Die Geschichte des Gins beginnt nicht mit erhabenen Destillaten wie Monkey 47, Hernö Juniper Cask oder Kinobi Sei Kyoto Gin – sondern vielmehr mit hirnzersetzenden Bränden, die in Londoner Ginläden folgend umworben wurden: „Betrunken für einen Penny. Sinnlos betrunken für zwei. Strohhalm umsonst“.

Während die britische Oberschicht Cognac und Whisky schlürfte, verelendete die Arbeitergemeinschaft Anfang des 17. Jahrhunderts und suchte ihr Heil im billigen Holländerschnaps. Die Liberalisierung des Destillierwesens und Steuerfreiheit auf die Produktion tat ihr übriges: Der Konsum verzehnfachte sich in Großbritannien innerhalb weniger Jahrzehnte – nicht umsonst spricht man heute von der Gin-Epidemie.

„Unsere Kulturlandschaft wird völlig unterschätzt“

Dass der Wacholderschnaps also im vergangenen Jahrzehnt einen beispiellosen weltweiten Hype erfuhr, ist noch eine Randnotiz in der Geschichte des Brandes. Allmählich ebbt der Trend auch wieder ab, dessen Ursprung nicht wirklich benannt werden kann, er ist aber auch an Hannover nicht spurlos vorbeigegangen. Regalwände mancher Bars sind mit Ginsorten gepflastert, es gibt sogar im Verhältnis gesehen eine beachtliche Anzahl an Produzenten in der Stadt, die dem mit Kräutern und Gewürzen aromatisierten Destillat durch individuelle Bereitung eine eigene Note verleihen, sei es durch den Einsatz von Fichtensprossen und Holunderblüten (Cucumberland), von Lavendel und Sandelholz (Niemand) oder gar eine koschere Variante (Simons of Hannover).

Joerma Biernath verwendet Aromen und Gewürze aus der Region sowie aus weit entfernten Ländern. Quelle: Tim Schaarschmidt

Besonders sind auch die Ginsorten von Hannover Gin. Die Geschichte von Landschaftsbaumeister und Schnapsbrenner Joerma Biernath und seinem Brand könnte nämlich mit acht Ginfässern beginnen, die der 53-Jährige vor einigen Monaten mit allerhand Helfern in ganz Niedersachsen verteilt hat. Auf einer friesischen Insel etwa. Oder in einem Moor in der Lüneburger Heide. Eines hängt in einem Baumwipfel im Weserbergland. „Ich will wissen, wie der Schnaps in der Aura unserer Umgebung reift, ähnlich schottischem Whisky“, erzählt Biernath, wobei ihm bei der Aktion vor allem Niedersachsen selbst am Herzen liegt. „Unsere Kulturlandschaft wird völlig unterschätzt, es ist so toll hier, das will ich zeigen.“

Aus der Provinz hinaus in die Welt

Das ist nicht nur ein Lippenbekenntnis. Biernaths Vater, ehemals selbst Gärtner, machte viel geobotanische Aufnahmen in der Region und nahm seinen Sohn mit in den Wald und auf die Heide. „Das hat sich mir eingeprägt.“ Als Pfadfinder trampt er durch die Provinz, zeltet hier und da, bevor es ihn nach einer Ausbildung zum Staudengärtner in die Welt zieht. Er wandert die Seidenstraße entlang, bereist Indonesien, China, die USA, arbeitet in Japan und Australien. Vorzugsweise als Gärtner oder Ranger, wenn es sein muss auch als Koch. Hat es denn wenigstens geschmeckt, was er auf die Teller brachte? Biernath lacht auf: „Die Gäste haben es überlebt.“

Im Jahr 2011 kauft Joerma Biernath eine alte Wäscherei in der Nordstadt, in der sich heute sein Ladengeschäft befindet. Quelle: Tim Schaarschmidt

