Hannover

Wirft man hierzulande einen Blick auf viele Speisekarten, dann scheint es oft so, dass das Filet das edelste aller Fleischteile ist, sei es nun vom Rind, Schwein oder Kalb. Es ist schließlich auch meist das teuerste Fleischgericht auf dem Menü. Es wird gerne bei Hochzeiten serviert, bei Geburtstagen oder anderen festlichen Anlässen.

Dabei ist es aus geschmacklicher Sicht nicht das edelste, sondern im Grunde das langweiligste aller Fleischteile. Die beiden Filets liegen im hinteren Rücken, verborgen unter der Wirbelsäule. Die Muskulatur wird hier kaum beansprucht, weswegen das Fleischteil sehr feinfaserig und mager ausfällt. Zubereitet fällt es vor allem zart aus, teils butterweich, ist deswegen schnell weggekaut und kann sein (ohnehin mildes Aroma) am Gaumen kaum entfalten. Der Geschmack wird oft nur von den Röstaromen bestimmt, die beim Braten oder Grillen entstehen. Vor allem bei Milchkälbern aus konventioneller Zucht ist der Artgeschmack oft kaum noch wahrzunehmen – sollte das ein Qualitätsmerkmal bei Fleisch sein?

Anzeige

Das Metzgerstück überzeugt

Zumal es so viele wunderbare Fleischteile gibt, die zwar (auch in der Restaurantküche) etwas mehr Aufwand benötigen, aber dafür mit hervorragendem Geschmack überzeugen, weil sie grobfaseriger sind, länger gekaut werden müssen (ohne zäh zu sein) und vor allem über wesentlich mehr geschmacksgebendes, intramuskuläres Fett verfügen.

Weitere HAZ+ Artikel

Herrlich intensiv ist etwa das Kronstück, auch Nierenzapfen, Saumfleisch oder Onglet genannt, aus dem dünneren Teil des Zwerchfells. Grandios sind auch Steaks aus dem Bauchlappen, gerne als Flank Steaks bezeichnet, die in den letzten Jahren immer mal wieder hier und da angeboten werden, so auch im Beef & Reef in der Südstadt. Wir bestellen jedoch das Teres Major mit Bratkartoffeln (250g für 24,50 Euro), das auch Metzgerstück genannt wird, weil es angeblich der Fleischer für sich selbst behielt. Geschnitten wird es aus einem Bereich der Schulter. Hinzu addieren wir Prinzessbohnen und Rotweinschalotten (je 3,30 Euro) sowie Pfeffersauce (2,60 Euro) und Barbecuesoße (1,60 Euro).

Bratkartoffeln munden

Letztere ist nicht hausgemacht und sehr intensiv im Aroma, sodass die Soße dem kräftigen Fleischgeschmack etwas die Schau stiehlt. Ansonsten wurde hier frisch gekocht. Die Bohnen sind recht weich, haben kaum noch vegetabile Noten, dafür aber ein umso tieferes Aroma. Das passt exzellent zum übrigen Gericht. Die Bratkartoffel mit Speck und die Schalotten sind klasse. Die sahnige Pfeffersauce ist leicht und pikant, aber vor allem die hausgemachte Kräuterbutter, die dazu gereicht wird, ist prima.

Das Beef & Reef in der Südstadt hat auch Steaks aus dem Bauchlappen auf der Karte – sogenannte Flank Steaks. Quelle: Tim Schaarschmidt

Das Fleisch hat einen ganz wunderbaren Geschmack, vor allem, da es eben nicht auf der Zunge schmilzt. Auch wenn eine Spur zu viel Fleischsaft austritt, es also wahrscheinlich etwas länger hätte ruhen dürfen, wurde es letztlich genauso gebraten, wie wir es uns wünschten: blutig.

Marmoriertes Entrecôte aus der Hochrippe ist ein Hochgenuss

Bei unserem zweiten Besuch bestellen wir deshalb mit Freude das marmorierte Entrecôte aus der Hochrippe (250g für 25,50 Euro), das mit einer wunderbaren Balance aus Röstnoten, Saftigkeit und Fleischaroma an den Tisch kommt – ein Genuss! Die Ofenkartoffel ist exzellent, der Sour Cream fehlt nur etwas Salz.

Das Ambiente ist herrlich zurückhaltend, lobt der HAZ-Feinschmecker. Quelle: Tim Schaarschmidt

Das Beef & Reef versteht sich also ohne Frage auf die Veredelung und Präsentation von Steaks. Die Weinauswahl ist solide, auch wenn der Rotwein temperiert an den Tisch kommt. Die Servicekräfte sind allesamt höflich. Und das Ambiente ist herrlich zurückhaltend. Und Rinderfilet (250 g für 30,50 Euro) gibt es natürlich auch, das darf hierzulande ja nicht fehlen.

Schlechter Tag bei den Vorspeisen

Nur die Vorspeisen, die wir probieren, führen im Angesicht der tollen Hauptgerichte ein Stiefmütterchen-Dasein. Die Bouillabaisse (8,50 Euro) ist am ehesten als tomatisierte Fischbrühe beschrieben, zu der Krebsersatz, Garnelen, Miesmuscheln und Tintenfische hinzugefügt wurden. Der Meeresfrüchtesalat (9,50 Euro) reiht sich in diesen mäßigen Eindruck ein. Und beim Caesar Salat (5,50 Euro) könnte das Dressing etwas mehr Pfiff vertragen, nein, nicht nur das Dressing, alle Vorspeisen hätten etwas mehr Pfiff vertragen – Zufall? Schlechte Tage erwischt? Die Wahrscheinlichkeit liegt nahe. Denn ein Küchenteam, das so solide sein Handwerk beherrscht, beherrscht auch solche Vorspeisen aus dem Effeff.

Fazit:

Gute Steaks samt Beilagen, das beherrscht das Küchenteam des Beef & Reef. Lohnt sich.

Gesamt 7/10 (Küche 7, Service 7, Ambiente 7)

Kontakt:

Beef & Reef

Oesterleystraße 1

30171 Hannover

Telefon: (0511) 543 567 38

Internet: www.beefandreef.de

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag, 17 bis 21.30 Uhr

Barrierefreiheit: nein

Lesen Sie auch

Von Hannes Finkbeiner