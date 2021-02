Hannover

Heute ist mal Schluss mit Onlinekochkursen und Feinschmeckerboxen mit sechs Gängen. Schön war's, hat Spaß gemacht, aber jetzt ist Zeit für eine Portion Seelennahrung, um etwaige Lockdown-Verspannungen zu lösen.

Ich denke bei Soulfood immer an meine Kindheit im Schwarzwald zurück: Kässpätzle mit Blattsalaten, Ochsenmaulsalat mit Bratkartoffeln. Das Problem ist: In der norddeutschen Prärie Hannover muss man danach lange suchen. Es ist aber kein völlig aussichtsloses Unterfangen. Wo sich Nord und Süd kulinarisch die Hände reichen, ist in puncto saftige Fleischküchle – und die gibt es in idealer Soulfood-Kombination im Emma in Langenhagen. Chefkoch Ingo Welt deckelt seine Frikadellen to go mit herzhafter Zwiebelschmelze, dazu gibt es Apfelmus, Möhren, buttrigen Kartoffelbrei und eine Flasche Grauburgunder vom Ökoweingut Helde (zwei Personen, 39,50 Euro) – danach ist die Welt im Lot.

Echte Seelentröster gibt's im Gianni

Kaum zu überbieten ist in diesem Zusammenhang auch so eine simple Kombination wie Tagliatelle Ragù alla Bolognese mit viel Parmesan und Rotwein. Klingt vielleicht banal, aber die Würze, Kraft und Herzhaftigkeit des Essens, die Wärme und der Alkohol des Weins – das ist schon ein echter Seelentröster, sofern die Fleischsoße richtig (ein)gekocht wurde und der Wein nicht zu seicht und nicht zu kräftig ist. Im Gianni in Kirchrode gibt es ein Glas Ragù di Vitello, also Fleischsoße vom Kalb, dazu Paccheri-Röhrennudeln, Parmesan und eine Flasche Primitivo (zwei Personen, 26 Euro).

Es sind eben vor allem auch Fleischgerichte, die diese wohlige Sättigung des Geistes auslösen. Das liegt weniger am Fleisch als an der innewohnenden Geheimzutat Umami (japanisch für „köstlich“ oder „schmackhaft“) – ein Wort, das ich ungern benutze und es stattdessen mit „herzhaft“ umschreibe.

Sensationelles Parmigiana in der Weinstube Leonardo

Hinter Umami verbirgt sich kurz gesagt die fünfte Geschmacksrichtung (neben süß, sauer, salzig, bitter), die in stark proteinhaltigen Lebensmitteln vorhanden ist. Die Eiweißketten müssen allerdings erst während eines Koch-, Reife- oder Trocknungsprozesses die magischen Salze der Glutaminsäure freigeben, und die finden sich dann eben nicht nur in Fleisch, sondern auch in Tomaten, Parmesan, Pilzen oder Sardellen. Wahrscheinlich klatsche ich auch deswegen schon drei Tage vorher in die Hände, wenn meine italienische Schwiegermutter Parmigiana zubereitet, einen vegetarischen Auberginenauflauf mit Tomaten, Mozzarella und Parmesan. Das ist Seelennahrung par excellence.

Seelennahrung par excellence: Parmigiana aus der Weinstube Leonardo. Quelle: Tim Schaarschmidt

Wer es ausprobieren will: Ein Cateringunternehmen betreibt die Frau zwar nicht, aber die Weinstube Leonardo im Zentrum bietet das sensationelle Gericht zur Mitnahme an, inklusive einer Flasche Montepulciano (zwei Personen, 38,90 Euro).

Hauchzarte Rippchen in Jo's Food & Craft

Eine Studienreise in wahre Umamitiefen lässt sich sogar bei Beckers Restaurant in der Oststadt unternehmen: Die 24 Stunden geschmorten Kalbsbäckchen entwickeln schon durch die extrem lange Zubereitungszeit eine unglaubliche Intensität, die durch Nussbutterjus, Parmesanrahm und Kartoffelgratin noch potenziert wird. Das Soulfood-Paket (zwei Personen, 65 Euro) enthält außerdem eine Flasche Ursprung von Markus Schneider, ein kräftiger, würzig-runder Pfälzer Rotwein, der das intensive Gericht wunderbar begleitet, aber mit seiner Alkoholstärke die dichte Aromatik etwas mildert.

Und wer es rustikaler mag und gern etwas zwischen den Fingern spürt: Bei Jo's Food & Craft in der List gibt es hauchzarte Rippchen, dazu Coleslaw und Kartoffelecken, die zu Hause nur im Ofen überknuspert werden müssen. Ins Soulfood-Paket (zwei Personen, 40 Euro) packt Inhaber Georg Hörning außerdem vier Flaschen Trainingslager von der Hannoverschen Mashsee-Brauerei – großartige Kombination!

Schoko-Cocktail-Soulfood-Schweinerei in Linden

Bier gibt es auch zum Genusspaket von Reimanns Eck in der Oststadt: eine Grünkohlplatte mit Bregenwurst, Schweinebauch, Kassler, Salzkartoffeln und zwei Flaschen Gilde Ratskeller (zwei Personen, 35 Euro) – das Soulfood der Norddeutschen, sozusagen.

Schoko-Cocktail-Soulfood-Schweinerei: Schokotörtchen aus dem Soulkitchen. Quelle: Tim Schaarschmidt

Und wer Lust auf süße Seelennahrung verspürt, dem kann ich eine unschlagbare Kreation empfehlen: ein warmes Schokoladentörtchen, dazu Himbeergrütze und Eis, etwa ein Tonkabohnen-Feigen-Parfait. Warum das so fein ist? Das Dessert lebt von der puren Herrlichkeit der Gegensätze: Wärme und Kälte. Cremigkeit und sanfter Biss. Süße, Säure und feine Bitternoten.Und wenn dann noch ein Schluck Alkohol dazukommt, ein eigens kreierter Rosen-Orangen-Drink zum Beispiel, der mit seiner Süße und Frische eine Brücke zum Dessert baut und den Gaumen bereinigt, dann können einen die ganzen Pandemien und Lockdowns eine Weile gerne haben. Wo es die Schoko-Cocktail-Soulfood-Schweinerei gibt? Na, in der Soulkitchen in Linden natürlich (zwei Personen, 35 Euro).

Von Hannes Finkbeiner