Hannover

Im Maschsee wird in diesem Jahr ordentlich abgefischt: Von den 3000 Jungkarpfen, die die Fischzucht Marco Neumann aus der Nähe von Hamburg im Frühsommer in den See gesetzt hat, sind den Fischern jetzt 1200 Tiere ins Netz gegangen – mit einem stolzen Erwachsenengewicht von 1,5 bis fünf Kilogramm. Traditionell werden die Fische am Tag vor Heiligabend sowie vor Silvester zwischen 10 und 16 Uhr direkt am See verkauft.

Der Fischwagen hat allerlei zubereiteten und geräucherten Fisch aus dem hannoverschen Haussee zu bieten, wer allerdings Frischfisch haben möchte, kann sich vor Ort ein Exemplar auswählen, das dann fachmännisch geschlachtet und ausgenommen wird. Allerdings nur solange der beschränkte schwimmende Vorrat reicht.

Auch Stör, Wels, Zander und Hecht im Angebot

„In diesem Jahr haben wir auch ordentlichen Beifang gemacht“, sagt Felix Stähler, der in der Fischzucht seine Ausbildung macht und mit seinem Kollegen Eike Block die Fische zerlegt und verkauft. Neben den traditionellen Karpfen sind daher auch Stör, Wels, Zander, Schleie und Hecht im Angebot.

Auch Forelle, Lachsforelle und Saibling können die Hannoveraner am Maschsee kaufen – die sind allerdings zuvor hier nicht geschwommen. „Es gibt jede Menge Muscheln und Krebse im See – eine gute Nahrungsgrundlage für die Fische“, sagt Stähler. Zwar hätten Kormorane auch ordentlich Tiere aus dem Wasser geholt, alles in allem sei 2019 aber ein gutes Fischfangjahr am Maschsee.

Opa kocht Fisch: Marek Wieckowski wählt den Weihnachtskarpfen fürs Festessen direkt aus dem Maschsee aus. Ophelia (8), Amelia (2), Konrad (30) und Elisa Dzenakolthun (26) aus Wettbergen feiern gemeinsam mit dem Großvater. Quelle: Katrin Kutter

Maschsee-Karpfen aus Tradition

Seit 2016 hat die Zucht Neumann die Fangrechte für Hannovers Haussee, im zweiten Jahr wird direkt gegenüber des Sprengel Museums verkauft. Ein Ehepaar hat sich für Aal entschieden, rund 35 Euro kostet der Fisch für das Festmenü. Marek Wieckowski holt sich traditionell seinen Karpfen aus dem Maschsee. Der gebürtige Pole, der seit 30 Jahren mit seiner Familie in Wettbergen lebt, ist an Weihnachten zuständig für das Festessen. Tochter Elisa Dzenakolthun lobt die Kochkünste von Papa und erzählt, was noch alles zum polnischen Weihnachten gehört. „Oblaten, eine Wunschliste für das neue Jahr sowie ein Groschen, damit uns im kommenden Jahr nie das Geld ausgeht.“ Nachdem der Karpfen verspeist ist, singen sie mit Opa sowie Ehemann Konrad und den Töchter Ophelia und Amelia Weihnachtslieder.

Geräuchter und frisch: Direkt am Ufer wird der Fisch verkauft. Quelle: Katrin Kutter

Im vergangene Jahr waren Fischwagen und Netze im See in rasantem Tempo ausverkauft. Diesmal wird der Fischvorrat länger halten, wenngleich die meisten Tiere bereits in der Nacht vor dem Verkauf von den Experten küchenfertig zubereitet werden. Am Montag, 30. Dezember, können Fischliebhaber noch einmal am See vorbeischauen, um sich mit frischem Karpfen für das Silvesteressen einzudecken.

Von Susanna Bauch