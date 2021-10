Hannover

Die Hannover Veranstaltungs-Gesellschaft (HVG) sieht keine Chance mehr, den beliebten Flohmarkt am Hohen Ufer in der Altstadt in diesem Jahr noch einmal anzubieten. Und Geschäftsführer Hans Nolte sorgt sich generell um die Zukunft der Stöbermeile.

Bummeln, stöbern und um Preise feilschen – das hatte am Leineufer seit mehr als 50 Jahren Tradition. Mit Beginn der Corona-Pandemie war damit Schluss, was viele vermissen. Auch die HAZ erreichen regelmäßig entsprechende Anfragen. Nach Angaben der HVG ändert sich aber auch durch die jüngste Verordnung des Landes nichts an der Situation. „Uns hilft das nicht. Die exponierte Lage in der Altstadt wird zum Verhängnis“, sagt Nolte.

Neue Regeln gelten nur für Weihnachts- und Herbstmärkte

Die geänderten Passagen in der Corona-Verordnung beziehen sich explizit auf Weihnachts- und Herbstmärkte – das ist eine Kategorie, in die der Altstadt-Flohmarkt nicht fällt. Geändert wird die Verordnung nach derzeitigem Stand frühestens in einem Monat. Selbst wenn dann neue Regelungen getroffen würden, kämen sie laut Nolte für die Stöbermeile zu spät, weil dann bereits die Vorbereitungen für den Weihnachtsmarkt beginnen.

Andernorts wie etwa auf dem Parkplatz der Pferderennbahn Neue Bult in Langenhagen oder bei Ikea in Großburgwedel können Flohmarkthändler schon seit dem Sommer ihre Stände wieder aufbauen. Allerdings gelten dort Auflagen. So müssen die Flächen abgezäunt sein, und es gelten Ein- und Ausgangskontrollen.

Aufwand wäre zu hoch

Um so etwas für den Altstadt-Flohmarkt zu bewerkstelligen, müssten Zäune mit einer Gesamtlänge von 6,5 Kilometern gezogen werden, hat die HVG ausgerechnet. Auch wäre Kontrollpersonal an den Zugängen erforderlich, dazu kämen Toilettenhäuschen, die aufzustellen wären. „Das ist in seiner Gesamtheit finanziell nicht darstellbar, wir würden tiefrote Zahlen schreiben“, erklärt Nolte.

Hinzu kommt, dass anders als auf einem Parkplatz das Gebiet am Leineufer nicht ohne Weiteres an Sonnabenden abgesperrt werden kann. „Es ist ein öffentlich zugänglicher Bereich; wir können zum Beispiel nicht den Zugang zu den dort ansässigen Gastronomiebetrieben behindern“, erläutert Nolte. Das Problem hat Hannover nicht alleine. In Bremen beispielsweise kann aus ähnlichen Gründen der Flohmarkt am Weserufer nicht stattfinden.

Händler wandern ab

Generell sorgt sich der HVG-Geschäftsführer um die Zukunft der Traditionsveranstaltung in der Altstadt. Problem sei, dass von den 130 Händlern und Kleingewerbetreibenden schon einige etwa Richtung Langenhagen oder zu anderen Flohmärkten abgewandert seien – verständlicherweise, wie Nolte sagt. „Die Frage ist, ob sie wiederkommen. Den Flohmarkt am Hohen Ufer nach Ende der Auflagen durch die Pandemie wieder zu ertüchtigen, bedeutet eine große Herausforderung“, befürchtet der HVG-Geschäftsführer – zumal niemand hundertprozentig sagen könne, wann dieser Zeitpunkt komme.

Von Bernd Haase