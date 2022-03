Hannover

Im Innenraum fühlt sich das „The Wild Duck“ an der Podbielskistraße an, wie es von außen aussieht: Lässig, beschwingt, gechillt. Sanftes Licht, viel Holz, grau getünchte Wände und bequeme Sessel tragen dazu bei. Entspannte Housebeats schwingen durch den Gastraum. Die Garderobe ist leger an diesem Sonnabend. Ein Mann trägt eine Sweatjacke und Hemd, ein anderer Sakko, T-Shirt und Jeans. Rausgeputzt hat sich nur ein Pärchen, allerdings nicht für das Lokal, sondern füreinander, so tief wie sie sich in die Augen schauen – zumindest bis das hausgebackene Zwiebelbaguette auf dem Tisch steht, dann steht den beiden kurz der Futterneid zu Gesicht. Bei dem Gebäck mit luftig aufgeschlagener Paprikabutter und Haselnussöl ist auch Obacht angesagt, schnell isst man sich noch vor dem Menü daran satt.

Kennt sich aus: Sommelière Martina Glauberstein. Quelle: Samantha Franson

„The Wild Duck“ eröffnet kurz vor dem Lockdown light2

Eröffnet hat das Lokal im Spätsommer 2020, zwei Monate vor Beginn des Lockdown light. Die guten handwerklichen Fertigkeiten von Viet Anh Ngyuen ließen sich damals bereits bei einer Mitnahmebox erahnen. Der Küchenchef und Inhaber hat eine klassische Kochausbildung durchlaufen, was auch an diesem Abend seinen Soßen und Brühen anzumerken ist, darunter eine urwürzige, herzhafte Ochsenschwanzsuppe, die der Koch mit geröstetem Knoblauch intensiviert und mit Zitronengras in Richtung asiatischer Aromatik erweitert. Dazu kommen dreierlei Pilze und ein gebratenes Täschchen aus rustikal dickem Teig, der gut zur deftigen Füllung aus Ochsenschwanzfleisch passt. Auch die (etwas sahnefreudige) Hummersuppe schmeckt gut, die separat servierte, ausgebackene Garnele ist butterzart.

Lässig gechillt: Sanftes Licht, viel Holz, grau getünchte Wände und bequeme Sessel bestimmen die Einrichtung vom „The Wild Duck“. Quelle: Samantha Franson

Koch im „The Wild Duck“ macht sich viel Arbeit

Manchmal macht sich der Koch vielleicht sogar zu viel Arbeit: Wenn er etwa mehrere Scheiben von roher Makrele mit Mangoschaum und Zitronensorbet krönt. Die Geschmäcker der Zutaten sind glasklar herausgearbeitet, aber vom Fisch ist nichts zu schmecken. Dabei hätte es nicht mehr gebraucht, als diesen ungemein süffig-würzigen Sud (aus Apfelsaft, Zwiebeln, Zitronengras oder Koriander) im Stil einer Nuoc Cham, in dem die Fischscheiben liegen. Da hat Viet Anh Ngyuen die Stärke seiner eigenen Idee nicht erkannt.

Zweites Thema sind die Waren. Das Menü ist übersichtlich. Es gibt bei meinen Besuchen zwei Vorspeisen, zwei Suppen, vier Hauptgerichte, ein Dessert sowie Käse zur Wahl. Vier Gänge liegen bei 66 Euro. Das ist bei diesem Aufwand recht günstig und zieht natürlich auch einen entsprechenden Wareneinkauf nach sich.

Ansprechend angerichtet: Rettich, Tofu, Trüffel und Pfirsich. Quelle: Samantha Franson

Anspruch würde bessere Waren vertragen

Sei es nun die französische Barbarie-Ente oder der deutsche Hirsch in den Hauptgängen. Die Produkte sind gut, aber der Anspruch, den die Küche zu vermitteln versucht, würde bessere Waren vertragen. Deutlich wird das bei dem Wildfleisch, das als (etwas zu durchgegartes Filet) auf den Teller kommt, aber so wenig Eigengeschmack besitzt, dass es sich nicht gegen die herausragende, feinsäuerliche Preiselbeersoße durchsetzen kann. Bei dem Kraftpaket eines spanischen Tempranillos (0,1l für 5,75 Euro), den die fachkundige Sommelière Martina Glauberstein (die bereits viel Erfahrung in der deutschen Spitzengastronomie sammeln konnte) dazu ausgewählt hat, wurde wahrscheinlich eher an den Idealtypus eines artintensiven Wildfleischs gedacht. Hat sie das Gericht selbst gegessen, bevor sie den Wein ausgesucht hat?

Ansprechender Nachtisch: Maracuja, Banane und Himbeeren. Quelle: Samantha Franson

Sommelière kennt sich aus

Die Sommelière kennt sich schließlich so gut in ihrem Fachgebiet aus, dass sie selbstbewusst Mainstreamweine links liegen lässt. Von zwei Winzern habe ich noch nie gehört, was natürlich immer mal wieder vorkommt, im Gegensatz zu ähnlichen Situationen nehme ich mir jedoch vor, sie nicht mehr zu vergessen. Besonders der unfiltrierte, rustikale Elsässer Pinot Noir von J.M. Dreyer (0,1l für 9,50 Euro) macht zur Ente mit Shiitake und Edamame-Püree eine gute Figur.

Viet Anh Ngyuen nutzt gerne Cremes und Pürees

Apropos Püree: Viet Anh Ngyuen hat einen Hang für geschmeidige Geschmäcker. Er nutzt gerne Cremes, Gels, Pürees und Schäume, in die er seine Kreationen einbettet. Ein gebackenes Stück Aubergine etwa, das mit Ziegenkäsecreme, Rote Bete- und Auberginenpüree umspielt wird. Im Kontext eines Menüs reizt sich die Konsistenz etwas aus. Der Mensch ist eben ein Tier, das kauen will. So. Und jetzt ist Schluss. Man muss es auch mal gut sein lassen. Wer das nicht kann, ist kein Genießer. Und das kann man schließlich im „The Wild Duck“: genießen.

Fazit

Feines Essen und spannende Weine in lässigem Flair: Für einen Besuch im „The Wild Duck“ braucht es keine besondere Gelegenheit.

Gesamt 8/10

(Küche: 8, Flair: 9, Service: 8)

Kontakt:

The Wild DuckPodbielskistraße 16730177 Hannover

Telefon: (0511) 84868464E-Mail: contact@thewildduck.deInternet: www.thewildduck.de

Öffnungszeiten: donnerstags bis sonntags 18 bis 22 Uhr

Barrierefreiheit: nein

Von Hannes Finkbeiner