Der „Burgushi“ (10,50 Euro), den wir im neuen Tenshi an der Christuskirche bestellen, ist verkürzt gesagt ein faustgroßer Sushi-Burger. Die beiden Brötchenhälften wurden vom Küchenteam aus rosa Klebereis geformt, dazwischen finden sich ein paar Scheiben roher Lachs und Thunfisch, Wakame, eingelegter Ingwer, gehobelte Gartengurke und eine leicht aufgerührte Mayonnaise-Wasabi-Tunke. In einer Plastikspritze wird Sojasoße gereicht. Es wurde also im Prinzip ein Sushi in seine Einzelteile zerlegt und mit einem anderen Verhältnis der Zutaten wieder zusammengebaut. Genau hier will die ganz nette Idee nicht richtig funktionieren. Der (kaum gesäuerte und gesalzene) Reis ist übermächtig, füllt den ganzen Mund und will lange gekaut werden, was alles in allem recht fade ist, auch wenn zwischendurch die Texturen und Aromen einzelner Bestandteile (Schärfe des Wasabi, knautschige Algen, kühles Fischfleisch) aufblitzen.

Aromen-Aufruhr

Bei dem Hauptgericht „El Tonno“ (27 Euro) erleben wir ein Aromen-Aufruhr im Kreativsturm des Gerichts: Der medium gebratene Fisch wurde in feurig-blumigem Siebengewürz gewälzt, auf einem pikanten Tomaten-Koriander-Pesto angerichtet, dazu gibt es scharfe Sushi-Wasabi-Reisbällchen, die in süßlichen Kokosraspeln paniert und ausgebacken wurden. Es gibt Bohnen. Paprika. Pilze. Mayonnaise-Kleckse. Und wir werden von dieser üppigen Fülle an gegensätzlichen Geschmäckern übermannt. Die spannenden Ideen des Gerichts hätten für zwei weitere gereicht. Vielleicht ist es der Übereifer, der dem Küchenteam noch etwas im Weg steht, denn manch guter wurde zu einem herausragenden Koch, als er begann, aus seinen kreativen Ideen die zielführendste herauszufiltern und alle anderen (schweren Herzens) erst mal im Notizbuch zu verewigen.

Die Lage des Tenshi an der Christuskirche ist großartig. Quelle: Tim Schaarschmidt

Und selbst dann braucht es bei einer besonders kreativen und ausgefallenen Küche oft unzählige Probedurchläufe, bis ein Gericht serviert werden kann. Schließlich gibt es dabei oft keine Erfahrungswerte und gängigen Geschmacksbilder, an denen sich orientiert werden könnte. Oder um an dieser Stelle endlich die Lanze für das Küchenteam zu brechen: Es wird im Tenshi, in der eine „Hommage an die asiatische Küche“ serviert werden soll, mit vielen frischen Zutaten gekocht. Die farbenfrohen Gerichte wurden nicht nur mit ausgefallenen Bezeichnungen („Kimsalabim“, „Flower Power“, „Nudel Gewusel“) betitelt, sondern auch durchaus mit spannendem Inhalt befüllt, wenn etwa geschmorter Blumenkohl mit Cashewkernen und Miso-Mayonnaise kombiniert werden soll. Beim Bezug der Zutaten wird (der Aussage der Speisekarte nach zu urteilen) auf Region, Tierwohl und Nachhaltigkeit geachtet. Das ist alles erst einmal klasse.

Zu guter Letzt darf nicht vergessen werden, in welch verrückten Zeiten sich die Geschäftsführung des Tenshi an den Start wagt. Dazu gehört Rückgrat. Und es ist durchaus verständlich, wenn aus einem Impuls heraus, zweimal in die Würzschublade gegriffen wird. Beispiel: Wir essen bei unserem Abendbesuch fünf Vorspeisen, darunter auch „Viel Rauch um Lachs“ (7,20 Euro), das unter einer rauchgefüllten Glasglocke serviert wird. Eine technische Spielerei (Räucherpfeife), die vor 15 Jahren kurzzeitig in vielen Feinschmeckerrestaurants auftauchte, aber schnell wieder verschwand. Beim Heben der Cloche zieht der Rauch durchs Restaurant und wenn der Service nicht blitzschnell serviert und die Glocke lüftet, sind alle Zutaten vom Raucharoma (in diesem Fall abgeflämmter Lachs, Wakame, ein grobporiger Kroepok-Chip) unangenehm durchdrungen. Sekunden entscheiden. Ist der Effekt dieses Risiko Wert?

Die Interpretation der Ramen-Suppe, die mit frischen Zutaten zubereitet wird. Quelle: Tim Schaarschmidt

Schnickschnack nicht nötig

Im Grunde bräuchte das hübsche Lokal diesen Schnickschnack auch gar nicht. Der Service ist noch etwas unbeholfen, aber durchweg freundlich. Die Lage ist großartig, die Einrichtung pendelt zwischen Diner, Lounge und Bar, apropos: Der Sake High (7 Euro) mit Sake, Limettensaft, Ingwersirup schmeckt ebenso gut wie die beiden Limonaden (Basilikum-Gurke und Mandarine für je 3,60 Euro), die wir probieren. Letztere lassen wir uns bei einem Mittagessen schmecken, bei dem wir auch eine Ramen-Adaption probieren, mit Ei, Frühlingslauch, Sprossen, Koriander, Räuchertofu und einer äußerst beherzten Menge Chili (9,40 Euro). Die Zutaten sind größtenteils frisch. Allein das hat in Zeiten Applaus verdient, in denen manch würdelose Betriebe sogar schon aufgewärmte Tiefkühlspiegeleier ihren Gästen auftischen. Die Suppe müsste einem also nicht auch noch den Schweiß auf die Stirn treiben, um zu einem guten, günstigen Mittagessen zu werden.

Fazit:

Das Essen im Tenshi konnte uns noch nicht vollends mitreißen, das Konzept und die Location schon.

Gesamtnote 6/10 (Küche 5, Service 7, Ambiente 8)

Kontakt:

Tenshi

Fernöstliche Speisekammer | Bar

An der Christuskirche 11

30167 Hannover

Telefon: (0511) 44986757

E-Mail: info@mytenshi.de

Internet: www.mytenshi.de

Öffnungszeiten: täglich 11.30 Uhr bis 17 Uhr Mittagessen, 17 bis 22 Uhr Abendessen

Barrierefreiheit: ja

Von Hannes Finkbeiner