Hannover

Das Osterfest mitten in der Corona-Krise wird anders als sonst. HAZ-Feinschmecker Hannes Finkbeiner hat sich daher etwas Besonderes ausgedacht: Er hat sich auf die Suche nach einem passenden Rezept für ein Ostermenü und nach einem renommierten Koch begeben – und dann Rolf Müller vom Gasthaus Müller in Göxe getroffen, einem Ortsteil von Barsinghausen. Gemeinsam präsentieren die beiden nun ein Festessen, das sich problemlos zu Hause nachkochen lässt.

Ein Festessen zu Ostern für HAZ-Leser

Beim ersten Besuch Finkbeiners als Kritiker im Gasthaus Müller lobte er den zarten, feinwürzigen Rehrücken, die Kartoffel-Pilz-Roulade und eine charakterstarke Gelbschwanzmakrele. Die Küche sei facetten- und einfallsreich, schrieb er. „Angesichts der virtuosen Landhausküche kann das Wörtchen Gasthaus nur als Tarnung verstanden werden“, urteilte Finkbeiner. Es gehe schlicht nicht besser. Koch Rolf Müller nahm das Lob gern zur Kenntnis und lud Finkbeiner jetzt in die eigene Küche ein.

Anzeige

Auf dem Programm stehen nun ein Ziegenfrischkäse-Wildkräutersalat mit Feigensenf-Dressing und Walnusskrokant. Als Hauptgang präsentiert das Duo Saltimbocca vom Freilandhuhn mit gebratenem Spargel aus der Region. Dazu gibt es ein Kartoffelpüree und Rucola-Bärlauch-Pesto. Zum Abschluss wird Vanille-Pannacotta mit Orangen-Rhabarber-Kompott und Mandel-Cantuccini zubereitet. „Das Menü ist saisonal ausgerichtet, durchweg frisch gekocht und würzig. Wer Lust hat, es nachzukochen, wird begeistert sein“, verspricht Finkbeiner. „Es schmeckt exzellent!“

Der Film zum Festessen

Die Vorspeise

Ziegenfrischkäse mit Wildkräutersalat, Feigensenf-Dressing und Walnusskrokant

Die Vorspeise des Ostermenüs: Ziegenfrischkäse mit Wildkräutersalat. Quelle: Hannes Finkbeiner

Zutaten:

Walnusskrokant: 50 g Walnüsse, 2 EL Rieselzucker, 1 Prise Salz Feigensenf-Dressing: 40 g Feigensenf, 30 ml Apfelessig, 60 ml Olivenöl, 20 ml Orangensaft, 80 ml Gemüse- oder Geflügelfond, 1 EL gehackter Estragon, Salz, Pfeffer

Anrichten: 320 g Ziegenfrischkäse 60 g Wildkräutersalat Feigensenf-Dressing Walnusskrokant

Zubereitung:

Für den Walnusskrokant 2 EL Zucker mit 2 EL Wasser in einem Topf bei kleiner bis mittlerer Hitze auflösen. Nun die Walnüsse dazugeben, umrühren, sodass die Nüsse mit dem hellen Zuckersirup ummantelt werden. Unter ständigem Umrühren die Nüsse weiter karamellisieren lassen, bis das Karamell eine leicht hellbraune Farbe annimmt. Auf ein Blech mit Backpapier geben und mit einer Prise Salz würzen. Wenn die Walnüsse kalt sind, grob durchhacken.

Für das Feigensenf-Dressing Feigensenf, Apfelessig, Olivenöl, Orangensaft, Fond und Estragon mithilfe eines Pürierstabs zu einem homogenen Dressing aufmixen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Anrichten:

Den Ziegenkäse rechtzeitig aus dem Kühlschrank nehmen, damit er bei Zimmertemperatur sein Aroma entwickeln kann. Den Wildkräutersalat (falls notwendig) waschen und trockenschleudern. Mit dem Dressing anmachen, auf vier Teller verteilen. Ziegenkäse und Walnusskrokant hinzugeben.

