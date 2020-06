Hannover

Das Restaurant Tresor in Isernhagen-Süd ist eine der exklusiveren Adressen für Speis und Trank in Hannover. Zunächst einmal wegen der Preise in dem Lokal – einem ehemaligen umgebauten Geldinstitut –, die eher in einem höheren Segment angesiedelt und vor allem dem Speisen- und Getränkeangebot geschuldet sind. Es gibt zwar einige Gerichte, die man als Comfort- und Soulfood (Fischtatar, Steak, Burger) kennt, aber vor allem kreative Sushivarianten, bei denen auch mal exklusivere Waren (Jakobsmuschel, Rindsfilet, Gänseleber) in den Vordergrund gerückt werden. Auch wenn es natürlich noch einmal große Qualitätsunterschiede innerhalb dieser gehobenen Warengruppe gibt, sind die Lebensmittel im Einkauf eher teuer.

Gute Auswahl an Wein und Schaumwein

Die Wein- und Schaumweinauswahl des Tresors ist im unteren Preissegment (rund 30 Euro pro Flasche) toll aufgestellt (unter anderem Oliver Zeter, Axel Neiss) und wartet auch im mittleren Preissegment (bis 100 Euro) mit klasse Weinen auf (unter anderem Balthasar-Ress, Château Sociando-Mallet). Im oberen Preissegment (über 100 Euro) finden sich dann Flaschen, die auch vor allem das Herz von Etikettentrinkern höherschlagen lassen (Moët Ice Impérial oder Roederer Cristall).

Das Thunfischtatar (19,90 Euro) wird in Kombination mit Avocado, Mango und Mozzarella serviert, also insgesamt ein recht cremig-gehaltvolles Vergnügen. Als Würznote schmeckt vor allem das Trüffelöl hervor, was etwas von der sehr guten Qualität des Fischs ablenkt. Besser eingebunden wurde der Geschmack des Edelpilzes dann beim Kartoffelpüree, das zu einem 300g-Entrecôte vom US-Rind (42,50 Euro) serviert wird.

Willkommen an der Bar: Auch auf gepflegte Getränke wird im Tresor Wert gelegt. Quelle: Tim Schaarschmidt

Erst Steak, später Cheese Cake

Bei dem Steak stehen kräftige Grillaromen im Vordergrund. Da wir nicht gefragt wurden, wie wir das Fleisch gegart haben wollen, kommt es medium an den Tisch. Schmeckt sehr gut. Vor allem das Wokgemüse wurde toll abgeschmeckt. Der dazu servierte italienische Rotwein (Schioppettino, La Tunella) aus dem östlichen Friaul ist dicht, gehaltvoll und etwas zu alkoholschwer, was aber ganz gut die kräftigen Röstnoten des Fleischs pariert. Außerdem ist der Tropfen stattlich im Preis: 13,90 Euro für 0,2 Liter. Einwandfrei ist der Cheese Cake (9,90 Euro), der auf einem buttrigen Keksboden daherkommt und von einem Erdbeergelee gedeckelt wird. Dazu gibt es eine Nocke frisches Maracujasorbet.

Sushi steht klar im Zentrum

Das Hauptaugenmerk des Tresor liegt jedoch auf Sushivariationen. Im Zentrum des kreativen Schaffens stehen hierbei Inside-Out-Rolls, bei denen das Algenblatt im Kern eingerollt wird. Es ist auch gerne Frischkäse drin und meist Mayonnaise drauf. Eine Ware, die ja auch in Japan nicht gänzlich unbekannt ist (etwa Kewpie-Mayo mit Sriracha-Soße). Da mögen puristische Sushifans die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, die so genannten New Style Sushi – eine deutsche Erfindung? – schmeicheln dem westlichen Gaumen und sollten vielleicht am besten als eigene Sparte innerhalb dieser Spezialitäten angesehen werden. Wir probieren Spice Me Rolls (18,90 Euro für acht Stück) mit Thunfisch, Avocado, Ingwer oder viel eingelegtem gelben Rettich garniert, was die Reisrollen frisch und knackig macht. Schmeckt gut, der Edelfisch spielt in der Kombination jedoch keine Rolle und ist nur für das Kaugefühl von Bedeutung. Besser kommt der Fisch bei den Black Truffle Rolls (23,50 Euro für acht Stück) mit schwarz gefärbtem Reis heraus: Der Lachs wird ausgebacken eingebunden und schmeckt auch im dichten Aroma aus Trüffelfrischkäse, leicht beißenden Sommertrüffeln, Gurke, Avocado und Kresse hervor.

Schickes Ambiente: Der Gast speist stylish im Tresor. Quelle: Tim Schaarschmidt

Nur scheinbar simpel

Exzellent sind die vegetarischen Edamame Rolls (23,50 Euro für acht Stück). Junger Mais, Paprika, Edamame – also japanische Bohnen – und Avocado. Außerdem probieren wir einen Sushi-Mix (26, 90 Euro) mit etwas Sashimi, Maki, California Rolls und Nigiri. Die Variation hat eine sehr gute Qualität, grenzt sich aber auch besonders durch die Mayonnaisetoppings sowie die Anrichteweise mit vielen Kräutern von anderen Sushiangeboten der Stadt ab. Wobei wir uns hier bewusst einen ganz bemerkenswerten Genussmoment herauspicken: Zwischendurch klemmt nämlich eine vegetarische California Roll zwischen unseren Essstäbchen, gefüllt mit Mais, Paprika, gelbem Rettich oder grünem Spargel, belegt mit einem Sesamblatt (Shiso). Die wenige Mayonnaise akzentuiert und überdeckt den Geschmack der Zutaten nicht. Das Häppchen ist cremig und knackig, es schmeckt bei jedem Bissen nach einem anderen der verwendeten Gemüse, und immer schwingt dabei die duftige Würze des Krautes mit. Scheint simpel, ist am Ende aber die Kreation mit dem exklusivsten Geschmack des Abends – davon gerne mehr, viel mehr!

Fazit:

Gute Weine und unkomplizierte, kreative Sushi mit allerhand Edelwaren in einem gehobenen Preisgefüge.

Gesamt 8/10 (Küche 8, Ambiente 8, Service 8)

Kontakt:

Restaurant Tresor

Prüßentrift 61

30657 Hannover

Telefon: (0511) 5247520

Internet: www.tresor-hannover.com

E-Mail: restaurant@tresor-hannover.com

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonnabend, 17 bis 22.30 Uhr

Barrierefreiheit: ja

Von Hannes Finkbeiner