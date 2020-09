Hannover

Das Theater für Hannover kann weitermachen. Die von Desimos Spezial Club, dem Theater am Küchengarten und dem Pavillon gemeinsam genutzte Bühne im Großen Saal des Veranstaltungszentrums am Raschplatz war für zunächst September und Oktober durch 40.000 Euro städtische Unterstützung finanziell gesichert, nun geht das beispielhafte Gemeinschaftskulturprojekt bis zum Jahresende weiter – gefördert von Land und Bund.

„Die Menschen loben das Konzept“

Die Erfahrungen der Beteiligten sind durchweg gut. Der Saal bietet coronakonform Platz für 200 Besucher und dazu ein detailliertes Hygiene- und Sicherheitskonzept. „Es haben sich noch nie so viel Leute bei uns nach den Veranstaltungen bedankt“, sagt Lara Hamann vom Pavillon. Die Gäste werden vom Personal zu ihrem Plätzen gebracht, die Wegeführung ist vorgegeben, die Veranstaltungen, vorwiegend Kabarett und Varieté, sind verkürzt und ohne Pause. „Die Menschen loben das Konzept“, sagt Hamann. Allerdings gebe es auch rund ein Fünftel, die ihre im Vorverkauf erworbenen Karten dann doch nicht abholten. „Aber die, die kommen, fühlen sich sich sehr sicher.“

Pavillon-Bühne für viele Künstler auch eine Existenzfrage

Den Monat beschließt Desimo. Am Montag mit seinem Spezial-Club, dem 199. seit Beginn des Formats vor 18 Jahren, am Mittwoch mit seinem Soloprogramm „Manipulation“. In seiner Stammspielstätte, dem Lindener Apollo-Kino, würde er nur rund 50 Zuschauer unterbringen können. Für ihn ist die Pavillon-Bühne also auch eine Existenzfrage. Auch der Entertainer und Veranstalter lobt das Pavillon-Konzept–und hat ein gutes Feedback des Publikums bekommen. „Ich habe in viele entspannte Gesichter gesehen.“