Das Hauptgericht

Saltimbocca vom Freilandhuhn mit gebratenem Spargel, Kartoffelpüree und Pesto von Rucola, Bärlauch und getrockneten Tomaten

Der Hauptgang des HAZ-Ostermenüs. Quelle: Hannes Finkbeiner

Zutaten:

Pesto von Bärlauch, Rucola und getrockneter Tomate: 30 g Pinienkerne, 8 in Öl eingelegte, getrocknete Tomaten, 50 g Bärlauch, 70 g Rucola, 50 g Parmesankäse, 200–250 ml gutes Olivenöl, Abrieb von einer Zitrone, Saft von einer halben Zitrone, Salz, Pfeffer

Kartoffelpüree: 800 g Kartoffeln, geschält, 150 ml Milch, 250 ml Sahne, 125 g Butter, Salz, Pfeffer, Muskat

Gebratener Spargel: 800 g Spargel, vorzugsweise aus der Region, Butter und Öl zum Anbraten, Salz, Pfeffer, Muskat

Saltimbocca vom Freilandhuhn: 4 Hühnerbrüste vom Freilandhuhn (oder ähnlich hochwertiges Produkt), 8 Blätter Salbei, 4 große Scheiben Parmaschinken, Olivenöl zum Anbraten, Salz, Pfeffer, 2 Knoblauchzehen, geschält und angedrückt, 1 Thymianzweig, 1 Rosmarinzweig, 2 EL Butter, Salz, Pfeffer

Zubereitung:

Für das Pesto von Bärlauch, Rucola und getrockneter Tomate die Pinienkerne im Ofen oder in einer Pfanne goldbraun anrösten und abkühlen lassen. Tomaten würfeln, Bärlauch und Rucola waschen und klein schneiden. Anschließend zusammen mit dem Parmesan, Pinienkernen, getrockneten Tomaten und Olivenöl mithilfe eines Pürierstabs fein mixen. Abschließend Zitronenabrieb und -saft hinzufügen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Ein Tipp: Die Konsistenz des Pestos wird über die Ölmenge reguliert. Als Saucenersatz sollte das Pesto etwas flüssiger bleiben. Als Dip für Brot oder Gemüse sollte das Öl reduziert werden. Anstatt des Olivenöls kann auch das Öl der getrockneten Tomaten genutzt werden.

Für das Kartoffelpüree die Kartoffeln in kaltem, gesalzenem Wasser aufsetzen und weichkochen. Das Wasser abgießen und die Kartoffeln etwas ausdampfen lassen. Währenddessen Milch, Sahne und Butter in einem Topf aufkochen. Die Kartoffeln durch eine Kartoffelpresse in die Flüssigkeit drücken und mit einem Schneebesen glatt rühren. Alternativ können die Kartoffeln auch mit einem Kartoffelstampfer in der Flüssigkeit gestampft werden. Die Konsistenz des Pürees kann durch Zugabe von weiterer Milch, Sahne oder Butter den eigenen Wünschen angepasst werden. Mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss abschmecken. Warm stellen.

Für den gebratenen Spargel den Spargel schälen und in schräge Scheiben (etwa 5 mm Dicke) schneiden. Die Spargelstücke in einer Pfanne mit etwas Pflanzenöl braten, sodass sie noch leicht Biss haben. Durch die dünne Schnittstärke braucht der Spargel nicht allzu lange in der Pfanne bleiben. Zum Schluss Butter zugeben. Mit Salz, Pfeffer und etwas Muskat würzen.

Für das Saltimbocca vom Freilandhuhn den Backofen auf 140 Grad vorheizen. Haut, überschüssiges Fett und Sehnen von den Hühnerbrüsten entfernen. Jede Brust mit je zwei Blättern Salbei und einer Scheibe Schinken belegen. Gut andrücken. Mit der Schinkenseite in einer Pfanne bei mittlerer bis hoher Hitze in etwas Olivenöl anbraten. Die obere Seite der Hühnerbrust mit Salz und Pfeffer würzen, umdrehen und ebenfalls anbraten. Kurz vor Ende des Bratvorganges Knoblauch, Rosmarin, Thymian und Butter in die Pfanne geben. Wenn die Butter schmilzt und aufschäumt, die Hitze reduzieren, damit die Butter nicht verbrennt. Die Fleischstücke mehrmals mit der Butter übergießen. Brüste auf ein Backblech setzen. Mit Butter übergießen. Kräuter und Knoblauch hinzugeben und etwa 8 bis 10 Minuten im Backofen zu Ende garen. Mit den anderen Zutaten auf vier Tellern anrichten.

