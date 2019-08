Von wegen Faulenzen in den Ferien: Viele junge Leute haben sich, anstatt die Beine hochzulegen, lieber nach einem Job umgeschaut. Da kam das Maschseefest in Hannover gerade recht: Die 19-jährige Canisa Demir erzählt von ihrem ersten Ferienjob beim Team von Glücksbringer in der Löwenbastion.