Hannover

Manchmal tut es bekanntlich gut, seine Perspektive zu wechseln. Das fördert das Verständnis füreinander und das friedliche Miteinander – und in welche Zeit würde das besser passen, als in die anbrechenden Advents- und Weihnachtstage? Also verschiebe ich den Blickwinkel 70 Zentimeter nach unten: Spontan übertrage ich nämlich meinem fünfjährigen Sohn Theo die Federführung. Obwohl er dem Freibrief nicht so richtig zu trauen scheint. Wir stehen am Ballhofplatz, und niemals in meinem Leben wurde ich misstrauischer angeblickt, weswegen er den Wahrheitsgehalt meiner Aussage gleich an Ort und Stelle überprüft. Er zeigt auf den Stand der „Weihnachtsbäckerei“ und sagt: „Dann möchte ich jetzt gerne eine Zuckerwatte, Papa.“

Leuchtende Augen

Zuckerwatte (1,50 Euro) gibt es also zur Vorspeise, die im Grunde wie alle Zuckerwatten schmeckt. Der Herr Feinschmecker hätte sich eben eine Variante mit exklusivem Muscovado-Zucker gewünscht, irgendeinen Nippes, über den er schwadronieren kann. Aber des Kindes Augen leuchten. Und darum geht es ja hier. Ich kaue derweil auf einer Süßholzwurzel (1 Euro) und frage mich, was ich eigentlich erwartet hatte? Dass der Bursche sich mit Appetit auf den (überaus köstlichen) gebackenen Blumenkohl (5 Euro) des neuen Standes „Oma’s grüne Küche“ an der Marktkirche (beim Concorde Hotel) stürzt? Oder nach einer Verkostung der gebackenen Semmelknödel mit Rotkohl und Schmorzwiebeln (5 Euro) am Stand vom „Hof.geflüster“ (Ballhofplatz) Heißhunger auf einen unkandierten Apfel verspürt?

Saftiger Elisenlebkuchen

Nix da, aber zumindest hat er Lust auf Deftiges: Mehr beeindruckt von der Aufmachung, entschließt er sich nämlich zu einer Exkursion durch den „Wunschbrunnen Wald“. Zur Stärkung nimmt er einen warmen Kinderpunsch (3 Euro) zu sich, der aus vielen Säften und Gewürzen besteht. Dazu isst er eine würzige und ausgesprochen gute Wildbratwurst vom österreichischen Damwild (4 Euro), die auch wegen eines Anteils an Käse im Fleischbrät recht saftig ist. Das Tiefkühlbrötchen lässt er allerdings weg, mag er nicht. Dafür probiert er eine Viertelstunde später ein Stückchen saftigen Elisenlebkuchen mit dunkler Schokolade (2,50 Euro) vom Stand „Original Nürnberger Lebkuchen“ an der Marktkirche. Ein Glücksgriff. Tolle Qualität.

Jocz Julius reicht original Nürnberger Lebkuchen. Quelle: Tim Schaarschmidt

Gutes aus der Mandelkutsche

Am Stand von „Candy World“ (Platz der Weltaustellung) wird eine Lollyschnecke (3 Euro) angeleckt sowie einigen Perlen einer Traubenzucker-Halskette (1 Euro) verkostet, der Rest wandert als Proviant in den Rucksack. Von den kandierten Schokoladenfrüchten (100 Gramm, 3 Euro) vom Stand „Oma’s Schokolade“ (Grupenstraße) beißen wir nur einmal ab, die klebrig-süßen Früchte sind kaum noch herauszuschmecken. Sensationell sind dafür die feinknusprig karamellisierten Kerne, Nüsse und Hülsenfrüchte von „Römer’s Mandelkutsche“ (Grupenstraße, Kreuzung Schmiedestraße), die 4 bis 9 Euro (100 Gramm) kosten und jeden Cent wert sind. Es gibt hier Mandeln (auch als pikante Chili-Variante), aber auch Wal- und Haselnüsse, Sonnenblumen- und Kürbiskerne. Ein Versuch lohnt sich!

Petra Anvari von „Römer’s Mandelkutsche“ hat gebrannte Mandeln. Quelle: Tim Schaarschmidt

Fluffige Quarkbällchen

Und jetzt? Zeit fürs Karussell. Drei Runden (6 Euro) fördern die Verdauung. Scheinbar. Denn danach müssen Lebkuchenherzen (auch eins als Geschenk für Mama) her. Und weil die Eigendynamik der ganzen Geschichte mir so langsam Angst macht, erwacht beim Schlendern durch das historische Dorf plötzlich der intrigierende Pädagoge in mir. Meine Stimme springt unwillkürlich eine Oktave höher, als ich den Stand „ Quarkbällchen“ entdecke, und ich flöte: „Boah, Theo, schau mal, Mensch, dort drüben, leeecker, dort gibt es gebackene Apfelringe!“ Wir bekommen sogar eine Kostprobe der sehr gut gemachten Süßspeise (3 Stück, 3,50 Euro). Theo beißt aber lieber einmal in die fluffigen Quarkbällchen mit Puderzucker (klein, 3,50 Euro).

Roger Vogt produziert im historischen Dorf Quarkbällchen. Quelle: Tim Schaarschmidt

Baumstriezel 2.0

Ja nicht einmal mein überschwänglicher Lobgesang auf Baumstriezel mit Zucker und Zimt, meine Leibsüßspeise, die es im historischen Dorf ebenfalls gibt, hat einen Einfluss auf ihn. Erst auf dem Rückweg zum Auto macht er noch einmal Halt. An der Marktkirche (vor dem Irish-Pub) bietet ein grundsympathisches Paar ebenfalls Baumstriezel an. Sie haben allerdings eine 2.0-Version entwickelt. Die knusprig gegrillten Hefestränge werden nämlich gefüllt. Theo wünscht sich die Variante „Schokowunder“ (6,50 Euro), mit Schokoperlen, Schokomousse, Roter Grütze und Sahne, getoppt von Schokosoße ... ja, seine Augen leuchten immer noch. Ganz zu Recht. Es ist eine köstliche Schweinerei. Selig blickt er mich an und fragt: „Papa, ist das eigentlich Arbeit?“ Dabei wirkt er 70 Zentimeter größer. Oje, oje.

Csaba Bicskei verkauft am Stand Kürtöskalacs Baumstriezel. Quelle: Tim Schaarschmidt

Von Hannes Finkbeiner