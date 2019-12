Hannover

Wäre Facebook ein Seismograf für die besten Restaurants, dann müsste die neue Five-Guys-Filiale in der Bahnhofstraße das aufregendste Lokal der ganzen Stadt sein. Folgendermaßen wurde nur auf die simple Ankündigung der Eröffnung reagiert: 50-mal geteilt, 856 „Gefällt mir“-Angaben, 1200 Kommentare. Dabei wissen wir im ersten Moment nicht einmal, was das sein soll. Five Guys? Nie gehört. Aber nach der Lektüre bei Facebook stellt sich schnell heraus: Es ist eine Burgerkette.

Zwei Tage nach der Eröffnung vorm Tresen

Und weil wir nervös werden, wenn wir bei einem kulinarischen Thema nicht mitreden können, stehen wir zwei Tage nach der Eröffnung vor dem Tresen stramm und geben unsere Bestellung auf. Irgendwie erinnert uns die Aufmachung an eine etwas sterile Version eines US-Diners der Sechziger-, Siebzigerjahre, fehlt nur die Musikbox. Wir überlegen uns schon, stilsicher unsere Sakkoärmel hochzukrempeln, da dröhnt aus den Lautsprechern ein Rocksong aus den Neunzigern – passt also nicht.

Verknautscht und schwer zu essen: Der Cheesburger im Five Guys kann nicht überzeugen. Quelle: Hannes Finkbeiner

Cheeseburger für 9,50 Euro

Das Unternehmen wurde auch erst 1986 in Virginia in den USA ins Leben gerufen und lässt vom Stil an die 1948 gegründete und sehr ordentliche Burgerkette In-N-Out Burger aus Kalifornien denken. Es gibt ein reduziertes Angebot an Burgern, Pommes werden aus frischen Kartoffelstäbchen zubereitet, das rohe Fleisch wird frisch gebraten – wobei es bei den Five-Guys-Preisen ein wenig absurd erscheint, diese Tatsache hier als Qualitätsmerkmal hervorzuheben. Der normale Cheeseburger, den wir bei unserer ersten Kostprobe bestellen, kostet nämlich 9,50 Euro. Da darf man ja frisches Fleisch erwarten. Dazu ordern wir eine kleine Portion Pommes (3,75 Euro) sowie einen Vanillemilchshake (0,4 Liter für 5,95 Euro). Das macht in der Summe 19,20 Euro – ein Preis also, für den man auch schon in der Individualgastronomie in Hannover tolle Burger essen kann. Ein Becher für Softdrinks kostet 3,50 Euro, er kann am Automaten mehrmals wiederbefüllt werden.

Teuflisch süß statt göttlich

Für den Milchshake entscheiden sich auch zwei Mädchen im Teenageralter, die neben uns auf ihre Bestellung warten. Sie teilen sich allerdings einen Drink, nippen abwechselnd daran und wiederholen verzückt: „Oh mein Gott, oh mein Gott!“ Nun, Gott lassen wir an dieser Stelle besser raus, der hat zur Weihnachtszeit Besseres zu tun. Ohnehin ist der eiskalte Shake eher dem Herrn mit Hörnern zugetan – er ist teuflisch süß. Wer es nicht glaubt, sollte den letzten Schluck einfach im Plastikbecher warm werden lassen und nochmals probieren. Bei Zimmertemperatur kann man sich einen guten Eindruck des Zuckeranteils verschaffen. Oder um einmal wirklich Kalorien zu zählen und es mit den Daten der Nährwerttabelle des Unternehmens auszudrücken: Der Milchshake enthält pro Portion 78 Gramm Zucker. Er hat – ohne Sahnehaube – 714 Kalorien, was ungefähr 1,7 Litern Coca-Cola oder drei Snickers (50-Gramm-Riegel) entspricht. Ja, die Mädchen lagen völlig richtig: Oh mein Gott.

Ärmel hochkrempeln zum Burgeressen

Ein weiteres Qualitätsmerkmal, das Burgern gern attestiert wird, ist ihre Größe. Jetzt ist ein Burger aber kein Jenga-Gesellschaftsspiel, sorry für die spießige Spielverderberei an dieser Stelle. Ein Burger – und das ist natürlich nur unsere Meinung –, der nicht mit einer Hand umfasst werden und der nicht gegessen werden kann, ohne dass vorab die Kiefermuskulatur gedehnt und warm gemacht wird, führt das Prinzip des Gerichts ad absurdum. Der Cheeseburger im Five Guys kommt uns in dieser Hinsicht überdimensioniert vor. Er wird fest in Alufolie gewickelt und sieht beim Auspacken verknautscht und unappetitlich aus. Zwar ist das Fleisch saftig, hat also nicht diese Presspappenkonsistenz großer Burgerketten. Das hilft in diesem Fall aber nur bedingt, denn schon beim ersten Biss rinnen uns Soße und Fleischsaft über die Finger, sodass wir jetzt wirklich die Sakkoärmel hochkrempeln.

Fritten von guter Qualität

Geschmacklich stehen vor allem der fettige Käse und das herzhafte Fleisch im Vordergrund, zwischen den Backenzähnen quietschen auch ein paar Kohlenhydrate sowie Gurke, Zwiebeln und Tomatenscheiben. Das schmeckt sicherlich besser als in gewöhnlichen Schnellrestaurants, macht aber eben keinen Spaß zu essen, weswegen wir bei einem zweiten Besuch den handlicheren „Little Hamburger“ (5,95 Euro) bestellen, den wir nach Art eines Lahmacun direkt aus der Alufolie essen. Hier sind wir mit Preis und Leistung zufrieden. Zu stark gesalzen wurde zwar ein großer Teil der Fritten, deren gute Qualität aber auch so herauszuschmecken ist – sofern man nicht die sehr würzige Cajun-Variante bestellt. Die kleine Portion Pommes kommt übrigens auf 694 Kalorien, das entspricht dann … Nein, anders ausgedrückt: Beim Hinausgehen krempeln wir die Ärmel wieder runter und machen dafür unseren Gürtel etwas weiter.

Fazit:

Die Fritten sind im Five Guys überdurchschnittlich gut, das Geld für einen Burger ist in eine gute Individualgastronomie besser investiert. Gesamt 5/10 (Küche 4, Ambiente 6, Service 6)

Kontakt:

Five Guys

Bahnhofstraße 4

30159 Hannover

Internet: www.fiveguys.de

Telefon: (0511) 94020750

Öffnungszeiten: sonntags bis donnerstags 11 bis 23 Uhr, freitags und sonnabends 11 bis 24 Uhr

Barrierefreiheit: ja

Von Hannes Finkbeiner