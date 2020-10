Linden-Nord

Eier mögen Linda Opitz und ihr Freund Lukas Hoffmann gern. Doch die Exemplare, die sie nun auf dem Frühstückstisch haben, schmecken ihnen besonders gut. Denn die kommen aus dem eigenen Stall: Fünf Hühner picken und scharren derzeit auf dem Rasen im Hinterhof des Häuserblocks, in dem das Studentenpaar wohnt. Ein bisschen Bauernhofatmosphäre mitten in Linden-Nord.

Für zunächst vier Wochen kümmern sich die 27-Jährige und ihr Freund mit weiteren Mietern ihrer Hausgemeinschaft aus der Wilhelm-Bluhm-Straße um die gefiederten Gäste. Die Hühner – braune Rhodeländer und schwarze Sussex mit weißen Federn – sind auf Bestellung eingetroffen. Geliefert hat sie Thomas Weiss. Der Handelsvertreter aus Isernhagen-Süd ist seit knapp zwei Jahren mit einem besonderen Unternehmen am Start: Er vermietet Hühner an Menschen, die in der Stadt wohnen – mit dem Ziel, ihnen ein außergewöhnliches naturnahes Erlebnis zu verschaffen. Vor allem Kindertagesstätten, Schulen und Seniorenheime gehören zu den Kunden der Firma Hanno-Huhn. „Aber zunehmend habe ich auch Anfragen von Privatleuten“, sagt Weiss.

Rundum-Paket für 89 Euro pro Woche

Wie von Linda Opitz. „Ich wollte meinem Freund ein nicht alltägliches Geschenk zu seiner bestandenen Bachelorarbeit machen“, sagt sie. Nach Rücksprache mit dem Vermieter, der Wohnungsgenossenschaft Ostland, stand schnell fest, dass die Hühner in dem Hinterhof Station machen dürfen. Mehr noch: Die Ostland unterstützt das Projekt gezielt für ihre Mieter und übernimmt die Kosten. Bei 89 Euro pro Woche liegt der Preis für das Rundum-Paket, das Weiss anbietet. Dazu gehören fünf Hennen samt Stall mit mobilem Zaun, Futter, Sand und einer ausführlichen Einführung in die Tierhaltung. Und: Eine etwa 25 Quadratmeter große Grünfläche oder ein entsprechender Erdboden sind Bedingung.

Thomas Weiss (Mitte) vermietet die Hühner. Daniela Kremer und Andreas Wahl von der Ostland unterstützen das Projekt für ihre Mieter. Quelle: Samantha Franson

Die Veterinärbehörden hätten sein Miethuhn-Konzept drei Monate geprüft und dann genehmigt, erklärt Weiss. „Meines Wissens gibt es in der Region Hannover sonst keinen mehr, der so etwas anbietet.“ Insgesamt 75 Hühner hält er auf seinem Grundstück in Isernhagen-Süd. Der Unternehmer kauft die Tiere beim Züchter, danach durchlaufen sie seine dreimonatige „Hühnerschule“: Er bietet ihnen viel Auslauf, gewöhnt sie Schritt für Schritt an den Kontakt zum Menschen und füttert sie auch aus der Hand.

Mieterin Laura Rugen zeigt ihrer fünf Monate alten Tochter Tova, woher die Eier kommen. Quelle: Samantha Franson

Beruhigende Wirkung

Nach einer guten Woche haben sich die Hühner aus Isernhagen-Süd bestens an ihre neuen Nachbarn aus der Wilhelm-Bluhm-Straße gewöhnt. „Die sind supersüß. Ich könnte denen den ganzen Tag zugucken, sie haben auch so etwas Beruhigendes“, schwärmt Linda Opitz. Es mache Spaß, sich um die Tiere zu kümmern, sagt Lukas Hoffmann. Mit fünf anderen Mietern, die sich ebenfalls für die Hühner begeistern, füllen sie täglich Futter und Wasser nach. Zweimal pro Woche wird das Gehege gereinigt. „Die Eltern meines Mannes haben einen Bauernhof, da finde ich es schön, wenn meine Tochter auch in der Stadt mal Hühner sieht“, sagt Laura Rugen. Sie hilft als „Hühnerpatin“ mit, die fünf Monate alte Tova schaut interessiert dabei zu. Auch die 89-jährige Martha Wiesener freut sich über die tierischen Gäste.

Nachhaltig und pädagogisch Das Unternehmen Hanno-Huhn vermietet Hühner von Anfang März bis Ende November, in der Regel für bis zu vier Wochen. Kunden kommen aus der Region Hannover, Niedersachsen und auch aus anderen Bundesländern. 80 bis 90 Prozent der Miethühner gehen an Kitas, Schulen, Alten- und Behinderteneinrichtungen. Im Vordergrund stehe ein pädagogisches Ziel, sagt Firmengründer Thomas Weiss: Die Kinder lernten, Verantwortung für ein Tier zu übernehmen – und erführen, wo die Eier herkommen. Bei älteren Menschen könnten die Hühner Erinnerungen an frühere Zeiten wecken, in denen die Tierhaltung zu Hause vielerorts noch selbstverständlich war. Privatleute, die Hühner mieten, würden häufig von dem Gedanken an Nachhaltigkeit und gesunde Lebensmittel geleitet, berichtet Weiss. Sie wollten testen, ob die Hühnerhaltung in ihrer Wohnumgebung grundsätzlich möglich ist und ob sich ein solches Projekt mit ihrem Alltag in Einklang bringen lässt. Etwa die Hälfte der Interessenten entscheide sich dann auch dafür, längerfristig eigene Hühner zu halten.

„Wir mussten auch schon einige Hennen wieder einfangen, die es geschafft haben, durch ein Loch im Zaun zu schlüpfen“, berichtet Hoffmann. Von ihrer Erdgeschosswohnung aus haben er und seine Freundin die Tiere gut im Blick. Sprichwörtlich mit den Hühnern aufstehen müssen sie nicht. Weiss hat in den Käfig einen Dämmerungssensor eingebaut, wenn dieser morgens langsam öffnet, drängeln die Hühner schon nach draußen. Danach beginnen sie mit der Futtersuche und legen im Verlauf des Vormittags ihre Eier. Auf rund 200 Stück bringt es eine Henne im Jahr. Derzeit legen die fünf Hühner aus der Wilhelm-Bluhm-Straße zusammen drei bis vier Eier pro Tag. In der kälteren Jahreszeit lasse die Zahl noch weiter nach, kündigt Weil an.

Mieterin Martha Wiesner (89) erinnert sich noch an frühere Zeiten, in denen das Hühnerhaltung in der Stadt keine Ausnahme war. Quelle: Samantha Franson

Längerfristige Perspektive

Bis zum 3. November können Opitz, Hoffmann und ihre Nachbarn jedenfalls noch frische Frühstückseier aus eindeutig regionaler Produktion genießen. Sie würden sich freuen, wenn dieser ganz besondere Mietvertrag der Ostland verlängert würde. Die Saison bei Hanno-Huhn läuft bis Ende November. Doch Ostland-Vorstand Andreas Wahl denkt langfristiger: „Wir finden das Projekt richtig gut und würden es gern auch anderen Mietern anbieten.“ Ziel sei es, nach der Startphase weiteres Wissen und praktische Erfahrungen zu sammeln, damit interessierte Nachbarn an geeigneten Standorten in der Stadt auch längerfristig Hühner halten könnten.

Von Juliane Kaune