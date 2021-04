Hannover

Mit beschwingtem Schritt und mit Sporttasche kommt der Mittzwanziger mit den schwarzen kurzen Haaren aus dem Fitnessstudio. Gerade hat er eine Stunde im Studio FitX in Hannover-Vahrenwald an den Geräten trainiert: „Endlich wieder Sport, das tut gut“, sagt er. Wo er in den vergangenen fünf Monaten trainiert habe – draußen oder in der Garage? „Gar nicht“, antwortet der junge Mann, „das ist es ja eben.“ Wann er sich für das Training angemeldet habe? „Sofort, als ich gesehen habe, dass es wieder geht.“

Neustart nach fünf Monaten

Seit Freitagnachmittag hat das weitläufige Fitnessstudio im Gewerbegebiet am Alten Flughafen nach fünf Monaten Zwangspause wieder geöffnet und gehört damit zu den ganz wenigen in der Stadt. „Wir haben eine offizielle Genehmigung“, sagt einer der Trainer am Empfang. Trainiert werden darf nur einzeln, nach einem strengen Hygienekonzept und nach elektronischer Voranmeldung. Das Angebot gilt nur für bestehende Mitgliedschaften, Neuaufnahmen oder Probetrainings sind zurzeit nicht möglich.

44 Personen können den Tag über jeweils eine Stunde Hanteln heben oder übers Laufband sprinten. Das Studio hat rund um die Uhr – also 24 Stunden pro Tag – geöffnet. Die Mitglieder kämen auch nachts, so froh seien sie, dass sie endlich wieder Sport treiben könnten, sagt ein Trainer. Wenn jemand trainiert habe, werde eine Viertelstunde alles desinfiziert, erläutert ein Mitarbeiter. Durch die Pause sei auch sichergestellt, dass sich die Sportler nicht begegneten.

Individualtraining ist möglich

Das Unternehmen FitX betreibt Studios in ganz Deutschland. Geöffnet haben derzeit jedoch nur das Studio in Hannover sowie die Center im Saarland und in Schleswig-Holstein. Grundsätzlich sind auch in Niedersachsen die Fitnessstudios für den allgemeinen Publikumsverkehr geschlossen.

Möglich ist aber laut Verordnung Individualtraining allein, mit Personen des eigenen Hausstandes oder maximal einer anderen Person aus einem anderen Haushalt. Das gilt auch in Hochinzidenzkommunen wie der Region Hannover. Somit könnten Fitnessstudios mit genehmigtem Hygeniekonzept eine Betriebserlaubnis auch in der Corona-Zeit erhalten, sagt eine Sprecherin des Sozialministeriums. Auch bei medizinischer Indikation etwa wegen Rückenschmerzen können Studios offenbar für Einzeltraining öffnen. Das Verwaltungsgericht Hannover hatte im Februar entschieden, dass die Studios ihre Räume auch an Familien vermieten können. Trainiert werden darf dann nur einzeln oder von Mitgliedern eines Haushalts.

Die Betriebserlaubnis für die einzelnen Studios erteilt die Region. Auskunft zum Studio in Vahrenwald kann die Behörde aber erst am Montag geben.

Von Saskia Döhner