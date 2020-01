Hannover

Es ist schon ein Ärgernis. Es wird in Restaurantkritiken viel zu viel über das Essen geschrieben. Klar, weil es spannend ist, emotional, appetitlich, sich leserfreundlich aufbereiten lässt – die Farben, Gerüche, Zutaten. Aber dabei fallen gern die Feinheiten einer guten Gastgeberschaft unten durch. Die Begrüßung, der Augenkontakt, die Aufmerksamkeit, der Blick der Servicemitarbeiter, der immer durch den Raum gleitet und dem nichts an zehn, 20 Tischen gleichzeitig entgeht: Teller ausheben, Bestellung annehmen, Zwischengang abrufen, Besteck nachdecken. Was da eben so anfällt. Sicher, ein schlechtes Essen wird durch einen guten Service nicht besser. Und ein schlechter Service kann das beste Essen vermiesen. Aber eine gute, zuvorkommende Gastgeberschaft, wie wir sie im Hindenburg Klassik erleben, sorgt für ein wundervolles Rundum-sorglos-Paket.

Applaus für den Service am Abend

Da wird uns zum Beispiel nie der Rücken zugekehrt. Da wird zwar auch der eine oder andere Stammgast zur Begrüßung umarmt, aber neue Gäste werden nicht als zweitrangig behandelt – wie das oft in gastronomischen Institutionen ist –, sondern liebenswert und aufmerksam, sodass wir schon nach den ersten Minuten aufspringen und applaudieren wollen zu diesem Schaustück der Gastlichkeit. Hier fahren bei Kerzenschein die Korken aus den erlesenen Weinflaschen, es wird gelacht und getratscht, es ist eine Freude, wie hier die Kunst des Genusses auf Gast und Gastgeber zugleich trifft. Zumindest bei unserem ersten Besuch an einem Abend. Bei unserem zweiten Besuch an einem Mittag versteckt sich das Team noch in den Vorbereitungsarbeiten für den Tag, und der Mittagsservice läuft etwas nebenher. Kurz: Die warme Gastgeberschaft scheint etwas heruntergekühlt.

Mittagsmenü ist keine Offenbarung

Eisig ist sogar das Carpaccio. Im wahren Sinne des Wortes: Der erste Gang unseres Mittagsmenüs (29,50 Euro) wurde vorgeschnitten und zu kalt gestellt, denn die dünnen Rindfleischscheiben sind an den Teller gefroren. Da wir keine Lust auf Carpaccio am Stiel haben, weisen wir auf das Missgeschick hin. Der Teller wird sofort ausgetauscht. Bei Zimmertemperatur schmeckt die Kreation dann wie üblich nach – immerhin herausragendem – Olivenöl und Parmesan. Die cremige Kartoffelsuppe (10 Euro) leidet etwas unter der trüffelübersättigten Note. Bei der Ente ist die knusprige Haut übersät mit den weißen Federkielen, sie wurde also nicht richtig abgeflämmt und/oder die Kiele ordentlich gezogen, der Rotkohl ist lauwarm. Und das Dessert (Marzipanterrine, Cranberry) erinnert an die schokoladenfreie Adaption eines Dominosteins. Keine Offenbarung.

Zur Galerie Das Hindenburg Klassik in Hannovers Zooviertel ist seit Jahren ein Ort gepflegter Gastlichkeit. HAZ-Feinschmecker Hannes Finkbeiner hat dabei allerdings deutliche Qualitätsunterschiede je nach Tageszeit festgestellt.

Asien trifft auf Bodenständiges

Als wir das Restaurant verlassen, werden wir höflich vom Seniorchef verabschiedet. Er steht gerade am Eingang und faltet Servietten. Wahrscheinlich für den Abendservice – ja, der selige Abend im Hindenburg Klassik! Hier wird dann auch aufgetafelt: ein herausragender, gebeizter Ora King Lachs (19 Euro) etwa, der mit knusprigem Papadam und süßem Yuzu-Gel auf eine Asienexkursion geschickt und zeitgleich mit erdiger Gelber Bete und Kräutern am Boden gehalten wird. Ein deutliches Kontrastaroma, das gut zu dem Edelfisch passt. Die Hummercremesuppe (12 Euro) ist nicht mit Unmengen von Butter und Sahne aufmontiert, eher ein bisschen dünner von der Konsistenz, hat aber einen guten Geschmack und lässt so den gebratenen Jakobsmuscheln allen Raum zur Geltung zukommen. Für etwas Biss sorgen Streifen von der Möhre. Köstlich.

Noch ein paar Minuten sitzen

Als Hauptgang probieren wir auch eine ordentliche Rotbarbe (39 Euro) mit Grünem Spargel und Roter Bete, die als Püree, Chutney oder auch im Couscous eine Rolle spielt. Die aromatisch sehr kräftigen Beilagen passen sehr gut zu dem im besten Sinne intensiven, würzigen und nussigen Geschmack des Salzwasserfischs, der ja auch gern in einer klassischen Bouillabaisse zum Einsatz kommt. Die Haut des Tiers ist im Hindenburg Klassik weich und lässt sich leicht abschaben. In diesem Fall hätte eine knusprig ausgebratene Variante, die in Mittelmeerländern zwar kein Usus ist, aber der Rotbarbe auch ungemein gut steht, besser in den Kontext des Gerichts gepasst. Bei solch einem stattlichen Preis darf schließlich auch mal ein Haar gespalten werden. Dazu trinken wir einen gekühlten Grauburgunder und bleiben für den letzten Schluck sogar noch ein paar Minuten sitzen, um dem harmonischen Treiben in dem Restaurant zu folgen – manchmal dürfen die Tage eben etwas länger dauern.

Fazit:

Bei unserem Abendbesuch erlebten wir tolle Gastgeberschaft und eine hochwertige Küche. Gesamt 7/10 (Küche 6, Ambiente 8, Service 8)

Kontakt:

Hindenburg Klassik

Gneisenaustraße 55

30175 Hannover

Telefon: (0511) 858588

Internet: www.hindenburgklassik.de

E-Mail: info@hindenburgklassik.de

Öffnungszeiten: montags bis freitags 12 bis 14 Uhr und 18 bis 22 Uhr, sonnabends 18 bis 22 Uhr

Von Hannes Finkbeiner