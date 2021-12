Empelde

Kinderkarten sind in Restaurants oft makabre Dokumente. Da heißen die Fischstäbchen „Flipper“, die Hähnchennuggets „Donald Duck“ – und was in diesem assoziativen Kontext in den Nudeln Bolognese „Pluto“ drin sein soll, will man sich nicht im Traum ausmalen. Es ließe sich jetzt natürlich argumentieren, dass man nicht früh genug damit anfangen kann, unsere Kinder spielerisch an den Ursprung unserer Lebensmittel heranzuführen.

Eine Alternative wäre – wie in Italien oder Spanien üblich – für Kinder einfach kleinere Portionen aus dem üblichen Speiseangebot vorzubehalten. Oder man macht es wie das Hotel-Restaurant Öhlers in Ronnenberg-Empelde: Man arbeitet klassisch, aber wenigstens weg von unschönen Assoziationen.

Wir erleben echte Gastgeberschaft

Fischstäbchen heißen hier „Donald Duck“ (7,90 Euro), die Hähnchennuggets „Pluto“ (7,90 Euro) – was aber ehrlicherweise nur mal wieder den erbsenzählenden Vater zu interessieren scheint. Denn kaum haben wir die Burschen über den Hotelempfang an unseren Tisch manövriert, bekommen sie von Juniorchef und Servicekraft Julian Berndt Maltafeln überreicht. Da ist Comicfiguren-Geschnetzeltes dann nebensächlich. Kurz streift auch Seniorchef Rainer Berndt den Tisch, grüßt uns herzlich. Wenige Minuten später folgt Seniorchefin Regina Berndt. Sie erkundigt sich, ob wir einen Kinderstuhl benötigen.

Herzliche Gastgeber in Empelde: Rainer und Regina Berndt mit den Söhnen Julian und Patrick. Quelle: Samantha Franson

Was wir hier erleben, ist eben echte Gastgeberschaft, gewachsen über mehrere Generationen. Das ist auch dem Restaurant anzumerken. An vielen Stellen ist die Bausubstanz noch erkennbar, die vor einigen Jahrzehnten en vogue war. Aber alles wurde modernisiert und ist bestens in Schuss. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Was man sich bei einem solchen Familienbetrieb stets vor Augen halten sollte: Wenn im Hintergrund keine große, solvente Hotelkette steht, ist ein Betriebsjahr auch immer ein Kampf gegen den Investitionsstau. Sind die Zimmer endlich alle renoviert, müssen die Bäder gemacht werden. Und so weiter.

Frische, gutbürgerliche Küche

Ein solches Unternehmen muss auch strammen Schrittes in die Zukunft schreiten, ohne dabei die Stammgäste zu vergessen – ein Drahtseilakt. So erkläre ich mir auch das Speisenkonzept „für die großen Gäste“. Da gibt es wenige kreative Ausreißer. Bei den vegetarischen Gerichten sticht ein Steinpilz-Ricotta-Ravioli mit Walnussbutter und Kirschtomaten (12,90 Euro) hervor, bei den Vorspeisen die Jakobsmuscheln (10,90 Euro). Letzteres ist ein unkompliziertes Gericht, mit fruchtig-frischer Ananas und drei Nocken Avocadomus, die im Verhältnis überdimensioniert wirken, aber auch mit etwas Brot, das dazu serviert wird, gut schmecken.

Solides Handwerk: der Hirschkalbsbraten „Baden-Baden“. Quelle: Samantha Franson

Trotzdem habe ich das Gefühl, dass Gäste nicht wegen solcher Gerichte hierherkommen, sondern wegen einer frischen, gutbürgerlichen Küche. Die Niedersächsische Hochzeitssuppe (6,90 Euro) etwa, die durch eine kräftige Fleischbrühe besticht, dazu gute Klößchen, Eierstich und Wurzelgemüse. Oder der Hirschkalbsbraten (19,90 Euro). Das Fleisch stammt aus Neuseeland, ist mürbe und feinfaserig. Die Soße dürfte etwas würziger sein, aber die Kartoffelklöße sind hausgemacht, der Rotkohl ist gut. Die Rotweinbirne ist sogar aus Frischware zubereitet.

Schokoladeneis zum Nachtisch ist in den Preisen inbegriffen

Bis zum Kern durchgegart (und entsprechend trocken) ist das Lachsfilet (18,90 Euro), was sich gut mit der ordentlichen Limetten-Buttersoße auffangen lässt. Der Kartoffelstampf ist ebenso gut gemacht wie der Spinat, der (wie der Fisch) aus der Tiefkühltruhe stammt. Das kleine Schnitzel „Goofy“ (8,90 Euro) mit Möhren und Pommes schmeckt prima. Die würzig-fleischige Bolognese zu den Nudeln „Onkel Dagobert“ (6,90 Euro) wurde mit viel Wurzelgemüse zubereitet. Bis auf die Fritten und Penne sind alle Zutaten Frischware. Die beiden Kugeln Schokoladeneis zum Nachtisch sind in den Preisen inbegriffen.

Trotz des Alters bestens ins Schuss: das Hotel-Restaurant Öhlers an der Nenndorfer Straße 64 in Ronnenberg-Empelde. Quelle: Samantha Franson

Und sicher, da würde ich jetzt gern noch viel mehr probieren, den Tafelspitz mit Meerrettichsoße (16,90 Euro) oder die Rinderrouladen (17,90 Euro) etwa. Gerichte, die leider immer mehr von Menüs verschwinden, weil sie aufwändig in der Zubereitung sind. Auch das Sauerfleisch (13,90 Euro) oder eines der Gänse- oder Grünkohlgerichte würde mich reizen, aber im Grunde schimmert durch alle verkosteten Gerichte ein solides Handwerk hindurch, das sich mit Sicherheit in allen anderen Speisen auch findet.

Ich stelle mir eher die Frage, welche Qualität die Küche mit besseren Produkten erreichen könnte. Man hat im Öhlers eben eine Entscheidung zugunsten der guten Preisgestaltung getroffen. Ein Kompromiss, der schmeckt. Von der tollen Gastgeberschaft ganz zu Schweigen.

Fazit

Aufmerksame Gastgeberschaft und gutbürgerliche Küche mit weitestgehend frischen Produkten.

Gesamt: 8/10 (Küche: 7, Service: 9, Ambiente: 8)

Von Hannes Finkbeiner