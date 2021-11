Hannover

Das halbe Paderborner Landhuhn (12,90 Euro) reizt mich, noch bevor ich das Wirtshaus an der Georgstraße betreten habe. Es wird auf einer Tafel im Eingangsbereich beworben. Serviert wird das Gericht in einer gusseisernen Pfanne, mit guten Fritten und Krautsalat. Die Haut des Hähnchens ist rundum knusprig, das Fleisch saftig, könnte auch ein Maishähnchen sein. Wie ein beispielloses Spitzenprodukt kommt mir das Fleisch zwar nicht vor, aber auch nicht wie minderwertige Massenware.

„Schaffensprozess dreht sich um nachhaltiges und verantwortungsvolles Handeln“

Anhaltspunkt zur Herkunft liefert ein Statement auf der Speisekarte, das Rückgrat beweist: „Glauben Sie an Karma? Wir gewissermaßen schon. Und damit wir im nächsten Leben nicht als Currywurst wiedergeboren werden, geben wir in diesem unser Bestes. Tierische Produkte und vor allem Fleisch sind ein sensibles Thema, das bei uns höchste Priorität genießt. Deshalb dreht sich unser gesamter Schaffensprozess um nachhaltiges und verantwortungsvolles Handeln. Denn für uns beginnt unsere Arbeit nicht erst in der Küche, sondern bereits bei der Wahl unserer Lieferanten.“

Direkt daneben wird auf die Zusammenarbeit mit einer lokalen Fleischerei verwiesen, die Rindfleisch aus der Region beziehe – eine Ware, die im Verhältnis auf der Speisekarte aber eher eine untergeordnete Rolle spielt. Schwein hat bei den Fleischgerichten die Überhand. Hinzu kommen Geflügelgerichte.

Finkbeiner fragt für die Kostprobe nach der Fleischqualität

Die Frage, die ich mir – und später auch der Servicemitarbeiterin – stelle: Wie schafft es das Unternehmen, ein Preis von knapp 13 Euro für das Landhuhn samt Beilagen umzusetzen? Ein artgerecht gehaltenes Bio-Hähnchen aus einem gut sortierten Supermarkt kostet, je nach Gewicht, gut und gerne 20 Euro, tendenziell eher mehr – welche Qualität verbirgt sich hinter dem Paderborner Landhuhn? Freilandhaltung? Längere als übliche Lebensdauer von 60, gar 80 oder 90 Tagen? Keine Intensivmast?

Die höfliche Kellnerin beantwortet meine Frage ausweichend, man habe „gute Beziehungen zu einem Bauern“. Auf die Frage nach der Herkunft des (geschmacklich unauffälligen) Leberkäses, der Teil des Bayerischen Burgers (11,90 Euro) ist, wird mir erklärt, dass dies ein Produkt sei, das die Zentrale aus Bayern liefere, das Wirtshaus sei ein Franchiseunternehmen. Um wenigstens einen Anhaltspunkt zur Produktherkunft zu bekommen, bohre ich nach, und erkundige mich, ob die Ware biozertifiziert sei. Die Servicekraft weiß es nicht. Und zugegeben, vor allem EU-zertifizierte Bioware hat oft so viel mit „Nachhaltigkeit“ zu tun, wie Leberkäse mit Innereien und Molkereiprodukten, also sei’s drum.

„Hühnersuppe ist keine Offenbarung“

Beim zweiten Besuch esse ich saftige Kalbsfrikadellen (11,90 Euro). Dazu schmeckt ein herrlich süffiges Spaten vom Fass (4,90 Euro). Das Wiener Schnitzel (20,90 Euro) hat eine krümlig-feste Panierung. Die Hühnersuppe (6,40 Euro) ist keine Offenbarung und wirkt, als sei sie mit gekörnter Brühe und TK-Gemüse zubereitet. Die Spätzle der Spätzlepfanne (7,90 Euro) und die recht trockene Brezel erinnern an Fertigware. Letztere ist Teil der Brotzeit (16,90 Euro) mit Wurst, Schinken oder Salami.

Die Produkte stechen geschmacklich nicht hervor, vor allem die Käsesorten erinnern mich an großhandelsübliche Durchschnittsware. Rätselhaft wird es, als ein Barmitarbeiter an mir ein Gebinde an Milchtüten vorbeiträgt, es handelt sich dabei um die „preisgünstige“ Eigenmarke einer Großhandelskette. Ein Liter ist für rund 80 Cent zu bekommen. Das Produkt ist mit meiner Definition von Nachhaltigkeit und Verantwortung nicht vereinbar.

„Was habe ich auf dem Teller“, fragt Finkbeiner für die Kostprobe

Aber wenn im „Wirtshaus“ Fleisch und tierische Produkte „höchste Priorität“ genießen, also auch Eier und Milchprodukte – und in diesem Zusammenhang sicher auch Fertigprodukte, die tierische Produkte enthalten – was habe ich hier auf dem Teller? Denn ehrlichweise bin ich es auch selbst, der aufgrund des assoziativen Kontextes des Statements eine Verbindung von „verantwortungsvollem Handeln“ zu „Tierwohl“ zieht. Es gibt bei dem komplexen Thema auch nicht nur schwarz und weiß.

Lesen Sie auch Alle Restauranttests von Hannes Finkbeiner

Erneut suche ich das Gespräch, denn ich habe viel mit Löffeln gefressen, aber nicht die Weisheit. Der Kellner erklärt: Die Waren fielen von der Qualität unter Bio. Mehr ist nicht zu erfahren. Wenn dem so ist, kann man dann nicht restlos alle Lieferanten transparent nennen? Sie vielleicht sogar konsequent auflisten? So wie es in vielen profilierten, regional orientieren Lokalen heutzutage gang und gäbe ist? Wenn das wunderbare Menü-Statement nicht nur Lippenkenntnis und Greenwashing ist, kann man doch die Herkunft aller Fleischwaren und tierischen Produkte beim Namen nennen.

„Wirtshaus“-Geschäftsführung äußert sich nicht

Auch ein Anruf bei der Geschäftsführung bringt kein Licht ins Dunkel, wobei ich nicht so weit komme, meine Fragen zu stellen. Man wünsche keine Kooperation. Wie hoch die „höchste Priorität“ des Unternehmens zu bewerten ist, bleibt leider unklar – was schade ist, der Betrieb hat Qualitäten.

Fazit

Eine Bewertung des Essens im Wirtshaus, dessen Qualität sehr stark an die Herkunft der tierischen Produkte geknüpft wurde, lässt sich leider nicht vornehmen. Das Ambiente ist lässig, der Service höflich.

Gesamt –/10 (Küche: -, Ambiente: 8, Service: 7)

Kontakt:

„Wirtshaus Hannover“

Georgstraße 50

30159 Hannover

E-Mail: info@wirtshaus-hannover.de

Internet: www.wirtshaus-hannover.de

Telefon: 0511-99999691

Öffnungszeiten: montags bis donnerstags, 9 bis 0 Uhr,

freitags und sonnabends, 9 bis 1 Uhr, sonntags, 9.30 bis 0 Uhr

Barrierefreiheit: nein

Von Hannes Finkbeiner