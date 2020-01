Flucht scheitert: Polizei Hannover fasst zwei Rollerdiebe

Hannover

Zwei junge Männer haben in der Nacht zu Mittwoch versucht, einen Motorroller in Hannover zu stehlen – und sind dabei ertappt worden. Zeugen hatten die Diebe beobachtet, diese ergriffen umgehend die Flucht. Doch die Polizei konnte die beiden Verdächtigen nach kurzer Zeit festnehmen.

Die 18- und 21-Jährigen hatten gegen 3 Uhr mit einem Brecheisen an dem Kleinkraftrad herumhantiert, das an der Wesselstraße (Linden-Süd) abgestellt worden war. Während ihrer Flucht begegneten die beiden jungen Männer an der Ricklinger Straße einem Streifenwagen, die Besatzung nahm die Verdächtigen umgehend fest.

Verbotenes Springmesser dabei

Noch während der Kontrolle ließ der 21-Jährige das Brecheisen fallen – die Polizisten stellten die Stange als mögliches Tatwerkzeug sicher. Außerdem fanden sie beim 18-Jährigen ein verbotenes Springmesser. Gegen die jungen Männer wird nun wegen schweren Diebstahls ermittelt, gegen den Jüngeren zudem wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Von Peer Hellerling