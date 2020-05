Hannover

Kennen Sie diese Menükarten in Asia-Restaurants mit durchnummerierten Gerichten, die sich nicht selten in der Zahlenreihe von 1 bis 200 bewegen? Hunderte Speisen stehen also offensichtlich zu Wahl, und was bestellt man am Ende? Immer dasselbe. Ente süßsauer oder Hühnchen in Erdnusssoße. Das Phänomen hat bereits der Soziologe Herbert Marcuse in seiner Monografie des „eindimensionalen Menschen“ untersucht, publiziert im Jahr 1964. Ein Teil seiner These auf kulinarische Exorbitanz heruntergebrochen: Dem Menschen verlangt es nach emotionaler Sicherheit. Wird er mit einem uferlosen Angebot konfrontiert, von dem ihm vieles fremd ist, greift er auf seine Erfahrungen und Kognitionen zurück, auf das, was sich im Rahmen seiner sozialen Norm bewegt.

Acht Hauptgerichte

In dieser Hinsicht schlägt das Thanh Thanh Curry der menschlichen Psyche ein Schnippchen. Es gibt sechs Vorspeisen, sechs Salate und sieben Suppen und nur acht Hauptgerichte zur Wahl, ganz einfach, weil nicht die Hauptzutaten, sondern die Zubereitungsarten im Vordergrund stehen, wie etwa Rotes Thai-Curry. Hierzu müssen die Gäste nur die Hauptzutat addieren: Rind, Schwein, Tofu, Garnelen, Rotbarsch, Hühnchen, Ente. Es gibt zudem eine Mittagskarte, außerdem mehrere Gerichte mit gebratenem Reis und auch ein paar Spezialitäten, also alles in allem auch eine schöne Auswahl an Gerichten, die aber sehr gastorientiert aufbereitet wurden. Ohnehin scheint man hier Gastgeberschaft zu pflegen: Das stete Lächeln der Kellner ist durch den Mundschutz zwar verdeckt, aber lässt sich auch an den leuchtenden Augen ablesen.

Das Thanh Thanh Curry ist an der Mittelstraße in Wunstorf. Quelle: Samantha Franson

Aber genug des Blickes über den Tellerrand, wir essen uns nämlich durch die Karte, die einen Schwerpunkt auf thailändische Gerichte setzt, mit Ausflügen in vietnamesische Gefilde. Wir bestellen deshalb zunächst Gà Xào Sa Ó’t (9,90 Euro): Hühnchen mit Zitronengras und Ingwer gebraten. Klar, eine authentische vietnamesische Küche ist hierzulande schon aufgrund des beschränkten Zugangs zu den mannigfaltigen Produkten Süd-Ost-Asiens in perfekter Genussreife oder auch den dortigen regionalen Eigenheiten kaum umsetzbar, aber auch angesichts dieser Tatsache, sind wir von dem Gericht nicht überzeugt. Nicht zuletzt, da uns die süßsaure Soße zu sehr an die kleisterartige Tunke erinnert, die gerne auf Stehtischen in Asia-Imbissen herumsteht. Die Frühlingsrollen vietnamesischer Art (3,90 Euro) scheinen Fertigware zu sein.

Blick in den Gastraum des Restaurants. Quelle: Samantha Franson

Gerichte sind gut abgeschmeckt

Glücklicherweise waren das nur zwei Fettnäpfchen zu Beginn. Schon bei den folgenden Garnelen in Pfeffersoße (15,90 Euro) oder den gebratenen Eiernudeln mit knuspriger Ente (11,90 Euro) sind wir zufrieden. Die Qualität des Fleisches ergibt sich zwar aus den günstigen Preisen, aber die Gerichte sind gut abgeschmeckt und bestechen durch den Einsatz von viel frischem Gemüse: Möhren, Paprika, Zwiebeln, Bohnen, Zucchini, Spargel, Brokkoli, Staudensellerie, Blumenkohl, oder Champignons – und wir sprechen hier lediglich von zwei Gerichten. Vor allem scheinen die (sehr rustikal geschnittenen) Gemüse in unterschiedlichen Schritten zubereitet worden. Alles hat Biss, ist auf den Punkt gegart. Der Klebereis ist duftig. Nur die Bratnudeln haben etwas zu viel von dem schwarzen Bodensatz der Pfanne mitbekommen, das schmeckt natürlich hervor.

Rotes Thai-Curry mit knuspriger Ente Reis und Nudeln mit Ingwer und Zitronengras gebraten. Quelle: Samantha Franson

Besonders gut gefällt uns unterm Strich das fruchtige Matsaman-Curry (10,90 Euro) mit Rindfleisch, Ananas, Kartoffeln, Zwiebeln, Paprika und Erdnüssen in einer sämigen Soße auf Basis von Kokosmilch. Wie die meisten Gerichte im Thanh Thanh Curry ist auch dieses leicht scharf, aber in einer an westliche Maßstäbe angepassten Intensität. Ein Detail, das auch beim pikanten Panaeng-Curry (9,50 Euro) mit Tofu, Bohnen, Zucchini, Kichererbsen und Basilikum auffällt. Basis des Gerichts bildet eine Erdnusssoße, die durch den Einsatz von viel Kokosmilch sehr reichhaltig, aber nicht klebrig oder kleisterartig ausfällt, im Gegenteil: Sie ist würzig und cremig und wir löffeln selig vor uns hin. Aber wir haben ehrlich gesagt auch ein Faible für Erdnusssoße, bestellen wir immer wieder gern – das Leben kann eben auch herrlich eindimensional sein.

Fazit:

Ordentliche, rustikale thailändische Küche zu moderaten Preisen.

Gesamtnote: 6/10 (Küche: 6, Service: 7, Ambiente: 6)

Kontakt:

Thanh Thanh Curry

Mittelstraße 8

31515 Wunstorf

Telefon: (05031) 9691239

Internet: www.thanhthanh.de

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag, 11 bis 15 und 17 bis 20 Uhr

Barrierefreiheit: ja

Von Hannes Finkbeiner