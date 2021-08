Bemerode

Am Bemeroder Anger wird gebaut. Auf der 2000 Quadratmeter großen Grundstücksfläche in der Heymestraße 35 entstehen drei neue Doppelhäuser. Mitte Juli hatte der Abriss der sogenannten Flüchtlingsvilla begonnen und schon jetzt zeige sich eine große Nachfrage nach den neuen Häusern, berichtet Monika Schaumkessel von Weber Massivhaus. Mehr als die Hälfte sei schon verkauft worden. Bis spätesten Anfang 2023 könnten Erwerber ihr neues Zuhause beziehen, so die Vertriebsleiterin.

Der „super Baumbestand“ steigere die Grundstücksattraktivität enorm, sagt Schaumkessel, „den fanden bisher alle klasse“. Der kleine Park im hinteren Bereich der Grundstücksfläche bleibe zum großen Teil erhalten. „Gärten fallen in städtischen Gebieten immer sehr klein aus“, sagt Schaumkessel, das liege am Verhältnis der Baufläche zur Größe der zur Verfügung stehenden Grundstücke. Rund 45 Quadratmeter Gartenfläche können Erwerber der Doppelhaushälften zum Privatgebrauch nutzen. Die Park-Ergänzung, die gemeinschaftlich genutzt und bewirtschaftet werden kann, sei ein wesentliches Alleinstellungsmerkmal.

Mehr Idylle im Wohngebiet

Nach Zeiten der Aufregung soll nun Ruhe in das Bemeroder Wohngebiet einkehren. Rund zwei Jahre lang wurde der ehemalige Winkelbungalow aus den 1950er-Jahren als Unterkunft für unbegleitete, minderjährige Geflüchtete genutzt. Die 1,6 Millionen Euro teure Flüchtlingsvilla brachte der Stadt viel Kritik ein. Nachbarn ärgerten sich insbesondere über die schlechte Informationspolitik der Stadt. Einige fühlten sich von der Flüchtlings-Beherbergung umzingelt. Grund hierfür: Zusätzlich zu der Unterkunft gab es schräg gegenüber Wohncontainer für Geflüchtete. Im März 2018 zog die Flüchtlingsunterbringung in die Nordstadt und die Immobilie stand fortan leer.

Bemühungen der Stadt, das Grundstück für 1,2 Millionen Euro zu verkaufen blieben erfolglos. Auf Anfrage der CDU-Fraktion teilte die Stadtverwaltung Kirchrode-Bemerode-Wülferode mit, dass es im Mai 2020 stattdessen mit Weber Massivhaus zu einer Einigung gekommen sei. Allerdings hätte es zum Kaufzeitpunkt eine Schallschutzproblematik gegeben, zudem sei Asbest in den Innenräumen gefunden und entsorgt worden. Nachdem der regionale Bauträger ein Gutachten zum Gebäudeabriss erstellt hatte, sei diesem der Abriss auferlegt und eine Baugenehmigung erteilt worden. Nun wird gebaggert.

Von Felina Wellner