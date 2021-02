Hannover

An zahlreichen Altglascontainern in Hannover kommt es derzeit zu teilweise chaotischen Zuständen. Viele Container sind überfüllt, daneben liegen oft Flaschen in großen Haufen, auch Scherben verteilen sich auf die Gehwege. Immer mehr Bürger beschweren sich über die Zustände an den Wertstoffinseln.

„Flaschen nicht einfach zum Container stellen“

Der Abfallwirtschaftsbetrieb Aha macht für die Probleme den Wintereinbruch und die extreme Wetterlage verantwortlich. Das habe möglicherweise zu Verzögerung bei der Leerung der Altglascontainer geführt, sagt Sprecherin Helene Herich. Das Unternehmen rechnet damit, dass sich die Lage in den kommenden Tagen normalisieren werde. Für die Leerung der Container sei ein privates Unternehmen im Auftrag des Dualen Systems verantwortlich.

Aha ist für die Sauberkeit und die Beseitigung von Müllablagerungen an den Containerstellplätzen zuständig, und werde sich darum kümmern, sagte die Sprecherin. Allerdings dürften Flaschen dort nicht einfach abgelegt werden, weil der Container voll sei. Wer Flaschen dort hinstelle, begehe eine Ordnungswidrigkeit, es handele sich um wilde Müllablagerungen. Allein in der Landeshauptstadt gebe es rund 250 Wertstoffinseln, auf denen auch Glascontainer aufgestellt seien, in der gesamten Region etwa 570.

Fahrer entscheiden selbst

Das Altglas ist nur eins der Probleme bei der Müllentsorgung in diesen Tagen. Anfang der Woche hatte es aus dem Umland zahlreiche Beschwerden über das private Entsorgungsunternehmen Remondis gegeben. Die Firma holt im Umland die gelben Säcke für Verpackungsmüll ab. In der vergangenen Woche hatte Remondis die Touren komplett abgesagt, auch am Montag und Dienstag waren viele Säcke am Straßenrand stehen geblieben. Remondis hatte dafür schlecht geräumte Straßen verantwortlich gemacht. Regionspolitiker hatten darauf mit Verärgerung reagiert.

Auch an Aha gab es inzwischen Kritik von Bürgern, weil in einigen Straßen Müll abgeholt wurde in anderen jedoch nicht. Jeder Fahrer entscheide bei Aha selbst, in welche Straße er fahre und in welche nicht, meint Unternehmenssprecherin Herich. Der Fahrer trage die Verantwortung für sein Handeln. Daher könne es passieren, dass eine Abfallart abgeholt wurde und die andere nicht.

Von Mathias Klein