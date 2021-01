Hannover

Nirgends auf der Welt leben angeblich so viele Vegetarier wie in Indien. Das hat sicher auch mit Armut zu tun: Fleisch ist teuer. Es hat aber vor allem religiöse Gründe. Im Hinduismus und Buddhismus gelten alle Wesen als beseelt. Doch nicht nur, um den armen Tieren unnötig Leid zu ersparen, wird kein Fleisch gegessen, sondern auch aus Eigennutz: Hindus glauben an die Wiedergeburt, an den Auf- und Abstieg im Kastensystem. Belohnung und Bestrafung. Taten in diesem Leben haben Konsequenzen im nächsten. Wer Leid verursacht, der wird unter Umständen sogar als Tier wiedergeboren. Am Ende landet man selbst (oder die abtrünnige Verwandtschaft) im Kochtopf. Sicher, das ist alles dramatisch vereinfacht zu Papier gebracht und wenngleich sich viele junge Inder von der strengen Dogmatik abwenden, haben diese Tatsachen den Boden für die wahrscheinlich ausgefeilteste bodenständige Gemüseküche der Welt bereitet.

Schärfefeuer entflammt den Gaumen

Vor allem in den Wintermonaten Januar und Februar greife ich gerne darauf zurück. Ich bin ein wenig übersättigt von der fleisch- und kalorienlastigen europäischen Festtagsküche und freue mich auf die indische Gemüseküche, in der auch gar nicht so sehr auffällt, dass Fleisch fehlt, weil die Zutaten höchst raffiniert eingebunden werden – sofern das Essen gut gemacht wurde. Darauf versteht sich zum Beispiel das Guru – neue indische Zeiten in der List, wo sogar ein eigenes vegetarisches Menü (pro Person 29 Euro) zur Mitnahme angeboten wird. Zu den Vorspeisen gehören knusprige Papadam-Fladen mit Kreuzkümmel, zu denen Minze-Joghurt- und Tomaten-Chili-Dip gereicht werden. Bei letzterem wird jedoch nur in der ersten Sekunde klar, dass die Basis Tomatensoße bildet, dann entflammt ein Schärfefeuer den Gaumen.

Guru-Inhaber Gurcharn Dass (von links), Koch Mukesh Singh, Khaled Sarwary aus dem Service und Koch Tulshi Ram. Quelle: Tim Schaarschmidt

Drei Hauptgänge werden gereicht

Außerdem gibt es eine kräftige Gemüsesuppe und in würziger Kichererbsen-Panierung ausgebackene Pakora (Blumenkohl, Kartoffeln, Auberginen). Die Gemüse erheben sich nicht über gewöhnliche Supermarktqualität, aber das ist bei diesem Preis auch nicht zu erwarten – zu dem immerhin drei Hauptgänge zählen: Ein knoblauchlastiger Dal mit gelben Linsen, frischem Ingwer und Kreuzkümmel, ein stichfester Kuhmilchfrischkäse Panir in einer milden, buttrigen Soße mit Mandelblättchen sowie ein pikanter Gemüsemix (Bohnen, Erbsen Möhren) in rotem Curry. Die Portionsgrößen sind so bemessen, dass es noch für ein kleines Mittagessen am Folgetag reicht. Zum Nachtisch gibt es Kulfi, ein feines Gewürz-Creme-Eis (für längeren Transport ungeeignet) mit Safran und Kardamom, Rosenwasser scheint auch eine Zutat zu sein.

Deutlich über Durchschnitt

Tolle Erlebnisse hatte ich in puncto indische Küche auch schon bei Mangal´s Kitchen, habe bislang jedoch nur die Lister und noch nie die etwas jüngere Lindener Filiale besucht, was hiermit nachgeholt wird. Besonders viel Freude machen gleich zum Auftakt die luftig-lockeren, köstlich duftenden Naan-Fladen mit Knoblauch (2,50 Euro), die an vielen Stellen bereits schwarze Brandflecken haben – wie das auch bei einer echten neapolitanischen Pizza sein soll – was in Maßen den Genuss steigert. Die veganen Pani Puri (6,50 Euro) sind kleine, knusprige Gebäckhüllen gefüllt mit Kichererbsen, Zwiebeln und Koriander, getoppt von säuerlicher Tamarindenmarinade. Gut schmecken auch die veganen Samosa-Teigtaschen und Tikki-Taler mit Erbsen und Kartoffeln (7,50 Euro), die allerdings etwas Qualität während des Transports einbüßen.

Großartig findet der HAZ-Feinschmecker etwa das Khatte Baingan, die Auberginen in Erdnusssoße, in Mangal´s Kitchen. Quelle: Tim Schaarschmidt

Wie die Lister erhebt sich auch die Lindener Filiale deutlich über Durchschnitt. Vor allem scheint jedes Gericht auf einem eigenen konzeptionellen Gerüst in puncto Würzung, Zutaten und Zubereitung zu beruhen. Nicht wie bei vielen anderen Indern, bei denen im Grunde unterschiedliche Zutaten mit derselben Würzmischung und Grundsoße bearbeitet werden. Das ist auch den Hauptgerichten anzumerken. Großartig ist etwa Khatte Baingan (12,50 Euro). Basis bildet Auberginen-Fleisch im wahrsten Wortsinn, denn in Kombination mit vollmundiger Kokosmilch, Erdnüssen, Gewürzen und Kräutern fällt das Gericht im besten Sinne herzhaft-fleischig aus. Feurig scharf und herrlich schmackhaft ist auch das Gobi 65 (11,50 Euro) mit ausgebackenem Blumenkohl in tiefroter Tomatensoße mit viel Paprika und frischem Ingwer – da kann man nun sagen, was man will: Beseelt ist also auch die fleischlose Küche Indiens.

