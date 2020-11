Kaffee aus Uganda: Kaum eine Cafébetreiberin wird so genau wissen, wo ihr Kaffee herkommt, wie Anna Lina Bartl. Die Wissenschaftlerin war selbst schon mehrfach in Uganda, um für ihre Promotion zu forschen, und hat mit den Kaffeebäuerinnen und -bauern am Mount Elgon auf dem Feld gearbeitet. Jetzt bezieht sie Spezialitätenkaffee von ihnen und verkauft ihn zu fairen Preisen bei Mulembe in Hannover-Limmer. Ein Teil von dem Geld, das sie einnimmt, fließt zurück nach Uganda. Bartl kennt die Probleme vor Ort – es ist ihr Forschungsschwerpunkt. Sie hat mittlerweile ein Unterstützungsnetzwerk für die dortigen Kaffeeproduzenten eingerichtet, das von Beratung und Training bis zur Unterstützung beim richtigen Equipment reicht.

Geöffnet ist Mulembe an der Harenberger Straße 3 derzeit für den To-go-Verkehr an Werktagen jeweils von 7 bis 11 und 13 bis 18 Uhr sowie an den Wochenenden von 11 bis 18 Uhr. Dienstags ist Ruhetag.

Gemüse ­direkt aus der Region: Wer bei Martin Ingelmann einen Ernteanteil bestellt, weiß nicht immer ganz genau, was drin sein wird, aber er kann sich ganz sicher, dass alles regional angebaut wurde und Bioqualität hat. Der Gemüsebauer hat 2018 mit 35 Privatleuten Solawi – kurz für „Solidarische Landwirtschaft“ – gegründet. Ziel war es, nachhaltig Gemüse anzubieten, das Ingelmann auf seinem Hof in Algermissen anbaut und mittlerweile an mehr als 200 Haushalte in der Region weiterverkauft. Das Besondere ist, dass die Kunden monatliche Beträge an die Solawi zahlen – und dafür je nach Erntezeit und Witterung entsprechende Ernteanteile an acht Depots in der Region abholen können. Dank des festen monatlichen Betrags haben Ingelmann und seine Mitarbeiter finanzielle Sicherheit. Neben ihm gibt es noch zwei weitere Solawis in der Region: Solawi Wildwuchs in Leveste und Gut Adolphshof in Lehrte. Bei Letzterem sind im Ernteanteil auch regionale Milchprodukte und Fleisch in Bioqualität enthalten.

Hannovers ältestes vegetarisches Restaurant: Das Hiller an der Blumenstraße 3 in der Innenstadt gibt es bereits seit 1955. Es ist das älteste vegetarische Restaurant Deutschlands und allein deswegen einen Besuch wert. Seit 2012 gibt es hier nur noch vegane Kost.

Vegane Burger: Bei Burgernah Linden gibt es – Burger – klar, allerdings nur vegane. 2016 hat das erste vollvegane Burgerrestaurant der Stadt aufgemacht und hatte Erfolg. Seit vier Jahren betreiben Markus Stein und Karin Olaf das Restaurant in der Offensteinstraße. Auf der Speisekarte stehen etwa Sojanuggets, Sojagyros und veganer Käseburger, zubereitet ohne Zusatz- und Konservierungsstoffe.

Speisen von buddhistischen Mönchen: Das Vegan Village verfolgt noch einen anderen nachhaltigen Ansatz: Auch hier wird vegane Kost angeboten, allerdings zahlt jeder nur so viel, wie er oder sie möchte. Buddhistische Mönche bieten hier Speisen auf Basis freiwilliger Spenden an. Die Zutaten für ihre Gerichte erhalten sie zum Teil von ihrem Mutterkloster im vorpommerschen Greifswald. Das Vegan Village befindet sich an der Calenberger Straße in der Calenberger Neustadt.

