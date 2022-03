Hannover

Der Auswirkungen des Krieges in der Ukraine treffen auch Hannover. Der Stadtbaurat Thomas Vielhaber geht von 22.000 Geflüchteten aus. Es zeichnet sich ab, dass Stadt und Region Hannover vor einer großen Herausforderung stehen. Zugleich engagieren sich Hunderte bei uns für die Menschen, die noch in der Ukraine sind. Beim HAZ-Forum am heutigen Donnerstag fragen wir: Schaffen wir das? Und: Was alles müssen wir eigentlich schaffen? Bei den Antworten helfen uns unsere Gäste.

Sehen Sie hier ab 19 Uhr den Livestream

Wo sollen diese Menschen untergebracht werden? Wie werden sie versorgt? Wie organisiert man Betreuung, Deutschkurse, Kita- und Schulbesuch? Wie gibt man den Menschen eine Perspektive? Und wie lange hält die solidarische Stimmung in der Stadt? Schaffen wir das? Um Antworten auf diese Fragen soll es am Abend gehen.

Können wir all diese Menschen unterbringen und versorgen?

Mit dieser Herausforderung beschäftigt sich nicht zuletzt die Sozialdezernentin der Stadt Hannover, Sylvia Bruns. Denn die Unterkunft und die Verständigung der Geflüchteten sind zentrale Aufgaben, die Hannover nicht nur in den kommenden Wochen bewältigen muss. Haben wir eine Chance, in so kurzer Zeit so viele Flüchtlinge menschenwürdig unterzubringen? Unter anderem das fragen wir Sylvia Bruns.

Vor welche Herausforderungen stellen uns die kommenden Tage und Wochen?

Das weiß kaum jemand besser als Anton Verschaeren, Vorstandsvorsitzender des DRK Region Hannover. Seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nehmen am Messebahnhof in Laatzen und in den zu Flüchtlingsunterkünften umfunktionierten Messehallen die geflüchteten Menschen in Empfang, wenn sie übermüdet und traumatisiert in Hannover ankommen. Wie ist die Erstversorgung zu bewältigen – und was muss danach passieren? Fragen an Anton Verschaeren.

Mit welchen Traumata kommen Menschen aus der Ukraine zu uns?

Antworten auf Fragen wie diese kann Prof. Dr. med. Iris Tatjana Graef-Calliess geben. Sie ist Ärztliche Direktorin und Chefärztin der Klinik für Allgemeinpsychiatrie und Psychotherapie der KRH-Psychiatrie Wunstorf. Den Flüchtlingen aus der Ukraine ein Dach über dem Kopf zu geben und sie zu versorgen ist schon Herausforderung genug. Aber wer kümmert sich um ihre Seelen – und wie ist es nach Kriegserfahrungen wie denen der vergangenen Wochen darum bestellt? Einblicke kann Prof. Graef-Calliess geben.

Hilfe für Helfer: Renée Bergmann vom Unterstützerkreis Flüchtlingsunterkünfte spricht beim HAZ-Forum über die Motivation von ehrenamtlichen Helfern und Helferinnen. Quelle: Christian Behrens

Wie geht es den Menschen in der Ukraine – und ihren Landsleuten hier?

Mariya Maksymtsiv von der Ukrainischen Gemeinde koordiniert in Misburg derzeit die Annahmen von Spenden und den Transport in die Ukraine und Grenzregionen. Derzeit werden dort jeden Tag etwa eine Tonne Medikamente, Hygieneartikel, Lebensmittel und Isomatten gesichtet, sortiert und auf Lastwagen geladen. „Unsere Waffe ist die Solidarität“, sagt Maksymtsiv. Sie wird berichten, wie sie die aktuelle Lage empfindet und wie sie Helfer und Helferinnen mit Geflüchteten zusammenbringt. Zudem ist eine Vertreterin vom Unterstützerkreis Flüchtlingsunterkünfte eingeladen, der seit 2015 reichlich Erfahrung mit passenden Hilfsangeboten gemacht hat.

Zur Galerie Wie kann den Ukraine-Flüchtlingen geholfen werden? Darüber diskutieren diese Menschen.

Kultureller Austausch beim Essen: Jörg und Nicole Himmerich und Jana und Tobias Reinelt haben zwei Arbeitskolleginnen aus der Ukraine samt Eltern und Kindern in Hannover aufgenommen. Quelle: Jörg Himmerich

Was sagen die Helferinnen und Helfer?

Am Forum nehmen aber auch Menschen teil, die einfach helfen wollten. So schafften Jörg und Nicole Himmerich und Jana und Tobias Reinelt Platz zu Hause und nahmen zwei Arbeitskolleginnen samt ihrer Töchter und Eltern auf. Sie bringen die Geflüchteten mit zum Forum und berichten über den Austausch trotz Sprachbarrieren. Auch die Unternehmerin Jasmin Arbabian-Vogel engagiert sich. Mit drei Bussen fuhr ihr Team Spenden ins Krisengebiet und transportierte von einer Sammelstelle für ukrainische Flüchtlinge aus 13 Frauen, Jugendliche und Kinder nach Hannover. Sechs Menschen nahm sie bei sich auf. Zur Diskussion kommt auch Dr. med. Wjahat Waraich, der bis Mittwoch an der ukrainischen Grenze als Arzt half.