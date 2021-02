Hannover

Im Handel gibt es Fleisch aus dem Labor noch nicht. Aber weltweit laufen sich Start-ups warm, die große Marktchancen für Hamburger, Rib-Eye-Steak und Würste aus Zellkulturen wittern. Doch wollen Kunden wirklich künstliches Fleisch, das in Bioreaktoren heranwächst? Die Tierärztliche Hochschule Hannover (TiHo) startet jetzt dazu eine bundesweite Online-Umfrage, die Teil einer weltweiten Befragung ist.

Grundlage für Laborfleisch sind tierische Stammzellen, die aus lebenden oder geschlachteten Tieren gewonnen werden. Möglich ist das grundsätzlich mit wohl jeder Tierart, Versuche gibt es bisher vor allem mit Huhn, Rind und Schwein. Die Stammzellen werden so behandelt, dass aus ihnen in einer Nährlösung Muskelzellen entstehen. Damit aus diesen Zellen im sogenannten In-vitro-Verfahren eine Fleischmasse heranwächst, muss der umgebende Bioreaktor bei rund 37 Grad laufen, der Körpertemperatur von Säugetieren. Das dauert rund drei bis vier Wochen. „Und es kostet viel Geld, deshalb ist der Preis von Fleisch aus Zellkulturen zurzeit nicht wettbewerbsfähig“, erläutert Professor Hans-Wilhelm Windhorst.

Fleischproduktion im Labor ist teuer

Windhorst nennt als Beispiel einen Burgerpatty mit 160 Gramm. „Ein solcher Patty aus In-vitro-Fleisch würde 10 bis 12 Euro kosten. Das liegt weit über dem, was Konsumenten üblicherweise zahlen.“ Bisher hat auch erst eine Firma in Singapur eine Zulassung zum Vertrieb von synthetischem Fleisch erhalten, in diesem Fall Geflügel. Fleischersatz auf Pflanzenbasis, das sich auch erst auf dem Markt durchsetzen muss, ist dagegen bereits deutlich preiswerter.

Im Vergleich zu tierischen Produkten biete das Kunstfleisch dennoch womöglich einige Vorteile, erklärt der Tiho-Professor: „Wir verbrauchen bei der Produktion weniger Wasser und Landfläche, belasten das Klima weniger und müssen keine Tiere mehr töten.“ Damit die Kosten im Rahmen bleiben, rechnet sich eine Produktion allerdings nur, wenn die Bioreaktoren mit erneuerbarer Energie laufen. Wie günstig die Umweltbilanz von Kunstfleisch tatsächlich ausfällt, ist jedoch noch nicht endgültig geklärt. Bekannt ist allerdings, dass die aktuelle Fleischproduktion beträchtlich zu Umwelt- und Klimaschäden beiträgt.

Fleischersatz aus Pflanzen als Alternative?

Windhorst hat mit Blick auf die wachsende Weltbevölkerung und damit steigende Nachfrage nach Lebensmitteln auch die Entwicklung von Fleischersatzprodukten auf Pflanzenbasis analysiert. Für diese steigt die Akzeptanz in asiatischen Ländern, und da vor allem bei Frauen. „Dabei spielt der Gesundheitsaspekt eine große Rolle, denn Tierfleisch hat sehr viel Fett und Cholesterin.“

Die TiHo-Umfrage ist Teil einer weltweiten Studie, die französische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler initiiert haben. Sie wollen die Meinungen von Konsumentinnen und Konsumenten auf der ganzen Welt zu künstlichem Fleisch sowie ihre Vorlieben und Abneigungen in der Ernährung erfahren