Anfang der Neunzigerjahre lernt er auf Reisen auch seine Frau Jackie kennen, eine Britin, mit der er in Hannover sesshaft wird. Zwei Töchter werden geboren. Er macht sich selbstständig als Gartengestalter. Als der Gin-Hype so richtig Fahrt aufnimmt, hat er die Idee, einen eigenen zu produzieren, der Schnaps ist nicht weit von seiner eigenen Profession entfernt. „Für mich steht das Getränk für Urbanität, City Farming, Stadtgärten.“ Im Jahr 2011 kauft er eine alte Wäscherei in der Nordstadt, in der sich heute auch das Ladengeschäft befindet. Dach- und Fassadengarten werden angelegt, wo heute wilder Anis, Wasserminze oder Gagelsträucher sprießen. Weitere Kräuter werden in der Region gesammelt, in der Eilenriede oder am Maschsee.

Pfeffer aus Borneo , Koriander aus Indien

Also alles lokal für den Brand? Nein. Pfeffer bezieht er aus Borneo, Koriander aus Indien, Vanille aus Madagaskar, Wacholder aus Italien. Es macht dem Globetrotter auch Freude, die Aromen der Welt und der Region in einem Destillat einzufangen. Mit rund zwölf Ingredienzien arbeitet Biernath beim eher klassischen, grundsoliden und wacholderbetonten Rooftop Garden Gin (0,7 Liter für 34,99 Euro). Er stellt aber auch ausgefallenere Varianten her, mit Rhabarber, Ingwer und Orange (48,99 Euro). Fein ist Kornelkirsche und Vanille (48,99 Euro), bei der das Wesen der Zutaten behutsam mazeriert und in den Brand eingebunden wurde, ganz ohne überparfümierte Noten, die manche Hinterhofgins haben.

Joerma Biernath hat inzwischen zahlreiche Gin-Sorten im Angebot. Quelle: Tim Schaarschmidt

Etwas flach auf der Brust ist noch die alkoholfreie Variante (34,99 Euro), dafür hatte Biernath für seinen Gin British Connection (44,99 Euro) eine im Wortsinne herrliche Schnapsidee: Briten senden ihm auf dem Postweg Kräuter aus den eigenen Gärten zu, die er mit eigenen Botanicals mischt und brennt. Apropos Großbritannien: Nicht nur, weil er sein Herz an eine Engländerin verlor, hat er eine Verbindung zu dem Land. Königshaus, Krieg, Wirtschaft: Niedersachsen und Großbritannien seien ja historisch eng verwoben. „Ich habe deswegen einen Marinekutter gekauft. Über Leine, Aller, Weser und den Seeweg will ich mit Freiwilligen ein British-Connection-Fass nach England bringen. Samt Fass trampen wir über Bristol nach London.“

Ende Januar ist die erste Verkostung geplant

Zurück in Hannover wird der Globetrotter-Gin abgefüllt und verkauft. Die Einnahmen werden an die deutsche Kriegsgräberhilfe und die Invictus Games gespendet, eine paraolympische Sportveranstaltung für kriegsversehrte Soldaten. Und wie schmecken nun seine kloster-, insel- und baumgereiften Gin-Sorten? Hat er Niedersachsen ins Glas gebannt? „Ende des Monats will ich erste Verkostungen machen. Ein altes, mit Gin befülltes 350-Liter-Süßwein-Fass liegt auch in einem Klosterkeller südlich von Hildesheim, in dem Lavendel und Obst gelagert werden, darauf bin ich besonders gespannt“, erzählt Biernaht mit leuchtenden Augen, die sagen: Die Geschichte um den Gin-Hype ist noch nicht vollends vorüber.

Hannover Gin, Weidendamm 20, hat donnerstags, freitags und sonnabends von 10 bis 18 Uhr geöffnet – wenn die Corona-Regeln das zulassen. Zudem gibt es einen Onlineshop unter www.hannover-gin.de.

