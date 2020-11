Uelzen

Der Tod ist hässlich. Auch hier, auf dem demeterzertifizierten Bauckhof bei Uelzen. Lassen wir es vier Sekunden sein, fünf oder sechs, an denen die Hühner an den Beinen an das Transportband gehängt werden. Die Tiere sind dabei erstaunlich ruhig, kein Gackern, kein Kreischen, nur ein wenig Flügelschlagen, bevor sie kopfüber in einem Stromtauchbad betäubt werden. Dann trennt ein Schlachter ihre Kehlen durch. Wenn kurz darauf die Füße maschinell abgetrennt werden, ist das Geflügel bereits ausgeblutet. 800 Tieren wird hier im Stundenakkord das Leben genommen, an zwei Vormittagen in der Woche.

Eine Andachtsecke für die toten Hühner

Doch dann sieht man: In einer Ecke des gekachelten, sterilen Raums brennt eine Kerze. Und an der Wand hängt ein Fotodruck eines stattlichen, stolzen Huhns. An der Decke sind Bilder vom blauen, wolkengeschmückten Himmel angebracht – damit die Hühnerseelen hochfliegen könnten, wie Betriebsleiter Michael Voss sagt.

Die mobilen Hühnerställe befinden sich nicht weit weg vom Schlachthof – das spart den Tieren den Transportstress. Quelle: Irving Villegas

Das ist nicht zynisch gemeint. Das Tierwohl steht hier an vorderster Stelle, ebenso wie die Zufriedenheit der Mitarbeiter. Ein Dutzend Leute sind es, die an diesem Tag hier arbeiten – vier bei der Schlachtung selbst, sieben im Nebenraum, wo die Innereienpakete herausgeschnitten, die Köpfe abgetrennt und die Tiere von einer Veterinärmedizinerin überprüft werden. Gelassenheit ist auf keinem der Gesichter zu entdecken. Keine Unterhaltungen, kein lässiger Schnack. Messer fahren auf und ab. Zu hören ist nur das stete Rattern der Transportbänder. In der schwülen Luft hängt der schwere Geruch der warmen Schlachtkörper, der den Magen auf links zu drehen vermag.

Das Blaulicht soll die Hühner vorm Schlachten beruhigen. Quelle: Irving Villegas

Kurz möchte man jeder einzelnen Fachkraft die Hand schütteln, den Mitarbeitern danken, für diesen elenden Job, den sie hier auf sich nehmen. Wie lange sind wir hier? Zehn Minuten? Wie viele Tiere lassen in dieser Zeit ihr Leben? 50? 60? Wir lassen es uns jedenfalls nicht zweimal sagen, als Voss mit uns die Schlachterei verlassen möchte und wir draußen wieder die kühle, frische Herbstluft einsaugen können.

Hochwertiges Futter gehört zur artgerechten Haltung

Dann geht es zu den Stallanlagen. Denn lange Transportwege zum Schlachthof gibt es nicht. Nur wenige Meter von der Schlachterei entfernt stehen die mobilen Ställe auf Feldern. Um Punkt 9 Uhr fahren die Tore nach oben, und heraus rennen Scharen von weißen, vitalen Hühnern. „Wir arbeiten mit drei Klimazonen, haben Stall, Wintergarten und Außenbereich“, erklärt der Schlachtermeister das aufwendige Prinzip der Ökoaufzucht. Die Ställe werden regelmäßig versetzt, der Boden danach wieder sorgsam aufbereitet. Die Tiere bekommen hochwertiges Futter, das nicht nur in den Kosten höher liegt als das konventionelle. Die Tiere werden mit elf Wochen zudem rund sieben Wochen älter als gewöhnliche Hühner und müssen entsprechend länger genährt werden. „Für uns sind die Hühner nicht nur ein Produkt. Wir gehen in die Herden rein, sehen uns die Tiere an – gehen sie aufrecht? Sind sie neugierig? Das ist Aufwand, aber die Gesundheit der Hühner ist uns wichtig“, sagt Voss.

Tierwohl hin oder her – am Ende hängen auch auf dem Bauckhof nackte, tote Hühner am Haken. Quelle: Irving Villegas

Doch nicht nur das Tierwohl lässt man sich auf dem Bauckhof etwas kosten. Die Mitarbeiter in der Schlachterei werden ordentlich bezahlt, und ihnen ein – soweit als eben möglich – gutes Arbeitsklima geschaffen. Was hält Michael Voss also von den Fleischpreiskämpfen der Discounter? Von der Ausbeutung von Hilfsarbeitern? Der Mann zieht die Augenbrauen nach oben. Sein Blick sagt alles. Nicht nur die Zuchtmethoden und Arbeitsbedingungen seien vielerorts anzuprangern, meint er. Wie solle ein Konsument eine Wertschätzung für Fleisch und Tiere entwickeln, wenn jeglicher Bezug zum Ursprung des Produkts fehlt?

Discounterpreise zeugen von Missständen

Etwa 60 Kilogramm Fleisch isst jeder Deutsche pro Kopf und Jahr im Durchschnitt. Das Meiste davon ist „hammergünstig“, zerlegt und eingeschweißt. Fleisch ist eine Ware. Wie Socken. Ganze Hähnchen werden aktuell für 4,50 Euro angeboten, ein Kilogramm Schweinefleisch für knapp 7 Euro – das sind 68 Cent für 100 Gramm Schweinefilet. Zahnpasta ist teurer. Möchte man sich diese Lebensmittel wirklich auf der Zunge zergehen lassen? Wer trägt die Schuld an diesen Missständen? Denn nichts anderes sind diese Fleischpreise: das Zeugnis von Missständen.

Ein Mitarbeiter reinigt die Produktionsanlagen. Quelle: Irving Villegas

Und wie viel kostet nun ein Huhn aus artgerechter Zucht? Der Preis für ein Bauckhof-Huhn liegt bei rund 25 Euro. Ja, das Fleisch hat seinen Preis. Das weiß auch Michael Voss. „Nicht jeder kann sich Bio leisten, weil auch die gesellschaftlichen Bedürfnisse uneingeschränkt gewachsen sind. Wir wollen Handy, Auto, Flatscreen, Urlaub – was bleibt da für gute Lebensmittel übrig?“, fragt er. „Was ist das für ein System, wo sich Menschen Billigfleisch leisten müssen?“

Vor den hässlichen Sekunden haben die Tiere Ruhe

25 Euro also. Dafür gibt es: Freilandhaltung, hochwertige Futtermittel, Tierpflege. Eigentlich Selbstverständlichkeiten in einer fortschrittlichen Gesellschaft. Nach elf Wochen Aufzucht werden die Hühner nachts eingesammelt, wenn sie ruhen. Sie werden in Transportkisten gesetzt, die wenigen Meter zum Schlachthof gefahren und verbringen die Nacht unter Blaulicht. Das beruhigt die Tiere. Noch am frühen Morgen sitzen sie völlig gelassen im Nebenraum, während in der Schlachterei das Transportband rattert und quietscht. Dann folgen hässliche Sekunden. „Wir treten mit Vernunft, Bedacht und Respekt an die Tiere heran, aber man kann niemals alle Tierwohlkriterien erfüllen, dann müsste man die Tiere laufen lassen“, sagt Voss.

Von Hannes Finkbeiner