Mit seinem P´tit Clichy hat der stadtbekannte Gastronom Ekkehard Reimann im vergangenen Jahr seinen Rücktritt vom Rücktritt erklärt und ein kleines Lokal ein paar Stockwerke unter seiner Wohnung eröffnet. Am Herd steht mit Küchenchef Elmar Nußbaum ein klasse Koch. Und Ekkehard Reimann konnte schon herausragend kochen, da lag ich Knirps noch in den Windeln. Letzterer ist nunmehr in der Funktion des Gastgebers tätig und so dreht der Meister bei unseren Besuchen auch beide Male eine Runde, begrüßt seine Gäste, plaudert, tratscht, und als er zu uns kommt, sitze ich unwillkürlich aufrecht vor dem Mann: Ehre, wem Ehre gebührt.

Kleinere Kritikpunkte dürfen angesprochen werden

Jetzt ist es aber eben auch so, dass das P´tit Clichy keine Würstelbude mit Klimpergeldpreisen ist, sondern ein gehobenes Restaurant, in dem für die Gerichte keine geringen Margen abgerufen werden. Vorspeisen liegen (je nachdem) zwischen 15 und 28 Euro, Hauptgerichte zwischen 26 und 36 Euro. Das ist eine Preisklasse, in der genauer hingesehen werden muss, und wo kleinere Kritikpunkte angesprochen werden dürfen und müssen. Ich freue mich etwa über die durchweg frische Küche, die betörende Qualität der Grundsoßen oder die Schönheit simpler Kombinationen wie Hummer und Aprikose (28 Euro), aber die Produktqualität ist in diesem Fall „nur“ in Ordnung, das Krustentier wurde übergart. Details eben, die professionelle Köche nach Restauranteröffnung sukzessive freilegen und nach und nach beheben.

In einem ehemaligen Kiosk hat der Gastronom sein Restaurant eingerichtet, eher klein bemessen. Deshalb gibt es coronabedingt derzeit zwei Belegzeiten am Abend. Quelle: Tim Schaarschmidt

Ur-Clichy kann nicht einfach geschrumpft werden

Es ist ja auch nicht so simpel, einfach das Ur-Clichy in Raumgröße und Speisenangebot zu schrumpfen und fertig ist die Laube. Einzelne Gerichte sind weiterhin sehr aufwendig in Zusammensetzung und Zubereitung – wollen anscheinend an alte Glanzzeiten erinnern, anstatt ein neues Kapitel aufzuschlagen – was sich ein kleines Küchenteam nicht ohne Weiteres aus dem Ärmel schüttelt. Die Seezungenröllchen (36 Euro) etwa, bei denen manche Altmeister vor Freude in die Hände klatschen. Echtes Küchenhandwerk ist nötig, um solch eine Kreation – hier aus Fischfarce, Seezungen- und Hummerstückchen – zuzubereiten. Und die Roulade ist gut gemacht, allerdings auch zu lange und/oder bei zu hoher Temperatur gegart, die Soße wurde stark mit Zitronengras parfümiert. Kochen auf hohem Niveau ist eben Präzision, die auch proportional mit der Routine in neuen Räumlichkeiten zunimmt.

Bei schönem Wetter stehen den Gästen im Außenbereich zehn Sitzplätze zur Verfügung. Quelle: Tim Schaarschmidt

Köche unter ständiger Beobachtung

Die Küche bietet etwa Einblick durch eine große Panoramascheibe, was von den Köchen eine durchweg disziplinierte Arbeitsweise abverlangt, auch in Konzentrationsmomenten des Servicestresses stehen sie schließlich unter Beobachtung. Das ist für manchen ungewohnt. Der Gastraum – untergebracht in einem ehemaligen Kiosk – ist klein bemessen, man sitzt also zwangsläufig nah beieinander. Zumal das Lokal bei unseren Besuchen, beide Male unter der Woche, restlos belegt ist. Das hat den Vorteil, dass ich den Nebentisch ausspionieren kann. Eine Frau ruft nämlich beim Verkosten ihrer Vorspeise: „Boah, ist das lecker!“ Gemeint war offensichtlich das Carpaccio von bunten Beten mit Schafsfußpilzen und Currydressing (19,50 Euro). Bestelle ich mir prompt selbst. Recht hatte die Dame.

Dekorativ angerichtet: Maisentenbrust aus der Region Brandenburg mit Flan von Pfifferlingen, Kirschen und Kartoffelkuchen. Quelle: Tim Schaarschmidt

Eine Wucht ist auch der rosa gebratene Hirschrücken (28 Euro) mit Callebaut-Jus. Die kräftige Kakaonote wird durch die intensive Soße gut aufgefangen und durch Trüffelschaum aufgehellt. Eine Soße wie aus dem Lehrbuch. Die Gemüse (Kürbis, Kohlrabi, Möhre, Beten) sind allesamt ideal gegart. Wenn dieses Niveau hier bald Standard sein sollte: Hut ab. Begleitet werden alle Speisen von guten Weinen der respektablen Weinkarte. Hervorragend ist auch das abschließende Pflaumenkompott mit einer Haube etwas zu stark abgeflämmten Eischnees und einer großen Nocke exzellentem Haselnusseis (12 Euro). Boah.

Fazit

Reimann ist auch mit seinem P´tit Clichy eine Bereicherung für die Stadt, auch wenn sich das Team noch einspielen muss. Die Preise sind gehoben.

Gesamt 7/10 – Küche 8, Ambiente 6, Service 7

Kontakt:

P´tit Clichy

Weißekreuzstraße 31

30161 Hannover Telefon: 0511 312 447

Internet: www.ptit-clichy.de

Öffnungszeiten: mittwochs bis sonnabends von 12 bis 14 Uhr und 17.30 bis 22.30 Uhr, sonntags von 11.30 bis 16 Uhr; ab 22. Juni: dienstags bis freitags von 17 bis 23.30 Uhr, sonnabends von 12 bis 24 Uhr. Wegen der coronabedingt eingeschränkten Sitzplatzzahl hat das P’tit Clichy derzeit zwei Belegungszeiten am Abend: 17.30/18 bis 20 Uhr sowie 20/20.15 Uhr bis Ende

Barrierefreiheit: nein

Von Hannes Finkbeiner