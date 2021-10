Hannover

Immer der Nase nach. Verlockend riecht es auf dem Weg in den Keller des Wohnhauses an der Schlägerstraße 21. Stufe für Stufe geht es hinab, der Duft von Vanille und warmer Schokolade wird intensiver. Am Ende der Treppe angekommen, scheint die Zeit still zu stehen. In Küchenräumen mit dem Ambiente der Fünfzigerjahre sind in weiße Kittel gekleidete Konditorinnen und andere Kolleginnen am Werk. Sie alle widmen sich mit flinken Fingern einer Aufgabe: Rundum von Hand gefertigte Trüffel stellen sie in der Kellermanufaktur her, verpacken die süßen Kugeln dann in Kartons, Dosen oder Tütchen und kleben schließlich das Label der Firma Güse darauf.

Produktion in der Kellermanufaktur

Seit 1956 werden am gleichen Ort in der Südstadt die Trüffel des Traditionsunternehmens produziert. Die Güse-Geschichte reicht aber noch viel weiter zurück: 1921 gründeten Emil Güse und seine Frau Luise ihre Schokoladenmanufaktur mit angeschlossenen Verkaufsräumen, damals noch an der Georgstraße nahe dem Aegi. Der Konditor kreierte mit großer Leidenschaft Figuren aus Schokolade – und widmete sich ebenso ambitioniert der „Königin der Pralinen“, dem Trüffel.

„Noch heute fertigen wir unsere Trüffel nach dem Grundrezept meines Großvaters“, sagt Sabine Güse-Henschel, die den Betrieb mit 25 Beschäftigten gemeinsam mit ihrem Bruder Klaus in dritter Generation führt. Bis zum fertigen Leckerbissen sind drei Tage und acht Arbeitsschritte nötig. Auch nach 100 Jahren ist das Rezept ein gut gehütetes Geheimnis. „Derzeit kennen es nur drei Leute“, erklärt die 56-jährige, die ihre Mitarbeiterinnen Elke Fritsch und Lena Wittmershaus ins Vertrauen gezogen hat. Klaus Güse hat die Kompetenz rund um die Trüffelfertigung seit der Betriebsübernahme 1987 seiner Schwester überlassen, er kümmert sich um das Geschäftliche.

Sabine Güse-Hensel entwirft die Geschenkverpackungen für die Trüffel aus der hauseigenen Manufaktur selbst. Quelle: Irving Villegas

6000 bis 7000 Trüffel pro Tag

In den engen Kellerräumen werden pro Tag 6000 bis 7000 Trüffel gefertigt, im Jahr weit mehr als eine Million. Dazu kommen rund 100.000 handgeschöpfte Schokoladen, die teilweise internationale Preise gewonnen haben, und eine große Zahl weiterer Pralinen. Verkauft werden die Spezialitäten in der Filiale an der Rathenaustraße, in der Markthalle und ausgewählten Edeka-Läden. Die Filiale am Steintor, die sieben Jahrzehnte lang ein fester Standort war, wurde 2014 aufgegeben und dafür das Versandgeschäft für Firmen aufgebaut.

Ein bisschen verrät Güse-Henschel aber dann doch über das Innenleben ihrer Trüffel: Es besteht im Wesentlichen aus Butter, Kuvertüre, Schokolade und Fondantzucker, dann kommen je nach Sorte Fruchtessenzen, Alkohol und Gewürze hinzu. „Wir verarbeiten nur natürliche Zutaten“, erklärt die Expertin. „Und wir verwenden keine Hohlkörper, in die die Masse eingespritzt wird, wir rollen alle Trüffel per Hand.“ Erst danach werden diese mit Glasur überzogen. Dieses Verfahren sei, so haben Güse-Henschels Recherchen ergeben, bundesweit eine Seltenheit.

Chili-Limone und Blutorange sind Trendsorten

Rund 60 Sorten zum Preis von 65 Cent pro Stück sind erhältlich – von Klassikern wie Sahne-Vollmilch und Cognac-Zartbitter über Geschmacksrichtungen wie Marzipan-Walnuss und Mousse au Chocolat bis zu Kreationen wie Chili-Limone, Blutorange, Cheesecake oder Aperol mit dem Aroma des gleichnamigen Aperitifs. „Ich denke mir eben immer wieder gern etwas Neues aus“, sagt Güse-Henschel, die selbst eine Vorliebe für Rum-Rosine hat.

An diesem Morgen stehen Himbeer-Panna-Cotta-Trüffel auf der Produktionsliste. Konditorin Elke Fritsch, seit 19 Jahren im Unternehmen tätig, ist in ihrem Element. Vor ihr liegt die ausgerollte Trüffelmasse, die sie unter ein Gerät schiebt, das an einen überdimensionalen Eierschneider erinnert und im Fachjargon Harfe heißt. Mit Kraft drückt die 57-Jährige das Gitter und hebt es wieder: Es sind Trüffelwürfel entstanden. Damit sie zu Kugeln werden, ist Geschick gefragt. Blitzschnell öffnet Fritsch ihre Handflächen und gibt den kleinen quadratischen Blöcken die gewünschte Form.

Handarbeit an der Harfe

Die Harfe ist eine Anschaffung von Firmengründer Emil Güse. Anfang der Fünfzigerjahre habe er sie gekauft, erzählt seine Enkelin, die ihren 1958 bei einem Autounfall verstorbenen Opa nur aus Erzählungen kennt. Im gleichen Jahr trat ihr Vater Klaus-Dieter Güse in die Firma ein. Auch andere Utensilien, die noch immer ihren Dienst tun, hat der Firmengründer hinterlassen. „Die alte Küchenwaage wird jedes Jahr neu geeicht“, sagt Güse-Henschel lächelnd. Sie liebt es, so die Vergangenheit lebendig zu halten – und im besten Sinne nachhaltig zu produzieren. Allerdings hat die Mixmaschine ihren Geist aufgegeben und musste durch ein modernes Pendant ersetzt werden.

Umso lauter arbeitet ein Gerät aus Großvaters Zeiten, durch das langsam flüssige weiße Schokolade läuft. „Das ist unsere Überzugmaschine“, erklärt Güse-Henschel. Damit kann eine größere Menge Trüffel gleichzeitig glasiert werden. Jedes Exemplar wird zweimal überzogen – mit dunkler, hellbrauner oder eben weißer Hülle. Für das Finale hält Konditorin Lena Wittmershaus, mit 27 Jahren eine der jüngsten Güse-Beschäftigten, eine mit Kuvertüre gefüllte Tülle bereit, um auf jeden der weißen Trüffel einen dunklen Kringel zu setzen. Die Verpackungen für die Leckereien entwirft die Firmenchefin alle selbst – zum Jubiläum gibt es eine Sonderedition mit dem Motiv des Neuen Rathauses im Zeichenstil der Zwanzigerjahre.

Fünf bis sechs Trüffel am Tag

Auch wenn sie täglich mit Trüffeln zu tun hat, nascht Güse-Henschel noch immer gern. „Ich esse jeden Tag fünf bis sechs Trüffel, auch mal einen zum Frühstück“, gesteht sie. 56 Kalorien hat jede Kugel. „Mein Stoffwechsel verlangt danach“, meint sie schmunzelnd. Auch ihre 13, 16 und 19 Jahre alten Töchter seien Trüffel-Fans, sagt sie. Beste Voraussetzungen, die Familientradition in vierter Generation fortzusetzen.

Von Juliane Kaune