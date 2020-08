Hannover

Unter bunten Regenschirmen und auf Campingstühlen hat sich das Publikum auf dem Sportplatz des Landesbildungszentrums für Blinde niedergelassen. Etwa 100 Besucher haben sich vom Regen nicht abschrecken lassen und lauschen gebannt dem Klavierquartett Flex Ensemble. Bei freiem Eintritt präsentieren die vier Musiker unter anderem Stücke von Brahms und Saint-Saëns sowie einige sommerliche Tangos.

Zum ersten Mal unter freiem Himmel

„Für uns ist es ein besonderer Tag“, sagt die Cellistin Martha Bijlsma, denn es ist das erste Konzert, das das Quartett seit fünf Monaten nach der Corona-Pause spielt. Außerdem ist es das allererste Konzert, das das Quartett unter freiem Himmel spielt. Deshalb erkundigt sich Pianist Johannes Nies auch zwischendurch beim Publikum, ob jeder die Musik gut hört. Alle sind zufrieden.

Anzeige

Stimmungsvolles Konzert: Das Flex Ensemble würde auch künftig gern wieder an dem Ort spielen. Quelle: Katrin Kutter

Weitere HAZ+ Artikel

Bei ihrem stimmungsvollen Konzert spielen Kana Sugimura an der Violine, Anna Szulc an der Viola, Martha Bijlsma am Violoncello und Johannes Nies am Klavier unter anderem „Phantasy“ von Frank Bridge, „Ballet Tango“ von Astor Piazzolla und das Klavierquartett in g-Moll op. 25 von Johannes Brahms.

„Großartige Bandbreite“

Besucherin Ulrike von Hase spielt selbst leidenschaftlich gern Cello und ist Fan des Flex Ensembles: „Die Bandbreite zwischen Brahms, Bridge und Piazzolla war großartig – sie haben jedes Stück so gespielt, wie es sein sollte.“

Picknick unter Regenschirmen – und mit Musik: Die Besucher waren begeistert. Quelle: Katrin Kutter

„Man hat gespürt, dass die Leute wieder ein Konzert hören möchten“, sagt Cellistin Martha Bijlsma. Aktuell sind die Schüler der Blindenschule in den Sommerferien. Aber das Flex Ensemble würde gerne auch zukünftig ein solches Open-air-Konzert für die Schüler und Bewohner spielen.

Lesen Sie auch: Sommermusikreihe im Kloster Mariensee

Am 5. und 6. September wird das Flex Ensemble im Rahmen seiner eigenen Konzertreihe „imPULS“ im Klecks Theater Hannover spielen. Am 17. November tritt das Quartett im Kleinen Sendesaal im NDR Landesfunkhaus auf. Mehr Informationen gibt es hier.

Von Lisa Eimermacher