Natapon Narongrak hat zehn Finger. Noch. Doch er hackt so schnell mit seinem breitklingigen Santoku-Messer auf die Möhren ein, dass der Betrachter fürchtet, es könnte sich möglicherweise nur noch um Sekunden handeln, bis neben den Karottenstreifen auch Teile seiner Hand in die Schüssel purzeln. Er hackt, als hätte er mit dem Gemüse noch eine Rechnung offen. Wobei sich seinen sanftmütigen Augen viel attestieren ließe – Sinn für Humor etwa, Ernsthaftigkeit, vielleicht sogar etwas Melancholie –, aber Rachegelüste gehören fraglos nicht dazu. Er kann eben einfach schnell Karotten schneiden.

Auf dem Herd köchelt derweil Reis. Der junge Mann, Spitzname Jack, bereitet gerade zwei seiner Lieblingsgerichte zu. Ein veganes Laab Isaan, ein würziges Gericht mit bröckligem Tofu, Zwiebelwürfeln, Limettenblättern, Koriander, Minze, Zitronengras und Chili, herzhaft abgeschmeckt mit Limettensaft sowie veganer Fisch- und Sojasoße. Zudem entsteht ein Som Tam, das ist ein pikanter Salat, der für gewöhnlich mit grünen Papayas hergestellt wird. Heute allerdings müssen Möhren dran glauben, Papaya waren ausverkauft.

Die Lebensmittel bringt der Mietkoch mit

Warum das alles erzählen? Der 26-Jährige und seine Kochkünste lassen sich mieten, derzeit nimmt er natürlich nur Aufträge an, die sich unter den behördlichen Auflagen realisieren lassen. Sonst aber kocht er in Privathaushalten, auf Veranstaltungen, oder er bereitet Teamlunches in Büros vor. „Das ist kein Catering, eher ein geselliges Event“, sagt er. Die Lebensmittel bringt er mit, dann stellt er sich an den Herd und legt los. Die Gerichte, die er auf den Tisch bringt, sind thailändisch inspiriert, denn mit dieser Küche ist er groß geworden, wobei er mehr und mehr mit vegetarischen und veganen Interpretationen der eher fleisch- und fischlastigen Thaiküche liebäugelt. Geboren wurde Natapon Narongrak noch in Bangkok. Seine Erinnerungen an die Kapitale sind schwammig. Er weiß noch, wie sich die Stadt anfühlte, als er ein Kleinkind war: heiß und stickig. Mit drei Jahren zieht er zu seinen Großeltern nach Nordthailand aufs Land. „Das ist typisch für Thais, die Eltern arbeiten oft woanders und schicken das Geld dann nach Hause“, erzählt er.

Viel Gemüse und Tofu: Quelle: Samantha Franson

Jacks Mutter arbeitet damals sogar schon außerhalb Thailands – in Deutschland, wo sie mit Jacks Stiefvater zusammenlebt. Als er sechs Jahre alt ist, holen sie ihren Sohn dann zu sich, da ist der Bursche längst entscheidend vorgeprägt von guter Küche: Sein Opa war leidenschaftlicher Koch. Der Großvater unterhielt eine Garküche, wo er vorwiegend Guay Tiew zubereitete, einen herzhaften Suppeneintopf mit Rindfleisch, Nudeln, vielen Kräutern und Gewürzen wie Nelken, Koriander oder Anis. „In Deutschland hat meine Mutter dann jeden Tag etwas anderes für mich gekocht, das hat mich geprägt“, sagt Jack. Allerdings war er nicht immer glücklich in seiner Kindheit. Abgesehen von seinem Faible für die Thaiküche fühlt er sich bald als Deutscher, aber seine Mitschüler behandeln ihn wie einen Außenseiter. Er flüchtet sich in den Sport, hat jahrelang nur Kunstturnen im Kopf. Erst als seine Noten schlechter werden, tritt er auf die Bremse. Nach der Schule beginnt er eine Ausbildung zum Bauzeichner – wenn da nur die Lust aufs Kochen nicht wäre …

Den Beruf als Bauzeichner an den Nagel gehängt

Nach zwei Jahren im Beruf, mit 21 Jahren, hängt er seinen Job schließlich an den Nagel und arbeitet jahrelang als Hilfskoch in einem Café. Er stellt seinen Blog „In Jack’s Kitchen“ (www.in-jacks-kitchen.de) auf die Beine, auf dem er Rezepte veröffentlicht und Produkttests durchführt. Der gebürtige Thailänder ist also kein gelernter, aber dafür leidenschaftlicher Koch – was ja oftmals besser ist, als ein gelernter Koch ohne Leidenschaft. So bereitet Jack also eine grundsolide Thaiküche zu. Der am Ende völlig fingerfreie Som-Tam-Salat etwa ist auch mit den Karotten anstatt unreifer Papaya bestens gelungen, herzhaft abgeschmeckt mit Limettensaft, Koriander, Sesam und Erdnüssen. „Mein Traum wäre ein eigenes Restaurant. Vielleicht mache ich auch noch eine Kochausbildung, dann muss es aber der richtige Laden sein“, sagt Jack, der übrigens mit seinem Laab Isaan am Ende nicht ganz zufrieden ist. Wegen des hungrigen Reporters hat er das Gericht mild gewürzt. „Wenn es um den Schärfegrad geht, bin ich eher Thai geblieben“, sagt der junge Mann und lacht.

Von Hannes Finkbeiner