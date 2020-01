Hannover

Italienische Küche – das ist doch viel mehr als Pizza und Pasta, oder? HAZ-Feinschmecker Hannes Finkbeiner hat für seine Kritiken schon zahlreiche italienische Restaurants in Hannover besucht. Suchen Sie noch Ausgehtipps für heute Abend? Lesen Sie hier eine Übersicht über Finkbeiners Begegnungen mit der Küche Italiens in Hannover.

A’Mura – in der alten Stadtmauer

Finkbeiner lobte das schöne Ambiente. Quelle: Samantha Franson

Wenn ein stadtbekannter Gastronom wie Feyzi Ekinci ein weiteres Lokal aus der Taufe hebt, ist die Erwartung groß. Das Ambiente des kürzlich eröffneten Lokals, das in die Räumlichkeiten des früheren Restaurants Bei Mario direkt an der Stadtmauer gezogen ist, lässt sich auch wirklich sehen. Es gibt im A’Mura eine Menükarte mit italienischen Klassikern. Standard. Nicht mehr, nicht weniger. Das gilt auch für die Produktqualität, die den Weg zu einer moderaten Preisstruktur ebnet. Finkbeiners Fazit: Standardisierte Italienküche in schönem Ambiente. Gesamtnote: 6/10 ( Küche 6, Ambiente 8, Service 5). Hier lesen Sie die ausführliche Restaurantkritik.

Schlossstraße 6, 30159 Hannover, E-Mail: restaurant@a-mura.de, Internet: www.a-mura.de,Telefon: (0511) 32 86 65, Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag, 11.30 bis 22 Uhr.

Gianni – ungekünstelt in Kirchrode

Die einfach gute italienische Küche bei Gianni schätze Finkbeiner. Quelle: Villegas

Doch. So fühlt sich eine kurze Auszeit vom Alltag an. Daseinsvergessen hocken wir vor unserer Pasta, nippen an unserem Weißwein und entscheiden, dass sich die Welt mal eine Weile ohne uns im Kreis drehen muss. Im Ristorante Gianni in Kirchrode lässt sich wunderbar unkompliziert beste italienische Küche genießen. Finkbeiners Fazit: Kein Schnickschnack, einfach gute italienische Küche. Ein Restaurant für mittags, abends, jeden Tag der Woche – klasse! Gesamtnote: 8/10 ( Küche 8, Ambiente 8, Service 8). Hier lesen Sie die ausführliche Restaurantkritik.

Ristorante Gianni, Großer Hillen 12-14, 30559 Hannover, Telefon: (0511) 5700042, Internet: www.ristorante-gianni.com, Öffnungszeiten: dienstags bis sonntags von 12 bis 14.30 Uhr und von 18 bis 22.30 Uhr, sonnabends ab 18 Uhr. Das Restaurant ist barrierefrei.

Rossini Degustazione – ohne Genauigkeit in der Küche

Finkbeiner war bei der Kostprobe im Ristorante Rossini Degustazione mit der Genauigkeit der Küche unzufrieden. Quelle: Villegas

Unausgewogen. So beginnen unsere Kostproben im Restaurant Rossini. Das ist wirklich ärgerlich, weil die prinzipiell gut konzipierten Gerichte an den letzten Handgriffen gescheitert sind. Dabei benötigt die italienische Küche ja nicht einmal filigrane Kunstfertigkeit, sondern ist im Kern immer eine rustikale Handwerkerküche geblieben. Bei unseren beiden Besuchen geht es stets hin und her, auf und ab mit der Qualität. Finkbeiners Fazit: Das Ristorante Rossini Degustazione behauptet auf seinem Internetauftritt, als feste Institution in Hannover zu gelten. Für uns mangelt es der Küche bei unseren Besuchen nicht an Können, sondern an Genauigkeit. Gesamtnote: 5/10 ( Küche 4, Ambiente 7, Service 6). Hier lesen Sie die ausführliche Restaurantkritik.

Ristorante Rossini Degustazione, Ferdinandstraße 5, 30175 Hannover, Telefon: (0511) 3480287, E-Mail: ristorante-rossini@t-online.de, Internet: www.ristorante-rossini-hannover.de, Öffnungszeiten: dienstags bis sonntags von 17.30 bis 24 Uhr. Das Restaurant ist im Außenbereich barrierefrei, im Innenbereich nicht.

