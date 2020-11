Fitnessstudios bleiben dicht – Gericht lehnt Klagen der Betreiber vorerst ab

Hannover

Freizeitsportler und Fitness-Fans müssen weiterhin zu Hause oder an der frischen Luft trainieren. Die niedersächsischen Fitnessstudios bleiben bis Ende November geschlossen, so wie es die Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen vorsieht. Eine Klage mehrerer Studiobetreiber, darunter auch aus Hannover, hat das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg am Freitag im Eilverfahren abgewiesen. Die Richter gehen davon aus, dass der massive Eingriff in die Berufsfreiheit angesichts rapide steigender Infektionszahlen und der damit verbundenen Gefahr für Leib und Leben „gegenwärtig hinzunehmen sei“. Der Beschluss ist unanfechtbar.

Schließungen effektiver als Hygienemaßnahmen

Der Senat des Gerichts ist der Ansicht, dass das Land bei der Schließung von Betrieben wie Fitnessstudios nicht willkürlich gehandelt habe, sondern das Infektionsgeschehen im Blick hatte. Einen Strategiewechsel von bloßen Beschränkungen des Betriebs zu Schließungen habe das Land als „erforderlich“ erachten dürfen.

Studiobetreiber hatten sich zudem darauf berufen, dass ihre umfangreichen Hygienekonzepte nachweislich die Ansteckungsgefahr minimieren. Dem hält das Gericht entgegen, dass angesichts der Infektionsdynamik die Hygienemaßnahmen in den Studios nicht so effektiv seien wie Betriebsschließungen. Die Richter weisen weiterhin daraufhin, dass der Staat die entstehenden Umsatzeinbußen kompensieren wolle.

Kommt es noch zur mündlichen Verhandlung?

Ob die Corona-Verordnung des Landes mit dem Gleichheitsgrundsatz zu vereinbaren sei, lässt das Gericht ein Stück weit offen. Dies müsse in einem sogenannten Hauptsacheverfahren eingehender geprüft werden, heißt es vonseiten des Gerichts. Ob es zu einer mündlichen Verhandlung überhaupt kommt, ist unklar, denn möglicherweise dürfen die Studios in drei Wochen wieder öffnen.

Von Andreas Schinkel