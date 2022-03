Hannover

Ukrainische Geflüchtete, die Bargeld in ihrer Heimatwährung Hrywnja mitgebracht haben, haben ein Problem: Das Geld ist hierzulande quasi wertlos. „Keine Bank in Deutschland kann die ukrainische Währung momentan in Euro umtauschen“, sagt Sandhya Gupta, Sprecherin der Sparkasse Hannover.

Die Banken könnten daran nichts ändern, sagt Gupta. „Der Ball liegt bei der Bundesregierung“. Laut einem Bericht der „Süddeutschen Zeitung“ befasst sich diese mit dem Problem. Weil die Lage kompliziert sei und es einer Lösung auf europäischer Ebene bedürfe, könne das demnach aber dauern.

Auf Sachspenden angewiesen

„Viele Geflüchtete haben Hrywnja in bar dabei und wurden davon überrascht, dass es hier nicht mehr wert ist als Papier“, sagt Nikolaj Janzen. Er ist Kassenwart des Ukrainischen Vereins in Niedersachsen und hat selbst ukrainische Geflüchtete aufgenommen. „Die Familien, die bei uns untergekommen sind, hatten nicht so viel Bargeld dabei“, sagt Janzen. Beim Einkaufen könnten sie ihre Kreditkarten von Visa oder Mastercard noch benutzen, „auch wenn es immer eine Gebühr kostet“.

„Nicht mehr wert als Papier“: Laut Nikolaj Janzen (Ukrainischer Verein in Niedersachsen) haben viele Geflüchtete Bargeld in ihrer Landeswährung dabei. Quelle: privat

Es gebe aber auch Geflüchtete, die mit wesentlich mehr Bargeld gekommen seien. Der Verein habe zum Beispiel den Anruf einer Frau bekommen, die auch Geflüchtete bei sich aufgenommen hätte. „Sie hat gefragt, ob wir mit Geld oder Lebensmitteln unterstützen könnten, weil die Menschen nur Hrywnja haben und damit nichts kaufen können. Wir haben sie zu den Unterkünften auf dem Messegelände geschickt, wo Spenden für Geflüchtete bereitstehen“, sagt Janzen.

Vereinzelt hätten Menschen anderweitig vorgesorgt, sagt Janzen. Einige Bekannte in der Ukraine hätten schon seit Jahren einen Teil ihres Gehaltes in Euro oder Dollar umgetauscht, „weil das stabilere Währungen sind“. Solche Sicherheiten hätten sich aber nur die wenigsten in der Ukraine leisten können. „Das ist eher etwas für die Bessergestellten in der Gesellschaft“, sagt Janzen.

Problem bei der Region Hannover bekannt

Die Region Hannover teilt mit, dass das Problem bekannt sei. Auch sie verweist auf die Außenstellen der Landesaufnahmebehörde auf dem Messegelände, wo neben den dort untergekommenen Menschen auch Durchreisende verpflegt würden und Kleiderspenden und Hygieneartikel erhalten könnten. Bargeld könne dort aber nicht an Geflüchtete ausbezahlt werden, sagt Regionssprecherin Kreutz: „Hier kann auch die Region Hannover nur auf karitative Einrichtungen verweisen.“

Geflüchtete, die in Deutschland ein Asylgesuch äußern, haben Anspruch auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. In diesem Rahmen könnten Geflüchtete bei Sozialämtern Schecks zur Einlösung bei Banken erhalten, sagt Kreutz. Wie lange genau die Bearbeitung dauere, sei von Kommune zu Kommune unterschiedlich.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die ersten Finanzleistungen seien aber bereits geflossen. In den Umlandkommunen der Region Hannover hätten bisher über 1000 geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer Unterstützungsleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten, sagt Kreutz.

Von Yannick von Eisenhart Rothe