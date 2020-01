Hannover

In einer Kantine essen, obwohl man nicht Mitarbeiter des Unternehmens ist? Das geht, manches Betriebsrestaurant öffnet auch für Besucher. HAZ-Kritiker Hannes Finkbeiner hat sich in Hannover bei der Üstra und am Landgericht umgeschaut.

Betriebsrestaurant der Üstra

Für eine Kantine, die auch externe Besucher empfängt, ist das Betriebsrestaurant Glocksee der Üstra Verkehrsbetriebe noch nicht gastorientiert genug. Zumindest denken wir das bei unserer Ankunft. Drei Pirouetten drehen wir auf dem Betriebsgelände und sind immer noch planlos. Wir erkundigen uns schließlich bei einer Pförtnerin nach der Lage. In der ordentlichen, aber funktionalen Kantine haben wir dann eine weitere Hürde zu nehmen, um an unser Essen zu kommen. Gegen Pfand von 5 Euro müssen wir am Automaten eine Essenskarte aufladen. Die Bezahlung mit EC-Karte ist leider nicht möglich, nur Bares in Form von Scheinen wird akzeptiert. Dafür ist die Funktion des Touchscreens simpel und selbsterklärend, auch die Rückzahlung des Restbetrags stellt später kein Problem dar.

French Dressing frisch zubereitet

Besonders gut gefällt uns das Salatbuffet. Wir stellen uns einen großen Salatteller zusammen, dessen Preis an der Kasse auf Basis des Gewichts kalkuliert wird. Rotkohl- und Weißkohlsalat sind frisch und gut abgeschmeckt. Die Kirschtomaten sind süß und aromatisch, die Marinade schmeckt gut, nur die Mozzarellabällchen sind geschmacklos und schaumgummiartig. Nicht anfreunden können wir uns auch mit dem etwas faden Reissalat mit Granatapfelkernen, dafür ist der feinwürzige Bulgursalat mit Oliven exzellent. Außerdem gibt es frische Blattsalate, die mit karamellisierten Nüssen, Sonnenblumen- oder Kürbiskernen getoppt werden können. Welche drei Salatsoßen sich in den Plastikflaschen befinden, ist zwar nicht ausgeschildert, wir erwischen aber ein French Dressing, das offensichtlich frisch zubereitet wurde – Respekt!

Ein Gericht, das Freude macht

Als warmes Gericht wird bei unserem Besuch ein Geschnetzeltes „Zürcher Art“ angeboten, das ebenfalls frisch zubereitet wurde, was wirklich toll ist – aber es ist eben leider auch eine undankbare Speise, wenn es um eine längere Warmhaltung bei höherer Temperatur geht. So auch in unserem Fall. Die Schweinefleischstücke sind teils trocken, die Soße ist etwas ausgeflockt, die Champignons sind knautschig. Als Beilage wählen wir Bandnudeln, die nicht nur eine ausgesprochen hohe Qualität haben, sondern auch gut gegart wurden. Besonders in Verbindung mit der würzigen Sahnesoße des Geschnetzelten ergibt sich so letztlich ein Gericht, das satt und Freude macht, sofern man die Fleischstücke wegschiebt. Fein ist am Ende auch die weiße Schokoladenmousse mit glasierten Orangenspalten, die wir als Dessert probieren.

Betrieben wird die Kantine vom Unternehmen Essenszeit, das vorwiegend frische bis hin zu regional und ökologisch erzeugter Ware einkauft. Gekocht wird in keiner Hauptküche, sondern in den jeweiligen Kantinen vor Ort. Das ist den Gerichten anzumerken. Die beiden Mitarbeiter sind gut gelaunt, auskunftsfreudig und mit Elan bei der Sache. Für externe Besucher wird zwar ein Aufschlag berechnet, aber wir bezahlen an der Kasse für die beschriebenen Speisen einen Rechnungsbetrag von 13,24 Euro (inkl. eines Wassers). Da lässt sich nicht meckern.

Fazit: Sehr gute Kantine

Betriebsrestaurant der Üstra, Ira-Wolkowa-Weg 1, 30167 Hannover, Öffnungszeiten: Mo. bis Do., 11.30 bis 13.30 Uhr, Fr. bis 13 Uhr.

