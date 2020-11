Hannover

Wir warten im Wirtshaus Wildhäger in Garbsen auf unser Essen zur Mitnahme und schauen uns dabei in dem altehrwürdigen Lokal um. Dunkles Parkett, gekachelter Kamin, holzvertäfelte Wände. Trotz des Lockdowns brennen allerhand Kerzen. Es ist hier nicht altbacken, sondern gemütlich, und wir wollen Platz nehmen, können uns keinen besseren Ort vorstellen, um uns zurückzulehnen und eine rustikale, bodenständige Küche zu genießen. Geschmorte Rinderbacke mit Kartoffelpüree zum Beispiel. Hirschgulasch mit Mohnspätzle. Oder Rinderroulade mit Rotkohl und Kartoffelklößen. Gibt es hier alles im Normalbetrieb. Dazu ein frisch gezapftes Bier im Halbliterkrug, die bei unserem kurzen Aufenthalt trockengelegt hinter der Theke stehen. Freilich, das ist alles reine Feinschmeckertheorie, dem Quell des Ideellen entsprungen, wir kennen die Qualität der Küche nämlich nicht, waren noch nie hier, aber man wird ja wohl noch träumen dürfen.

Die Ente im Wildhäger in Garbsen ist hübsch angerichtet. Quelle: Tim Schaarschmidt

Der Entenbraten ist ein echtes Highlight

Wobei. Nach kurzer Wartezeit schleppen wir zwei prall gefüllte Papiertüten zur Tür hinaus, deren Inhalt unsere Erwartung nur in einem Punkt nicht erfüllt: Frittierte oder ausgebackene Speisen – wie die Schweinerückenschnitzel (14,90 Euro) mit Pommes – eignen sich einfach nicht als To-go-Gerichte, da die knusprigen Anteile im Dampf der Verpackung aufweichen. Das schmälert den Genuss maßgeblich. Aber was sonst noch alles in der Wildhäger-Küche steckt, das zeigt die köstliche Kartoffelsuppe (4,90 Euro), die von der feinen Würznote von geräuchertem Speck durchdrungen ist. Die knusprigen, hausgemachten Croutons gibt es in einem separaten Behältnis. Ein echtes Highlight ist der Entenbraten (19,90 Euro) mit vollmundigem Rotkohl, dazu kräftige Soße, ohne künstliche Helferlein gekocht. Die „beste Currysoße der Welt“, die es zur Currywurst (7,80 Euro) gibt, ist uns etwas zu süß und fruchtig (mit Apfel, Ananas, Orange und Mango), aber alles andere als unappetitlich. Eine Sünde ist der Schoko-Brownie (7,50 Euro) mit glasierten Pflaumen.

Frikassee vom Landhuhn, grüner Spargel, Karotte und Kräuterreis aus der Weinbasis. Quelle: Samantha FransonSamantha Franson

Das Dessert und auch der Großteil aller anderen Gerichte zeigen also einmal mehr, dass das recht eindimensionale Feld der To-go-Küche nicht den Pizza- und Sushi-Bringdiensten überlassen werden muss. Recht eindeutig fällt diesbezüglich auch unser Eindruck in der Weinbasis aus, wo uns Dennis Thies bereits vor zwei Jahren mit seiner zugänglichen Feinschmeckerküche überzeugte. Bei seinen Mitnahmeangeboten setzt er auf All-in-one-Gerichte in biologisch abbaubaren Pappschüsseln. Beim veganen Gemüsecurry (11,50 Euro) bereitet der Koch beispielsweise die Gemüse (Möhren, Blumenkohl, Zucchini oder Paprika), den Reis und die Soße separat zu, um sie am Ende wieder zusammenzuführen. Der Vorteil: Alles wird auf den Punkt gegart und schmeckt auch zu Hause noch einwandfrei. Bemerkenswert ist auch die Soße mit Zitronengrasnote und feiner Ingwerschärfe, die aufgrund der Mischung von Kokosmilch- und – wasser nicht zu wuchtig ist.

In der Weinbasis gibt es Crème Brûlée. Quelle: Samantha Franson

Nicht ganz glücklich sind wir hier zwar mit den Gemüsen der Antipasti (11,50 Euro), die allesamt in derselben, säuerlichen Balsamico-Vinaigrette mariniert wurden. Dafür haben cremiger Büffelmozzarella und hauchdünner Parmaschinken eine tolle Qualität. Exzellent ist auch der Eintopf vom Landhuhn-Frikassee (14,50 Euro) mit Erbsen, Spargel, Möhren und Reis. Der nicht so wuchtige Grünkohl (13,50 Euro), bei dem nur wenig Schweineschmalz verwendet wurde, ist ebenfalls einwandfrei, dazu gibt es ganz klassisch Kasseler, Bregenwurst und Salzkartoffeln. Trotz großer Portionen, die das Küchenteam den Gästen an die Hand gibt, ist so am Ende noch genug Appetit für die Crème Brûlée (10 Euro) vorhanden, die Dennis Thies ganz untypisch mit Tonkabohne (und nicht mit Vanille) zubereitet, die mit ihrem intensiven Aroma Assoziationen zu Kaffee, Kakao oder Bittermandeln weckt. Eine großartige Kombination, vor allem wenn die Calvados-Apfelspalten hinzukommen. Das tröstet die Lockdown-Seele. Zumindest eine Weile.

Kontakt:

WeinBasis

Lärchenstraße 2

30161 Hannover

Telefon: 0511-89711735

Internet: www.wein-basis.de

Wirtshaus Wildhäger

Hannoversche Straße 45

30823 Garbsen

Tel: 05137-8749060

Internet: www.wildhaeger.de

Von Hannes Finkbeiner