Hannover

Kennt man: Werbung endet, Licht wird hochgedimmt, der Slogan „Gibt’s auch hier im Kino“ erscheint. Und wenn man Glück hat, taucht der Eisverkäufer in den folgenden Minuten sogar auf – aber wehe dem Cineasten, der es in diesem Augenblick wagt, ein Eis zu kaufen! Ein Kino voller Gäste wartet schließlich ungeduldig, dass der Film losgeht, während ein Eisfreund sein Kleingeld abzählt. Außerdem – und da kommt der Kulinarik-Nerd ins Spiel – ist Eis aus Industrieproduktion zwar im Premiumbereich okay, aber ist Kinowerbung dafür nicht ein wenig übertrieben? Ein gewöhnliches Eis am Stiel auf einer 160 Quadratmeter großen Leinwand?

Grandiose Qualität

Eine Eiskugel kostet im Nicezeit 1,30 Euro, Premiumsorten 1,80 Euro. Quelle: Mario Moers (Archiv)

Anzeige

Eismacher und Radiologe in Personalunion

Auf was die gute Qualität zurückzuführen ist? Hier kommt sie wieder, die ewige Leier vom guten Grundprodukt. Inhaber Michael Kronlage sucht nach Lieferanten hochwertiger Zutaten, auf Messen zum Beispiel. Das Pistazienmus bezieht der 54-Jährige aus Sizilien, den Zitronensaft aus Frankreich, das Mangopüree aus Indien. Die Fruchtmenge wird auch dem maximalen Geschmack und nicht dem gesetzlichen Mindestanteil angepasst. Sahne, Milch oder auch die Waffeln sind biozertifiziert. Der Eismacher und Radiologe in Personalunion kauft für sein Himbeereis aber auch tiefgefrorene Früchte und streicht sie durch ein Sieb, um die Kerne abzutrennen. „Heidenarbeit?“, fragt der Reporter. „Handwerk“, antwortet der Chef.

Weitere HAZ+ Artikel

Experimente neben Klassischem

Bald will Nicezeit-Inhaber Michael Kronlage auch mit dem sogenannten Icebike unterwegs sein. Quelle: Tim Schaarschmidt

Unser Herz schlägt nach der Kostprobe von 16 Sorten etwa für Mohn-Marzipan, Salted Caramel oder Buttermilch-Limette. Köstlich ist auch das Mangoeis, eine der veganen Sorten, von denen der Chef bald eine ganze Reihe kreieren will. Ohnehin ist der Mann umtriebig. Manchmal werden die Sorten sogar noch auf dem Cold Stone zubereitet, frei nach den Wünschen der Gäste. Wobei das Konzept aufgrund der Lukrativität auf den Prüfstein muss. Bald soll aber auch ein Icebike, ein Lieferfahrrad mit Kühltruhe, in Linden seine Runden drehen. Diese Idee ist ebenso der Krise geschuldet wie auch die Eissorten im Becher fürs Gefrierfach (200 Milliliter bis 480 Milliliter, 3,50 Euro bis 9,40 Euro), darunter Caffé Latte, Pfefferminze oder Stracciatella. Gibt’s auch hier in Hannover.

Fazit:

Das Eis aus der Nicezeit ist pure Freude, unbedingt ausprobieren!

Gesamt 9/10 (Eis: 10, Ambiente 7, Service: 8)

Kontakt:

Nicezeit

Velberstraße 15

30451 Hannover

Internet: www.nicezeit.com

Mail: info@nicezeit.com

Telefon: (0511) 21531899

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag von 12 bis 18 Uhr, Sonnabend und Sonntag von 12 bis 19 Uhr

Barrierefreiheit: ja

Lesen Sie auch

Von Hannes Finkbeiner