Die Nachspeise

Pannacotta mit Orangen-Rhabarber-Kompott

Der Abschluss des Ostermenüs: Pannacotta mit Orangen-Rhabarber-Kompott Quelle: Hannes Finkbeiner

Zutaten:

Pannacotta: 200 ml Milch, 70 g Zucker, 1 Vanilleschote, halbiert und mit Messer ausgekratzt, Abrieb von einer halben Orange, Abrieb von einer halben Zitrone, 3,5 Blatt Gelatine (eingeweicht in kaltem Wasser), 200 ml Sahne

Rhabarber-Orangen-Kompott: 500 g Rhabarber, 2 Orangen, 120 g Zucker, 50 ml Weißwein, 20 g Ingwer, fein gerieben, halbe Vanilleschote, Abrieb von einer Limette, ggf. Speisestärke, zum Abbinden

Zubereitung:

Für die Pannacotta die Milch zusammen mit dem Zucker, der ausgekratzten Vanilleschote, dem Vanillemark und dem Orangen- und Zitronenabrieb aufkochen, bis sich der Zucker aufgelöst hat. Die eingeweichte Gelatine in der warmen Milch auflösen und 15 Minuten ziehen lassen. Die Masse durch ein Sieb passieren und kalt stellen. Die Sahne ¾ steif schlagen und ebenfalls kalt stellen. Sobald die Milchmasse zu stocken beginnt, die Sahne vorsichtig unter die Masse heben und sie in Gläser oder Förmchen abfüllen. Pannacotta vier bis fünf Stunden im Kühlschrank durchkühlen lassen.

Für das Rhabarber-Orangen-Kompott wird in zwei Schritten gearbeitet. Schritt eins: Den Rhabarber waschen, mit einem Sparschäler oder Messer schälen. Anschließend der Länge nach halbieren und in kleine Stücke schneiden. Die Orangen mit einem Messer schälen, die Filets heraustrennen und beiseitestellen. Den Rest der Orangen mit den Händen ausdrücken und den Saft auffangen. Schritt zwei: Den Zucker mit 3 Esslöffeln Wasser in einem Topf bei leichter bis mittlerer Hitze leicht karamellisieren lassen, bis er eine hellbraune Farbe angenommen hat. Den Rhabarber hinzufügen, umrühren und mit Weißwein und dem aufgefangenen Orangensaft ablöschen. Den Ingwer und die Vanille hinzufügen und den Rhabarber solange köcheln lassen, bis die Stücke noch leichten Biss haben. Wer mag, kann den Rhabarber natürlich auch weichkochen. Sollte das Kompott noch zu flüssig sein, kann mit etwas in Wasser oder Orangensaft angerührter Speisestärke gebunden werden. Limettenabrieb hinzufügen. Das Kompott auskühlen lassen, dann die Orangenfilets hinzufügen. Gegebenenfalls mit etwas Zucker nachschmecken, je nach Säuregehalt des Rhabarbers. Tipp: Das Dessert lässt sich hervorragend am Vortag vorbereiten.

Weitere Aktionen für Abonnenten von HAZ+

Für die HAZ-Redaktion ist das Ostermenü Auftakt einer besonderen Serie für die Leser von HAZ+. Auf HAZ.de finden Abonnenten demnächst weitere exklusive Videos – von Fitnesstipps bis hin zu kreativen Ideen für die Freizeit sowie Interviews mit prominenten Vertretern der Stadtgesellschaft.

Lesen Sie auch

Von Jan Sedelies