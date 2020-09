Hannover

Vor dem Unterricht wird erst mal gefrühstückt. Die dritte Klasse der Grundschule Grasdorf sitzt auf einer Wiese im Kreis. Auf Obstkisten, unter Apfel- und Birnbäumen. Brotboxen werden geöffnet. Die Sonne scheint, Vögel zwitschern, ein Traktor fährt knatternd vorüber. Ein Schmetterling lässt sich auf dem Tisch in der Mitte nieder, auf dem Ähren von Weizen, Gerste oder Dinkel bereitliegen. Drüben, beim Nachbarn, gackern Hühner und schnattern Gänse – viel zu idyllisch zum Büffeln und Pauken? Mag sein, aber die Theorie ihrer außerschulischen Lehrexkursion halten die Achtjährigen längst in Händen. „Wo ist überall Getreide drin?“, fragt Elisabeth Seiler, Vorstand des Vereins Heuhüpfer, die die erste Bauernhoffahrt auf dem Kampfelder Hof im Rahmen des Projekts „Vom Acker in den Mund“ der Sarah-Wiener-Stiftung leitet.

Kursleiterin Elisabeth Seiler zieht Querverbindungen zwischen Nudeln und Weizen, Knäckebrot und Roggen, Gerste und Bier. Quelle: Samantha Franson

Fingerschnipsen, Arme schnellen nach oben, werden so weit gereckt, dass man Angst hat, der eine oder andere purzelt gleich von seiner Obstkiste. „Brot!, Brötchen!, Brezeln!“, lauten die ersten Antworten. „Müsliriegel!, Kekse!“ In den folgenden Minuten werden die Ähren den Getreidearten zugeordnet, es werden Weizenkörner zerkaut („Schmeckt nach Mehl“) oder die feinen Grannen von Einkorn und Emmer angefasst. Seiler zieht Querverbindungen zwischen Nudeln und Weizen, Knäckebrot und Roggen, Gerste und Bier – und was wird aus Mais gemacht? „Cornflakes“, ruft Julius. Die Kursleiterin wendet sich erstaunt um. „Sie haben aber aufmerksame Schüler“, sagt sie zu Friederike Schumann. Die Klassenlehrerin nickt. „Wir nehmen Getreide seit zwei Wochen durch, immer am Anfang des dritten Schuljahres, aber die Klasse ist sehr pfiffig.“

Stiftung finanziert Exkursionen

Das ist nicht immer so, weiß Sara Wolff. Die Leiterin der Bauernhoffahrten der Sarah-Wiener-Stiftung, die diese erlebnis- und erfahrungsorientierten Exkursionen über Fördergelder voll finanziert und die Höfe auch im Vorfeld intensiv schult, hat schon ganz andere Tage erlebt. Die Bananen seien noch ganz grün, habe ein Kind einmal über Zucchinis gesagt. Ein zweites merkte an, dass die Kürbisse herrlich rot seien. Es waren Äpfel. Ein drittes wollte eine Kartoffel, frisch geerntet und zum Mittagessen gekocht, nicht anrühren, weil es die Erdfrucht der Mutter mitbringen wollte – so etwas gebe es zu Hause nicht. „Es mangelt den Kindern an elementarem Wissen über unsere Ernährung und deren Ursprung“, sagt Wolff. Aber lässt sich diese Lücke mit einem Tagesausflug überhaupt schließen? Verpufft die außerschulische Exkursion nicht nach wenigen Wochen in Wohlgefallen?

Erst die Theorie – und im Anschluss geht es in die Backstube, um eigene Brötchen zu backen. Quelle: Samantha Franson

Friederike Schumann schüttelt den Kopf. „Ich gehe immer gerne raus. Ein Lernstoff, der ganzheitlich erfahren wird, bleibt immer besser hängen. Das bestätigen auch immer wieder Nachfragen am Ende des Schuljahres. „Die Ausflüge sind noch präsent“, erklärt die Lehrerin. Und dabei stehen außerschulische Exkursionen lediglich als eine Empfehlung im Lehrplan. Ist es der Sache wirklich angemessen, dass die Umsetzung solcher Ausflüge letztlich der Motivation einer ambitionierten Lehrkraft überlassen bleibt? Sollte es in diesen Zeiten einer Stiftung bedürfen, damit solche wichtigen Exkursionen überhaupt stattfinden können? Schließlich ist mittlerweile klar, dass das Essverhalten jedes Einzelnen eine hochkomplexe gesellschaftspolitische Dimension (Umwelt, Gesundheit, Tierwohl) hat.

Bei Wind und Wetter auf den Acker

Interesse ist jedenfalls mehr als genug vorhanden, wie Elisabeth Seiler zu berichten weiß. Da auch der Bustransfer von der Stiftung gesponsert wird, gebe es bereits jetzt Anfragen von Einrichtungen in ländlichen Gegenden, die sonst nicht gekommen wären. Mehrere Hundert Bauernhoffahrten gab es seit dem Start des Projekts im Frühjahr 2019 bundesweit bereits. „Es gibt mehr Nachfrage, als Fördermittel zur Verfügung stehen“, sagt Sara Wolff, ihrerseits gelernte Landwirtin und studierte Agrarwissenschaftlerin. „Aber wir tun, was wir können. Wir sind der Meinung, dass das Thema in Leib und Blut übergehen muss. Deswegen ist es uns wichtig, dass die Kinder auch bei Wind und Wetter auf den Acker gehen.“

Auch auf dem Kampfelder Hof geht es nach der Wiesen-Schulstunde ans Eingemachte. Die Getreideernte ist in diesem Jahr schon eingebracht, aber es werden immerhin Ähren ausgeklopft, die Körner gemahlen, die Spelzen weggepustet und Mehl hergestellt. Zum krönenden Abschluss werden Brötchen gebacken. Die Schüler formen aus Roggenteig Stangen, Schnecken oder Zöpfe. Torge toppt seine Semmel mit Kürbiskernen, Felix seine mit Buchweizen. Lotta springt sogleich auf Level zwei: Sie füllt ihr Brötchen mit Rosinen und schneidet die Oberfläche im Karree ein. Egal wie – für eine Weile sind es die schönsten Handwerksbrötchen der Welt.

Von Hannes Finkbeiner