Zur Galerie HAZ-Feinschmecker Hannes Finkbeiner besucht zwei öffentlich zugängliche Betriebskantinen

Kantine im Landgericht Hannover

Convenience-Ware wird gerne verteufelt – und dabei oft die gesamte Palette an Fertigprodukten über einen Kamm geschert. Dabei sind Nudeln (wenn sie nicht frisch gemacht wurden) auch ein Fertigprodukt. Und wer melkt schon eine Kuh, um mit einer Handschleuder Butter herzustellen? Es geht bei der Kritik also meist um den Grad der Bearbeitung eines Produkts und/oder den Kontext, in dem es serviert wird. Gerade Kantinen gelten hier als Umschlagplatz für Tütenware, den Betreibern wird zu gern eine „Beutel auf, Beutel zu“-Mentalität attestiert. Umso erstaunter sind wir, dass auch in der Kantine Ess(t)raum im Landgericht Hannover die Fertigwaren (abgesehen vom Tiefkühlgemüse) gut eingebunden werden, vor allem aber größtenteils frisch gekocht wird.

Viele schöne Toppings

Das Hähnchenschnitzel beispielsweise, das in der Betriebsküche paniert und ausgebacken wurde. Dabei bleibt das empfindliche Produkt, das schnell trocken wird, äußerst saftig und schmackhaft. Dazu wird eine pikante Chili-Creme auf Majonäse-Basis angeboten, der zur Verfeinerung nur noch etwas Säure fehlen würde. Die Beilagen darf der Gast sich hier selbst zusammenstellen, was uns die Option gibt, querbeet zu probieren. Die Pommes sind stark gewürzt, aber in Ordnung. Die Salzkartoffeln sind etwas zu weich geraten, aber haben einen guten Geschmack.

Klasse sind die knusprigen Bratkartoffeln und die Bandnudeln, die mit gebratenen Zwiebelstreifen verfeinert wurden. Überhaupt gibt es hier viele schöne Toppings wie geröstete Mandelblättchen, Semmelbrösel oder Zwiebelschmelze, um beispielsweise den (leider dramatisch weich gegarten) Blumenkohl zu würzen.

Höfliche Mitarbeiter

Bei unserer einmaligen Kostprobe fällt zudem auf, dass die Gerichte, die zur Wahl stehen, sehr gehaltvoll sind, was auf Rückfrage der Saison geschuldet sei. Es gibt unter anderem Grünkohl mit Bregenwurst. Am Mittwoch unseres Besuchs ist außerdem (wie auch freitags) Currywursttag. Wer es etwas leichter mag, dem steht ein ordentliches Salatbuffet zur Verfügung. Wir probieren einen (etwas zu salzigen) Gurkensalat sowie guten Karotten-, Bohnen- oder Thunfisch-Erbsen-Salat. Ordentlich sind auch die Oliven, Sprossen und Champignons. Gewogen wird das Gericht an der Kasse. Der Preis: 10,47 Euro (inkl. Hähnchenschnitzel, Mokkacreme und einer Limonade). Alle Mitarbeiter sind höflich. Die Räumlichkeiten sind schön eingerichtet. Das Restaurant ist über den Innenhof des Landesgerichts zugänglich.

Fazit: Gute Kantine

Ess(t)raum im Landgericht Hannover, Volgersweg 65, 30159 Hannover, Öffnungszeiten: Mo. bis Fr., 11.45 bis 13.30 Uhr

In diesen Kantinen kann jeder essen Oft öffnen Unternehmen und Behörden ihre Kantinen nicht nur für ihre eigenen Mitarbeiter, sondern auch für Gäste. Wer in eine Betriebskantine geht, sollte sich über die genauen Modalitäten informieren, bevor er sich in die Essensschlange stellt, denn manchmal ist eine spezielle Karte notwendig, um das Essen zu bezahlen. Außerdem sind die Gerichte für Gäste in der Regel ein bisschen teurer als für Mitarbeiter. Unter anderem in diesen Kantinen können Bürger mittags essen: Betriebsrestaurant Bahlsen, Podbielskistraße 11; Deutsche Bahn, Rundestraße 11; Oberfinanzdirektion, Waterloostraße 5; Polizeikantine in der List, Welfenplatz; Casino im Regionshaus, Hildesheimer Straße 20 (Zugang über den Parkplatz zwischen Stadtbibliothek und Regionshaus); Bistro im Schauspielhaus, Prinzenstraße (zu erreichen über das Treppenhaus der Cumberlandschen Galerie); Üstra-Hauptverwaltung, Am Hohen Ufer 6; Üstra-Betriebshof Glocksee, Ira-Wolkowa-Weg; Landgericht Hannover, Volgersweg 65.

Von Hannes Finkbeiner