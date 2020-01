Hannover

Trampolinspringen – das klingt nach akrobatischen Höchstleistungen, nach lustigen Wettkämpfen im Privatfernsehen und nach Kindergeburtstag. Doch hier im hell erleuchteten Trainingsraum des Turn Klubbs zu Hannover (TKH) dient der straff gespannte Stoff unter meinen Füßen vor allem dazu, mich ordentlich aus der Puste zu bringen. Ausdauertraining steht auf dem Programm, dicht gedrängt stehen die sechseckigen Geräte im Raum. Trainerin Sylvia Günther schaltet die Musik an, dann geht es los.

TKH hat eigenes Fitnessstudio eröffnet

Der Turn Klubb bietet nicht nur Turnen an. Hannovers Traditionsverein ist seit Jahren stetig gewachsen, zählt inzwischen rund 7000 Mitglieder und hat die Fitnesswelle nicht verschlafen. Immer mehr Hannoveraner halten sich in Form mit abwechslungsreichen Übungen – von klassischen Aerobic-Kursen bis zum Fit-Boxen. Immer neue Modewellen schwappen durch die Fitnesswelt. Man kann das als traditioneller Sportverein argwöhnisch beäugen, oder wie der TKH ein eigenes Fitnessstudio in der Maschstraße eröffnen. 1000 Mitglieder sind dort angemeldet, sie stemmen nach Feierabend Gewichte, entspannen sich bei Yoga und Pilates, gehen zum Ballett – oder hüpfen um die Wette.

Christoph Weber leitet das Fitnessstudio des TKH. Quelle: Tim Schaarschmidt

Nicht hüpfen, sondern stemmen

„Ihr dürft nicht zu hoch hüpfen, sondern müsst die Füße ins Trampolin stemmen“, rät Trainerin Sylvia. Tatsächlich hopse ich anfangs viel zu hoch, sodass ich Mühe habe, der hohen Frequenz der Bewegungen zu folgen. Joggen mit hochgezogenen Knien klappt ganz gut, auch den Twist, Hüpfen mit Hüftschwung, bekomme ich hin, hopsen mit abwechselnden Tritten nach vorne ist schon schwieriger. Meine Konfusion nimmt zu, als die Trainerin alle Bewegungselemente in schneller Folge zu Choreographien verbindet. Dankbar bin ich, als die erste Trinkpause verkündet wird.

„Jumping ist der Renner“

Für Jumping-Kurse müssen sich die Mitglieder des TKH gesondert anmelden. „Das liegt daran, dass wir nur eine begrenzte Anzahl von Trampolinen haben“, sagt Studioleiter Christoph Weber. Sobald ein Kurs freigeschaltet wird, ist er binnen Minuten ausgebucht. „Jumping ist derzeit der Renner“, sagt Weber. Trainiert werden neben der Beinmuskulatur auch der untere Rücken. „Manche Kursleiter setzten auf Kraftübungen, machen Bauchaufzüge auf dem Trampolin oder Liegestütze“, sagt Trainerin Sylvia. Bei ihr gehe es vor allem um Ausdauer.

Trainerin Sylvia Günther setzt auf Ausdauer, weniger auf Krafttraining. Quelle: Tim Schaarschmidt

Frosch-Wetthüpfen ohne Muskelkater

Das bekomme ich zu spüren. Die Schrittfolgen werden schneller, wir sind ständig in Bewegung. Nach der Hälfte der Zeit bekomme ich endlich ein Gefühl für das Sportgerät, stemme die Füße in die Bespannung und vermeide hohe Hüpfer. Dadurch gelingt es mir, in den Rhythmus von Musik, Bewegung und Anfeuerungsrufen der Trainerin einzutauchen. Gegen Ende des einstündigen Kurses stampfen wir mit gespreizten Beinen aufs Trampolin. Das sieht ein bisschen aus wie Frosch-Wetthüpfen. Wir zählen laut die Sekunden bis zum Ende der Übung, schweißüberströmt und mit einem Lächeln.

„Du wirst keinen Muskelkater spüren“, meint die Trainerin nach dem Kurs. Und sie hat Recht: Am nächsten Tag schmerzt nichts, der Körper fühlt sich angenehm durchgeknetet an.

Die Mitgliedschaft beim TKH-Fitnessstudio kostet für Erwachsene 39, 90 Euro, ermäßigt 29,90 Euro. In dem Preis sind sowohl etliche Kurse inbegriffen als auch das individuelle Training mit Hanteln und Geräten auf der 400 Quadratmeter großen Kraftfläche. Einziges Manko: Das TKH-Studio verfügt über keine Sauna, auch ein Schwimmbecken, etwa für Aqua-Gymnastik, gibt es nicht.

Von Andreas Schinkel