellen Risiken für Frauen seien das Mutterwerden und die Scheidung. Umso wichtiger sei es deshalb, den Überblick über das eigene Geld zu behalten.

Daher empfiehlt sie das Drei-Konten-Modell, bei dem die Partner neben einem gemeinschaftlichen auch jeweils ein eigenes Konto haben. Eine eigene Altersvorsorge aufzubauen, sei elementar. Wenn möglich, helfe es, die eigene Berufsfähigkeit zu pflegen und sich zu einigen, was man als Paar möchte. Gerade wenn es um Kinder gehe, könnte ein Ehevertrag ratsam sein.

Fünf Schritte berücksichtigen

Erstens rät die Expertin, sich um Haftpflicht- und Berufsunfähigkeitsversicherungen und Patientenverfügung zu kümmern. Zweitens solle man Schulden wie überzogene Girokredite abbauen. Einen Notgroschen beiseite zu legen sei der dritte Schritt. Der vierte Schritt ist die Altersvorsorge. Eine Direktversicherung könne hier sinnvoll sein.

Zu guter Letzt stehe der Vermögensaufbau. Frauen hätten ein größeres Sicherheitsbewusstsein und wollen nachhaltig investieren, sagt sie. Auch 50-jährige Frauen hätten noch genug Zeit, ihr Geld anzulegen. Bei Fonds sei die internationale Risikostreuung ratsam. Sie empfehle daher, in einen ETF wie den MSCI World Index zu investieren: „Mehr Diversifizierung geht nicht“.

Am Mittwoch, den 2. Juni, um 19 Uhr geht es im nächsten Live-Stream der Vortragsreihe auf HAZ.de und auf www.sparda-h.de/allesangelegt um den Umgang mit unerwartetem Gewinn.

Von Lisa Eimermacher