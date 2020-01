Hannover

Wenn es um die Qualität oder Vielfalt von Brot geht, sind wir Deutschen unschlagbar, sofern die Ware nicht von einer industriellen Backstraße ausgespuckt, sondern von einem guten Handwerksbäcker zubereitet wurde. Was den Belag angeht, herrscht dann aber eher ein japanischer Minimalismus auf der deutschen Stulle. Man könnte patriotisch vom deutschen Sushi sprechen (von Nigiri, um genau zu sein), aber man muss ja auch nicht alles schönreden – da geht nämlich wesentlich mehr. Ein Blick ins Nachbarland Dänemark genügt.

Qualität statt Quantität

Nicht ohne Grund zählen reich belegte Brote mit klassischen bis kreativen Belägen, meist liebevoll und aufwendig ausgarniert, zu den traditionellen dänischen Spezialtäten. Nichts gegen ein deutsches Wurst- oder Käsebrot, aber das hat schon richtig Stil, das Danske Smørrebrød. Am Stand Ælling in der Markthalle kann man seit Ende vergangenen Jahres die Spezialität einer Prüfung unterziehen. Die Inhaber Isabel Lardin Diez und Rasmus Christoffersen, gebürtiger Däne und Wahlhannoveraner, setzen voll und ganz auf skandinavische Leckereien und bauen dabei vor allem auf Qualität statt auf Quantität. Das zeigt schon das Frühstücksangebot.

Ein guter Start in den Tag

Es gibt Havrebolle (2,50 Euro), ein selbst gebackenes Haferbrötchen mit kerniger Kruste, bestrichen mit Schmand und Konfitüre. Oder einen Naturjoghurt mit frischen Früchten und Granola (2,90 Euro). Bei beiden Gerichten wird nicht auf mundfüllende Süße gesetzt, sondern die Geschmacksrichtung mit Bedacht eingearbeitet, wodurch die Frische von Joghurt, Schmand oder Früchten mehr ins Licht rückt. Das Bananbrød (3,50 Euro) ist bei unserem Besuch nicht verfügbar, dafür probieren wir eine äußerst respektable, knusprig-karamellisierte Zimtschnecke (2,50 Euro) sowie ein kleines und recht preiswertes Frühstück (6,50 Euro) mit einem Blätterteigbrötchen, drei Scheiben Esrom mit Bärlauch und knusprigem Speck. Das Ei wird hart gekocht serviert. Außerdem beinhaltet der Preis ein Getränk. Wir bestellen Filterkaffee, der zwar eine gute Qualität hat, aber leider in nicht vorgewärmte, dickwandige Tassen gegossen wird, dadurch einen Großteil seines feinen Aromas verliert und schnell auskühlt.

Zur Galerie Smørrebrød und dänisches Frühstück werden jetzt auch in der Markthalle serviert. HAZ-Feinschmecker Hannes Finkbeiner hält das eindeutig für eine Bereicherung des kulinarischen Angebots im „Bauch von Hannover“.

Holzbrettchen statt Teller

Serviert werden alle Speisen auf Holzbrettchen, was den rustikalen Charakter untermalt. Darunter auch die Auswahl an Smørrebrød, die allesamt mit ordentlichem Roggenbrot vom regionalen Handwerksbäcker zubereitet werden. Besonders gut gelungen – nein, falsch, im Grunde sind alle Brote gut gelungen, aber wir haben persönliche Favoriten –, also: Besonders gut gefällt uns das Leverpostej (4,60 Euro), bei dem eine dicke Scheibe dänische Leberpastete im Vordergrund steht, ausgarniert mit Salat, Sprossen, Rote Bete und getoppt von einer Scheibe geröstetem Speck. Wobei die hübsche Garnitur nicht nur dem Auge gefällt, sondern auch eine Schneise durch das dichte Leberaroma schlägt. Klasse ist auch die Variante Æeg & rejer (5,60 Euro) mit guten Eismeergarnelen, Eischeiben, Zitronenmayonnaise, viel Dill und Gartenkresse. Oder Sildemad (4,90 Euro) mit Matjesfilet, Kapern, rohen Zwiebelringen, Crème fraîche, Dill und gerösteten Buchweizen.

Gewöhnungsbedürftig: Kartoffeln auf Brot

Nicht erschlossen hat sich uns die Variante Kartoffelmad (3,60 Euro) mit halbierten kalten Kartoffeln, die mit roten Zwiebeln, viel Schnittlauch, Kapern und Kräutermayonnaise auf der Brotscheibe angerichtet werden. Das schmeckt zwar gut, aber zum einen haben wir – trotz diverser Smørrebrød-Lunches in Kopenhagen – noch nie Kartoffeln auf Brot gegessen. Außerdem empfinden wir die gut gegarten Kartoffeln als zu kalt, sie liefern vor allem das Kaugefühl, aber weniger Geschmack und Aroma. Aber vielleicht tritt hier auch unsere interkulturelle Inkompetenz zutage, und ein Däne würde sagen: „Genau so muss das sein, Herr Feinschmecker!“

Die Smørrebrød gibt es übrigens auch zur Mitnahme. Die belegten Brote werden in hochwertige Pappschachteln mit Griff verpackt. Zum Essen sind allerdings Messer und Gabel unerlässlich. Da ist das deutsche Wurstbrot dann doch praktischer.

Fazit:

Ein Imbiss, wie man ihn sich nur wünschen kann. Gesamt: 7/10(Küche 8, Service 7, Ambiente 6)

Kontakt:

Markthalle Hannover

Ælling (Stand 11)

Karmarschstraße 49

30159 Hannover

Öffnungszeiten: montags bis mittwochs 7 bis 20 Uhr, donnerstags und freitags 7 bis 22 Uhr, sonnabends 7 bis 16 Uhr

Von Hannes Finkbeiner