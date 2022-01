Hannover

Der Flüchtlingsrat Niedersachsen hat die Abschiebung eines Mannes aus Garbsen bei Hannover in sein Heimatland Pakistan kritisiert. „Den Behörden war bekannt, dass Herr A. seit einem Jahr in einem Restaurant arbeitet und seinen Lebensunterhalt selbst verdient. Herr A. war auch schon davor berufstätig, allerdings hat die Region Hannover ihm zeitweise verboten zu arbeiten“, heißt es in einer Stellungnahme.

Häufig können Ausländer nicht abgeschoben werden, weil sie keine Papiere besitzen. A jedoch hatte der Region vor zwei Jahren einen pakistanischen Identitätsnachweis vorgelegt. Die Region hat damit einen Pass in Pakistan besorgt und A. dann Anfang Januar vom Amtsgericht Hannover in Haft nehmen lassen. Am Mittwoch wurde der Pakistaner abgeschoben. „Aus Sicht des Flüchtlingsrats wurde Herr A. durch seine Inhaftierung und anschließende Abschiebung nun dafür bestraft, rechtskonform gehandelt und bei der Identitätsklärung mitgewirkt zu haben“, hieß es. Einen Antrag auf Beschäftigungsduldung habe die Behörde ignoriert.

Abschiebung trotz neuer Weichenstellungen

Der Flüchtlingsrat wirft der Region und dem Land Niedersachsen dabei vor, Weichenstellungen aus Berlin zu ignorieren. SPD, Grüne und FDP haben demnach im Koalitionsvertrag vereinbart, Menschen, die am 1. Januar 2022 fünf Jahre in Deutschland waren, ein sogenanntes Chancen-Bleiberecht zu gewähren. Umgesetzt ist das allerdings noch nicht.

Eine Sprecherin der Region Hannover erklärte dagegen, die Abschiebung sei rechtmäßig gewesen. Die Ausländerbehörde kann in diesem Fall nur geltendes Recht anwenden, das hat sie auch getan. A. sei unter falschem Namen eingereist, sein Asylantrag sei vom Bundesamt abgelehnt worden und auch die Härtefallkommission des Landtags habe sich nicht für A. eingesetzt.