Vince Vinoteca – ein Mix, der schmeckt

Größtenteils italienische, aber auch internationale Küche von sehr guter Qualität – findet Finkbeiner. Quelle: Katrin Kutter

Was hören wir uns wieder schimpfen, noch bevor wir überhaupt unsere Vorspeisen bekommen haben: Das Ambiente des Vince Vinoteca, das im Souterrain eines ehemaligen Bankgebäudes liegt, ist ja wirklich schick, aber Burger, Schnitzel und Thunfisch mit Sesam und Teriyaki als Hauptgerichte auf die Karte zu setzen, in einem Restaurant, das laut Internetauftritt „italienische Küche“ bietet ... Das ist kurz irritierend, aber: Es schmeckt. Finkbeiners Fazit: Größtenteils italienische, aber auch internationale Küche, von sehr guter Qualität in zwanglos-schickem Ambiente. Gesamt 8/10 ( Küche 8, Ambiente 8, Service 6). Hier lesen Sie die ausführliche Restaurantkritik.

Vince Vinoteca, An der Börse 4, 30159 Hannover, Telefon: (0511) 89734420, E-Mail: info@vince-hannover.de, Internet: www.vince-hannover.de, Öffnungszeiten: montags bis sonnabends 10 bis 23 Uhr. Das Restaurant ist Dank eines Treppenlifts barrierefrei.

L'Osteria – unkomplizierter Genuss

Die L’Osteria am Thielenplatz überzeugte Finkbeiner. Quelle: Philipp von Ditfurth

3.500 Mitarbeiter, 89 Filialen in fünf Ländern: Es lässt sich also nicht daran zweifeln, dass L´Osteria eine Restaurantkette ist. Und ohne alle Filialen besucht zu haben, sondern am Fallbeispiel der Dependance am Thielenplatz, lässt sich eine weitere Tatsache festhalten: Genuss und System sind keine Gegensätze, die sich zwingend ausschließen. Finkbeiners Fazit: L´Osteria scheint eine Restaurantkette zu sein, die verstanden hat, dass sich unkomplizierter Genuss vervielfältigen lässt. Respekt! Gesamtnote: 8/10 ( Küche 8, Service 8, Ambiente, 7). Hier lesen Sie die ausführliche Restaurantkritik.

L´Osteria, Lavesstraße 1-2, 30159 Hannover, Telefon: (0511) 84877138, E-Mail: hannover@losteria.de, Internet: www.losteria.net, Öffnungszeiten: montags bis sonnabends ab 11 Uhr, Sonntag und Feiertage ab 12 Uhr. Das Restaurant ist barrierefrei.

Bistro-Bringdienst da Toni – gutes Essen in der List

Überzeugend: die Pizza von da Toni. Quelle: Philipp Von Ditfurth

Der italienische Bistro-Bringdienst da Toni macht zunächst nicht mit Haustürgeläut, sondern mit Telefongerappel auf sich aufmerksam. Am Apparat ist der Lieferant, der lacht und erklärt, er stehe jetzt ungefähr richtig, habe aber die Hausnummer vergessen. Wir klären ihn auf. Wenige Sekunden später klingelt es an der Tür. In Fleisch und Blut ist der Mann dann ebenso höflich wie am Telefon – und ebenso höflich wie sein Kollege, der nur 31 Minuten zuvor unsere Bestellung aufnahm. Und wie ist das Essen? Lecker. Finkbeiners Fazit: Wir bestellen am selben Abend bei drei unterschiedlichen Bringdiensten unser Essen. Am Ende überzeugt uns fast ein wenig klischeehaft: die Pizza, geliefert vom Bistro-Bringdienst da Toni. Gesamtnote: 8/10 Punkten (Service 8, Essen 7). Hier lesen Sie die ausführliche Restaurantkritik.

Bistro-Bringdienst da Toni, Ferdinand-Wallbrecht-Straße 17, 30163 Hannover, Telefon: (05 11) 96 77 65 87, Internet: www.bringdienst-da-toni.de, Öffnungszeiten: 11.30 bis 22.30 Uhr (freitags und sonnabends bis 23.30 Uhr).

