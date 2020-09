Hannover

Kühlschranktüren knallen, der Smoothiemixer heult, die Saftpresse brummt und die Kaffeemaschine röchelt und spuckt in Endlosschleife – es ist ganz und gar erstaunlich, wie es die Thekenkraft dennoch schafft, die zahllosen Kaffeespezialitäten mit stoischer Ruhe herzustellen, während drinnen wie draußen unzählige Menschen plappern, Eiswürfel in Gläsern klirren und unaufhörlich Geschirr- und Besteckteile klappern.

Es ist ein regelrechtes Stresskonzert, das an diesem Vormittag in der neuen Seven-Sundays-Filiale am Weißekreuzplatz in Hannovers Oststadt gegeben wird. Eine Premierenaufführung wohlgemerkt, es ist nämlich Ende Juni, und das Frühstückslokal hat erst einen Tag geöffnet. Entsprechend geht es drunter und drüber – und klar, das Letzte, was ein Betrieb in diesen Tagen braucht, ist ein HAZ-Feinschmecker, der sich einen Katzentisch an der Theke ergattert hat und zwei Stunden dem Treiben zuschaut.

Mehr als Frühstück: Das neue Seven Sundays an der Friesenstraße hat auch eine Abendkarte. Quelle: Katrin Kutter

Die Geschäftsführung hat ein gutes Händchen

Obwohl ... nach der Eröffnung von einer Filiale in der Osterstraße und einer weiteren in Dortmund hat das junge Unternehmen ja bereits genügend gastronomische Erfahrung. Das zeigen auch die schon recht ordentlichen Speisen, die bereits die Küche verlassen. Das Reuben-Sandwich (8,90 Euro) etwa, mit Sauerkraut, Essiggurken, Senf, Röstbrot und mehreren Scheiben saftiger, geräucherter Rinderbrust, deren Anteil noch etwas höher sein dürfte. Oder der Egg Slut Burger (8,90 Euro) mit Rührei, Würstchen, Bacon, Tomaten und diversen Soßen. Schmeckt gut, nur die Beilage aus Tüten-Tortilla-Chips ist fürchterlich.

Dabei hat die Geschäftsführung eigentlich ein gutes Händchen dafür, Fertigware gekonnt in die Gerichte einzubinden, wie etwa die vegane Mayonnaise auf Basis von Öl und Sojamilch, die nur mit Speckgewürz, Harissa-Paste oder im Falle des Eierburgers mit feuriger Sriracha aufgerührt wird.

Willkommen im Großstadtdschungel: Das poppige Flair des Restaurants weiß zu gefallen. Quelle: Katrin Kutter

Vor der Toilette hockt ein Gorilla

Besonders angetan sind wir an diesem Morgen von den Black Forest Schoko-Pancakes (8,90 Euro) mit Vanillecreme, Kirschen und Schokostreuseln. Wobei es ja schon eine Krux ist, denn immer wenn es um die Kombination von Kirschen, Schokolade und Sahne geht, müssen ungefragt die armen Schwarzwälder mit ihrem Namen herhalten. In diesem Fall ist es mal keine Bürde: Drei fluffig-süße Kakao-Pancakes stapeln sich mit säuerlichen Schattenmorellen (eingekocht mit Zimt und Kardamom?) und fettiger Clotted Cream zu einem herrlichen Kalorienberg.

Zum Genuss kann das poppige Flair des Restaurants hinzuaddiert werden. Dschungel ist das Gestaltungsmerkmal. Da blickt der Gast auf botanische Urwaldmalereien an den Wänden, es gibt viele grüne Kunstpflanzen, von der Decke baumeln weiße Schimpansen, und vor den Toiletten hockt ein Gorilla – und das alles, ohne dass das Lokal den Anmut von Freizeitparkkitsch verströmen würde.

Dip, Dip, Hooray! Die drei Dips Rote-Beete-Humus, Nuamara und Oliventapenade sind wunderbar. Quelle: Katrin Kutter

Eingespieltes Team

Eine weitere Besonderheit der neuen Seven-Sundays-Filiale ist die Erschließung des Abendgeschäfts mit einem Night Menu, das ab 17 Uhr angeboten wird. Das lockt uns natürlich ein paar Wochen später ein weiteres Mal an. Das Team ist mittlerweile eingespielt, und wir starten mit Vorspeisen in der Tischmitte wie in Olivenöl, Zitronen und Rosmarin eingelegten Oliven (3,60 Euro), Pita-Brot (6,90 Euro) mit drei feinen Dips (Oliven-Tapenade, Muhammara und Rote-Bete-Creme), die wunderbar ein pikantes über feinsäuerliches bis hin zu einem erdig-süßlichen Geschmacksspektrum abbilden.

Die Tortilla-Chips mit Schweinehackfleisch, Käsesoße und Jalapeños (5,90 Euro) dürften vor allem Gefallen bei Junkfood-Liebhabern finden, der Smoothie Green Hulk (4,50 Euro) bei Gesundheitsfreaks. Er ist ein grasgrünes Ungetüm mit Sellerie, Gurke, Apfel, Ingwer und Zitrone.

Absolut empfehlenswert: die Crispy Chicken Thighs mit Baconmayo. Quelle: Katrin Kutter

Die Crispy Chicken Tighs schmecken richtig klasse

Bei den Hauptspeisen dreht sich das Angebot um Burger, Steaks und Burritos, ohne dass hier wirklich neue Ansätze geboten werden. Deswegen bestellen wir zuerst die Crispy Chicken Thighs (8,60 Euro), das sind ungemein knusprig ausgebackene Hähnchenteile in Buttermilchpanierung mit Baconmayo und Frühlingszwiebeln. Schmeckt richtig klasse.

Nicht glücklich sind wir mit dem veganen Riesenburrito (9,40 Euro) mit knusprigem Tofu, Kidneybohnen, Quinoa und Reis. Die Füllung ist etwas schlaff gewürzt, garniert ist die Speise allerdings mit einem großzügigen Ring aus rot gefärbten Salzflakes, die (egal wie man es versucht) immer auf der Gabel landen und das Gericht dadurch übersalzen. Als Nightcocktails gibt es außerdem Sours, Martinis oder auch einen Negroni (9,70 Euro) mit Gin, Campari und Wermut – das Seven-Sundays-Team versteht sich also auch auf Bettabfertigung.

„May the Pancakes be with you“: Der Außenbereich des Seven Sundays an der Friesenstraße in der Oststadt. Quelle: Katrin Kutter

Fazit:

Gutes Frühstück in tollem Flair, die Abendgerichte dürften noch mehr unverkennbares Seven-Sundays-Profil bekommen.

Gesamtnote 7/10 (Küche 7, Service 7, Ambiente 8)

