Hannover

Es ist schwer, bei der Vorspeise sachlich zu bleiben. Die Bouillabaisse (15 Euro) ist sagenhaft. In der im August eröffneten Vince Vinoteca in der hannoverschen Innenstadt wird mir kein fischig-süßliches Sahnewässerchen vorgesetzt, sondern pure, tiefgründige fischfleischige Brühe, die sich mühelos die typische (oftmals penetrant dominierende) Zutat Safran einverleibt. So schmeckt hochwertige Bouillabaisse in Frankreich.

Hinzukommen als Einlage (anstatt klassischem Rascasse) saftig-fleischige Garnelen und abgeflämmter Kabeljau. Ohnehin variieren gerne die Fische bei der provenzalischen Fischsuppe, von der man sagt, es seien nicht die Fische für die Qualität entscheidend, als ihre Frische. Dazu wird die klassische Scheibe Röstbrot mit Sauce Rouille serviert, die ein wenig mehr Knoblauch gebrauchen könnte – aber bei diesem letztlich fairen Preis? Ein lachhafter Kritikpunkt.

Auch das kleine Lachstatar (15 Euro) lässt „aufschmecken“. Was macht Küchenchef Chris Werner, ehemals Souschef in der besternten Ole Deele, mit dem Gericht? Nichts. Er schneidet besten Balik-Lachs (in Norwegen gezüchtet, in der Schweiz geräuchert) in hauchfeine Würfelchen, gibt etwas Crème fraîche und hausgemachtes Lauchöl an die Seite. Et voilà.

Gerichte in Kokotten – wundervoll und nervig

Wundervoll nervig sind auch die paar Gerichte, die in kleinen Kokotten serviert werden. Wundervoll, weil die Präsentation Charme hat. Nervig, weil es unangenehm ist, mit Besteck in einem gussrohen, rauemaillierten Topf zu hantieren. Aber auch hier: Werner baut etwa ein Miniatur-Königsberger-Klops-Arrangement in die Töpfchen, mit Kapernschaum, frittierten Kapern und (zu weich gegarter) Roter Bete. Oder eine übercremige Leckerei aus Sommertrüffeln, Spinat, Onsen-Ei und Kartoffelpüree (je 12 Euro) – und alle Nörgelei löst sich in Wohlgefallen auf.

Mit viel Liebe und Raffinesse richtet der Küchenchef die einzelnen Snacks an. Quelle: Irving Villegas

Und sicher, nicht alles ist perfekt geraten. Der Austernshot (5,50 Euro) gehört auf den Prüfstand, der gute Hummerschwanz versteckt sich zu sehr in der Aromenwucht des Krustentier-Risottos (15 Euro), aber was ist das für ein Lokal, dem der junge Koch schon so kurz nach der Eröffnung einen solchen Qualitätsstempel aufdrückt?

Die Vince Vinoteca ist der dritte Betrieb von Vassilios Vassiliou (Ristorante Vince und Castello), der bereits Marcel Elbruda (ehemals Schweizerhof) und Dennis Thies (ehemals Weinbasis) als Küchenchefs beschäftigt. Scheinbar weiß der Mann, um die Korrelation von hoher Küchenqualität, guten Produkten und begabten Köchen.

So ein Gastrokonzept fehlt in Hannover

Obendrein fehlt in der Stadt so ein Gastrokonzept: Hochwertige Weine und Premium-Snacks in zwanglosem Rahmen, um das modische Wort der „Bistronomie“ zu umgehen. So gibt es hier etwa Austern von Züchter Thierry Poget (3 Stück/12 Euro), es gibt Jahrgangssardinen, mehrere Kaviarsorten (26 bis 285 Euro) oder vorzüglichen Rohmilchkäse (14 Euro) von Affineur Volker Waltmann.

Bleibt zu hoffen, dass Vassiliou seinem nahegelegenen Ristorante Vince nicht selbst Konkurrenz macht, denn die mehr als ordentliche Weinkarte tut ihr übrigens. Da gibt es eine interessante Auswahl an Glasweinen (7 bis 15 Euro), sogar der eine oder andere hochwertige Bordeauxwein (Phélan Ségur, Ducru-Beaucaillou) wird offen ausgeschenkt.

In den gläsernen Weinschränken liegen Champagner, die besonders Etikettentrinker erfreuen dürften. Quelle: Irving Villegas

In den gläsernen Weinschränken liegen Champagner, die besonders Etikettentrinker erfreuen dürften (Dom Pérignon, Roederer), aber auch für ein paar hundert Euro weniger kommen Genussfreunde auf ihre Kosten. Es gibt etwa Terra Montosa von Georg Breuer (45 Euro), ein fülliger, gelbfruchtiger Steillagen-Riesling aus dem Rheingau, es gibt einen Chardonnay von Alten Reben vom Weingut Huber (58 Euro) oder Pouilly-Fuissé „Clos des Quarts“ vom Château des Quarts (85 Euro).

Wie gut die Weine zu den Gerichten funktionieren, zeigen auch die Stullen, die angeblich zu „den Rennern des Menüs“ gehören. Das Sauerteigbrot mit einer Creme aus Ziegenkäse (10 Euro), Lavendelhonig und geröstetem Nussmix, Birnenkonfit und Lauchzwiebeln schmeckt sehr gut, wird aber erst hitverdächtigt in Kombination mit dem Melone de Bourgogne von der Domaine Gaec du Haut Planty (0,1l, 8,90 Euro) von der Loire. Ein Weißwein, der nach Kräutern, Vanille, Nüssen und Zitrone duftet, und spielerisch das gehaltvolle Gericht pariert.

Die Essenz aus dieser Kostprobe lautet also: In die Vince Vinoteca gehen Feinschmecker mit 18,90 Euro rein und kommen glücklich wieder raus. Man muss das neue Genuss-Terrain in der Theaterstraße also nicht mit dickem Portemonnaie betreten.

Ein solches Gastrokonzept hat bislang in Hannover gefehlt, sagt der HAZ-Feinschmecker. Quelle: Villegas

Fazit

Hochwertige Weine und Premium-Snacks in zwanglosem Rahmen, auch perfekt für einen kurze Stärkung im Zentrum. Gesamt 8/10 (Küche 8, Ambiente 8, Service 8)

Kontakt

Vince Vinoteca

Theaterstraße 1

30159 Hannover

Tel.: 0511-89884405

Internet: www.vince-hannover.de

Mail: weinbar@vince-hannover.de

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonnabend, 12 bis 23 Uhr

Barrierefreiheit: Restaurant ja, Toiletten nein

Von Hannes Finkbeiner