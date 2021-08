Hemmingen

Unsere beiden Besuche in der Galerie-Café Webstuhl werden mit einem ausgiebigen Spaziergang im Bürgerholz verbunden, ein größeres Waldstück bei Hemmingen. Nicht grundlos ist das Lokal in Ohlendorf in einem Nebengebäude des ehemaligen Forsthauses untergebracht. Es liegt aber nicht nur mitten in der Natur, die Gartenanlage ist ein verwunschenes Kleinod, mit Hecken, Büschen und Bäumen. Zweimal sitzen wir auch im Außenbereich. Beim ersten Aufenthalt im Oktober ist es ein stürmischer Sonnabendnachmittag. Die Sonne glänzt vor allem mit Abwesenheit. Der kühle Wind rauscht in den Bäumen mit einer solchen Beständigkeit, dass es wie ein Wasserfall klingt. Blätter wirbeln umher. Dummerweise ist der Innenbereich bereits voll belegt. Wir klappen also unsere Kragen hoch, lassen die Mützen auf dem Kopf und genießen das Herbstwetter.

Blick aus dem Wintergarten ins Grüne. HAZ-Feinschmecker Hannes Finkbeiner favorisiert den Außenbereich zum Verweilen. Der Innenraum ist ihm zu karg. Quelle: Villegas

Überforderter Service beim ersten Besuch

Außerdem ist der Innenraum auch nicht ganz so verlockend vom Flair. Wer sich nicht von der Kunst (Schmuck, Gemälde, Plastiken, Skulpturen) in den Räumen oder vom Blick aus dem Wintergarten in die üppige Natur ablenken lässt, der sitzt an blanken Tischen (der Pandemie geschuldet?), die auf einem gefliesten Boden stehen. Der Service ist an diesem Tag auch sichtlich überfordert. Gäste, die nach uns gekommen sind, bekommen nicht nur vor uns ihre Bestellung, sondern bezahlen gerade, als uns Kaffee und Kuchen serviert werden. Wesentlich besser läuft hier der zweite Besuch im Frühsommer an einem sonnigen und warmen Sonntagmittag, an dem das Lokal zwar auch gut besucht ist, aber offensichtlich in einem Rahmen, in dem die Servicekraft gut hinterherkommt.

Die Eierlikörtorte ist klassisch gehalten. Für den gebürtigen Schwarzwälder Finkbeiner hätte es ruhig ein wenig mehr Eierlikör sein können. Quelle: Villegas

Ordentliche Kuchenauswahl

Beständiger als Wetter und Service ist das kulinarische Angebot. Es gibt beide Male eine ähnliche Auswahl an fünf ganz ordentlichen Kuchen. Die Eierlikörtorte (3,90 Euro) ist klassisch gehalten. Ein Nuss-Schokoladenboden mit steifer Sahne bestrichen. Die Schicht aus Eierlikör ist sehr dünn und reiht sich im Gesamtgeschmack eher hinten an. Ich stamme ja aus dem Schwarzwald, da ist man bei der Alkoholzugabe eher etwas spendabler. Normalerweise kommt auch noch ein guter Schuss Rum oder Cognac in den Boden, der dann deutlich zu schmecken ist. Der Erdbeerkuchen (3,90 Euro) lebt von der guten Qualität der Früchte, die auf einem Mürbeteigboden und Sahneschicht gebettet wurden. Der Schokokirschkuchen (3,90 Euro) ist eine Art simpler Rührkuchen mit Schattenmorellen und Zartbitterspänen.

Das Café Webstuhl dient auch als Ausstellungsraum. Quelle: Irving Villegas

Große Auswahl Trinkschokoladen

Der Eiskaffee (4,80 Euro) hat gewöhnliche Qualität, besteht aus kalten Kaffee, Sahnehaube und einer (nach unserem Ermessen) etwas zu kleinen Nocke Vanilleeis. Der Milchkaffee, Kaffee und Speiseeis sind gut. Interessant ist auch die große Auswahl an Trinkschokoladen: Es gibt etwa Irische, Russische, Französische oder Schwarzwälder Schokolade (je 5 Euro), jeweils mit einer anderen Spirituose versetzt, mit Whiskey, Wodka, Weinbrand oder Kirschwasser. Es gibt auch Lumumba mit Rum, Trinkschokolade mit Cointreau, ja sogar Glühwein oder Grog stehen auf der Karte. Nein, den Heißgetränken in der Galerie-Café Webstuhl kann man also keinen Alkoholmangel unterstellen. Der Süddeutsche versteckt sein extra Schlückchen wahrscheinlich lieber im Kuchen, der Norddeutsche in seinem Nachmittagstee. Wohl bekomms.

Fazit

Der Besuch im Galerie-Café Webstuhl lohnt vor allem zu Beginn oder Abschluss eines Spaziergangs im Bürgerholz. Gesamt 6/10 (Küche 6, Service 6, Ambiente 7)

Kontakt:

Galerie-Café Webstuhl

Sohlkamp 2a

30966 Hemmingen (OT Ohlendorf)

Telefon: (0 51 01) 1 52 80

E-Mail: info@galerie-cafe-webstuhl.de

Internet: www.galerie-cafe-webstuhl.de

Öffnungszeiten: dienstags bis sonntags, 14 bis 18 Uhr

Von Hannes Finkbeiner