Vapiano – überzeugt 2017 im Hauptbahnhof noch nicht

Finkbeiner war bei der Kostprobe im Restaurant Vapiano nicht von der Qualität überzeugt. Quelle: Samantha Franson

Wir waren schon öfter bei Vapiano. Nicht in Hannover, aber in anderen Städten. Und wir waren immer zufrieden. Deswegen hüpften wir am Abend eines sonnigen Tages im Sommer 2017 die Treppen zur Filiale im südöstlichen Flügel des Hauptbahnhofs nach oben – damals war das Restaurant noch neu in der Stadt und wir waren uns sicher, sieben, vielleicht sogar acht Punkte verteilen zu dürfen. Doch dann verdiente bereits die Vorspeise mit trockenen Kalbfleischscheiben und 39! Kapern Kritik. Finkbeiners Fazit: Systemgastronomie kann durchaus gut sein. Im Vapiano im Hauptbahnhof Hannover ist das aber leider nicht der Fall. Systematischer Genuss bleibt hier noch dem Zufall überlassen. Gesamtnote: 4/10 ( Küche 2, Service 6, Ambiente 7). Hier lesen Sie die ausführliche Restaurantkritik.

Vapiano Hannover 2, Ernst-August-Platz 1, Telefon: (05 11) 35 39 59 88, E-Mail: hannover2@vapiano.de, Internet: www.vapiano.com, Öffnungszeiten:sonntags bis donnerstags 11 bis 23 Uhr, sowie freitags und sonnabends 11 bis 24 Uhr.

Trattoria Parma – gute Küche in der Südstadt

Finkbeiner lobte die teilweise fantastische Küche in der Trattoria Parma. Quelle: Katrin Kutter

Nach unserer Kostprobe schweben wir nicht hinaus, wir stapfen, aber haben zumindest eine schöne Gewissheit: Wenn Tiziana Marina Piva gute Laune hat, dann führt sie ein Bühnenstück italienscher Küche auf, das nicht nur Szenenapplaus, sondern Standing Ovation verdient. Finkbeiners Fazit: An guten Tagen lässt sich hier eine Küche erleben, die ohne Zweifel zum besten italienischen Essen Hannovers zählt. Gesamt 7/10 ( Küche 7, Ambiente 7, Service 7). Hier lesen Sie die ausführliche Restaurantkritik.

Trattoria Parma, Bandelstraße 2, 30171 Hannover, Telefon: (0511) 56965646, Internet: www.trattoria-parma-hannover.de, Öffnungszeiten: dienstags bis sonnabends von 17.30 bis 23 Uhr und sonntags von 17.30 bis 22 Uhr. Das Restaurant ist nicht barrierefrei.

Trattoria Ecco – schönes Ambiente in der Südstadt

Finkbeiner war in der Trattoria Ecco vom Ambiente begeistert. Quelle: Tim Schaarschmidt

Service und Ambiente gehen in der Trattoria Ecco eine Wohlfühlsymbiose ein, zumindest, wenn man es unkompliziert mag und nur einen Snack zu sich nehmen möchte, das lässt sich hier nämlich vortrefflich. Einen Punktabzug gibt es allerdings bei den Nudelgerichten. Doch es ist zu schön hier, um zu mäkeln. Wirklich. Finkbeiners Fazit: Die Nudelgerichte erfüllen nicht ganz die Erwartungen von uns. Doch die Trattoria Ecco in Hannovers Südstadt trumpft mit tollem Service, nettem Flair und herzhaften Snacks auf. Gesamtnote 7/10 ( Küche 6, Service 8, Ambiente 8). Hier lesen Sie die ausführliche Restaurantkritik.

Trattoria Ecco, Sallstraße 73, 30171 Hannover, Telefon: (05 11) 70 81 92 35, Internet:www.ecco-trattoria.business.site, Öffnungszeiten: montags bis freitags 8 bis 22 Uhr, sonnabends und sonntags 9 bis 22 Uhr. Das Restaurant ist nicht barrierefrei.

Von Hannes Finkbeiner